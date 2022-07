De la pluma de Miguel Reyes Razo

Por Miguel Reyes Razo

Rasgos de su pensamiento profundo, de su vigor físico, de lealtad a su antecesor -amigo de toda la vida- Luis Echeverría Álvarez fueron notas sobresalientes de quien llegaría a Palacio Nacional -viviría en la residencia Oficial de Los Pinos- el día 1 de Diciembre de 1976.

Oscuros nubarrones presagiaban días muy difíciles. Apenas el Día Primero de Septiembre, al leer ante el Congreso de la Unión su último informe de Gobierno, Echeverría liquidó el viejo sueño de la estabilidad y fortaleza del peso mexicano. Al inicial: "Honorable Congreso de la Unión...Ritual vivido por legisladores, secretarios de estado, gobernadores -todos priistas- personalidades del mundo financiero, bancario y comercial, intelectuales -en primera fila Octavio Paz- y "Cuerpo Diplomático" que se escuchaba para conocer el "Mensaje Político" y la estabilidad del peso. Desde 1954 el Presidente Adolfo Ruiz Cortines lo estableció. Doce pesos y un tostón - cincuenta centavos- valía un dólar.

Mauro Jiménez Lazcano -Jefe de Prensa del Presidente Echeverría recuerda lo que vivió el 31 de agosto de 1976:

"Vi llegar a Los Pinos al licenciado Mario Ramón Beteta. Era el Secretario de Hacienda. Llegó al cargo días después de que López Portillo alcanzó la candidatura a la Presidencia. Vi el calendario. San Ramón. Santo del funcionario. Lo saludé y le solté: "¡Muchos días de estos, Licenciado. ¡Muchas Felicidades!

Me fulminó con su mirada. Luego supe por qué. Beteta llegó a decirle a Echeverría. "Presidente , tiene que devaluar. Ya no más el doce cincuenta. Hice todo lo que debía. Hablé con Estados Unidos. Ya no es posible sostener esa paridad. Lo siento mucho, pero".

"Así que el ánimo de Mario Ramón Beteta cuyas aspiraciones lo colocaban muy alto, estaba por los suelos. Sufría. Se veía en el fracaso. Y todavía llego yo -narra Mauro Jiménez Lazcano- a decirle, desearle "Muchos días de estos, Don Mario Ramón..."

Trimestre de desequilibrio nacional. Noventa días de sobresalto cotidiano:

"Se prepara un golpe de Estado

"Nacionalizarán la vivienda

"Echeverría prepara un largo "maximato"

"El peso se "deslizará", se devaluará mucho

"El Ejército se alista...

"Los gringos le cobrarán a Echeverría sus desplantes contra el imperialismo y sus ansias de ser líder del Tercer Mundo.

Hubo "compras de pánico". Conversaciones sobre abandonar México. Fuga de capitales. La ceremonia del Informe de Gobierno que se prolongaba en los pasillos de Palacio Nacional y se dilataba en las voces de los banqueros Manuel Espinosa Yglesias, Anibal de Iturbide, Carlos Abedrop Dávila que siempre animaban a la confianza en el país y sus líderes, ahora eludían a los informadores. Pero fruncían el ceño. Rictus de desencanto y coraje se profundizaban; revelaban.

A miles de kilómetros de distancia, desde su residencia en Londres, Don Hugo B. Margain lo observaba todo. Tiempo atrás sufrió la afirmación de Echeverría: "Las finanzas de nuestro país se manejan desde Los Pinos". Y el trueque. De la Secretaría de Hacienda a los lares de su Majestad Isabel II.

Naufragio del sexenio de Don Luis Echeverría. Frustración de los "jóvenes de menos de cuarenta años" a la que animó a unírsele tras los sucesos del Movimiento Estudiantil de 1968 y su inolvidable desenlace.

Hora de venganza. El ex presidente Gustavo Díaz Ordaz aprovechó la ceremonia de toma de posesión para exhibir desdén y franca repulsa hacia Echeverría. Se preparaba el hombre nacido en Chalchicomula, Puebla a volver al servicio público. El Presidente José López Portillo le designó Embajador Plenipontenciario de México ante el Reino de España. Se envalentonó Don Gustavo Díaz Ordaz. Se vio diplomático con tiempo para recorrer los andadores del Museo Del Prado y los finos restaurantes. ¿Viviría en el antañón Palace, de la Plaza de las Cortes? ¿Qué tal en el modernísimo Villa-Magna? ¿Seguiría el consejo de su amigazo y paisano el médico Rafael Moreno Valle que le aconsejó adquiriese un departamento? En fin. Ya se vería. En cuanto a Luis Echeverrá ¡puf¡ ¡uf¡ ¡argh!

El Presidente López Portillo confía la Secretaría de Gobernación a su admirado Jesús Reyes Heroles. "Churumbel", lo llama. Como a Arsenio Farell Cubillas, como a José Andrés de Oteyza. Le proporciona enorme placer referirse a esos colaboradores como "Mis Churumbeles" y lleva al recuerdo del conjunto español que aquí tuvo gran éxito con su cantante Juan Legido. "Los Churumbeles de España". ¡Olé!

Don Jesús Reyes Heroles se apresta a modernizar la política mexicana. Pone fin a la vida clandestina del Partido Comunista Mexicano. Convence al Presidente López Portillo de la urgencia de legislar para la participación político-electoral. El Maestro de Teoría del Estado aprueba. La sociedad ovaciona el nacimiento de la "LOPPE". Relativa partidos políticos y a los procesos electorales.

A su hora, el nuevo Presidente de México se compromete a trabajar en favor de los pobres. Ya son millones. Se define "Último Presidente de México fruto de la Revolución Mexicana". Revela que su sexenio finca su futuro en la explotación de energéticos -el petróleo- y la producción de alimentos.

Y designa Director General de Petróleos Mexicanos al Ingeniero Mecánico Electricista -salido de la ESIME del Politécnico Nacional- Jorge Díaz Serrano. Empresario petrolero socio de la familia estadounidense Bush. PERMARGO es la empresa de sus intereses. Díaz Serrano es su amigo eterno. Desde la adolescencia. Sonorense con sangre de indio óopata Jorge Díaz Serrano es un millonario que adquiere y disfruta arte de renombrados pintores mexicanos, pertenece a diversos clubes de golf y tenis.

Jorge Díaz Serrano pasó años en los campos petroleros. Como vendedor de equipos de perforación, primero. Como perforador él mismo, después. Jorge Díaz Serrano desarrolló gran olfato petrolero. "Lo huele a kilómetros de distancia"- era su fama.

Se halló pilar del éxito de su amigo el Presidente. Quizás caviló: "Si le va bien a mi amigo Pepe...