De la pluma de Miguel Reyes Razo | Alfredo del Mazo, candidato al Edomex (II)

Por Miguel Reyes Razo

Y lo consiguió. Alfredo del Mazo González salió de Los Pinos con el afecto y la responsabilidad de gobernar al estado de México a partir del 15 de septiembre de 1981. Y de "pilón" una tormenta.

Carlos Hank González enfureció. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Es que acaso él ya no contaba? ¿De qué se trataba? Y reaccionó: "Esto no se queda así. A mí me van a oir. No saben con quién se ponen. Ni se imaginan cómo les va a ir. Esta me la pagan".

Don Enrique Olivares Santana -secretario de Gobernación que sustituyó a don Jesús Reyes Heroles- se reconocía -se ufanaba- alfil del profesor Carlos Hank González. Al tanto, comenzó por desautorizar todas las informaciones periodísticas que reseñaban la solución del "caso estado de México". Sonreía el zorruno -muy hábil- político aguascalentense. Disciplina, agudeza, discreción, aguante, cazador de oportunidades. Hombre de gustos discretos. Jugador de basquetbol para borrar la incipiente barriguilla. Apegado a las instrucciones y recomendaciones de doña Belén Ventura, su esposa, su vida ordenada lo llevó a alturas de auténtico poder.

Lo desarrollaría en favor de su amigo -y con toda seguridad- su benefactor el atractivo, magnético, acaudaladísimo y poderoso profesor Carlos Hank González. Don Enrique sabía que contaría con incalculables recursos para contrarrestar la voluntad presidencial. Tormenta sin tregua. Estrategia bien urdida. Voces, opiniones, desplegados. ¿Cómo un bisoño en el coto del profesor Hank? Él tenía mejores prospectos. Políticos maduros hechos a su imagen y semejanza. Cuadros bien educados que no se le "saldrían del huacal". En el estado de México había una tradición. Un grupo. Desde Isidro Fabela. Todo obedecía a un orden. No había razón para quebrantarlo todo porque el junior de un gobernador se las quería dar de político. Nones. Nanay.

Y el tiempo implacable. Tic-tac. Tic-tac. Se agotaba. Maniobras, cambalaches, ofrecimientos. Sugerencias. Aplazamientos. La paciencia y temple del profesor Hank González lo mismo que sus influyentes deudores se agotaban.

Mientras Alfredo del Mazo González ataba, amacizaba alianzas. Sus "padrinos" Alejandro Carrillo Castro -por entonces estrella del gabinete del Presidente López Portillo por ser el visionario realizador de la "Reforma Administrativa" del aparato del Estado Mexicano- y Gustavo Carvajal -ex secretario particular del Presidente de la República y líder del Comité Ejecutivo Nacional del PRI - se daban traza para organizar las inminentes ceremonias. La de la candidatura oficial. Hecho que se realizaría en la amplia Plaza de los Mártires de Toluca con miles de campesinos, obreros e individuos de toda talla y clase. Tres sectores tiene el PRI. Campesino -Ceenecé- Obrero -Ceteeme y asociados- y Popuular -Ceeneopé.

"Señor Presidente -planteó el Profesor Carlos Hank González- yo creo que ese muchacho no está a la altura...

"Lo siento. Es una decisión tomada, mi querido Carlos."

"Señor Presidente. Permita que le proponga. De estos seis o siete prospectos, elija usted al que quiera. El que usted guste. Y como siempre tan amigos.

"Mi estimado Don Carlos, te repito. Es una decisión tomada.

"Por favor Presidente. El que usted indique. Pero ése no. Todos, menos ése.

Ya no tuvo respuesta. Despedida amarga. Derrota política. A vengarse. Con él no se jugaba. Me la hicieron. Me la pagarán.

Así o asá, el 17 de febrero de 1981 la inmensa Plaza de los Mártires -con símbolos de poder evidentes- Palacio de gobierno, Palacio Legislativo e Iglesia Catedral- fue ocupada por miles que agitaban estandartes anaranjados, matracas, banderines, sombreros y la existencia de miles de ciudadanos que aplaudieron, vitorearon, ensalzaron a líderes priistas que abrigaban al joven Alfredo del Mazo González. El elevado tendría que aceptar la candidatura a gobernador de Estado de México. Y dirigiría un mensaje a sus partidarios. Y también a quienes no lo eran.

Todos aquellos que aquel 17 de febrero de 1981 la emprendieron hacia Toluca se quedaron boquiabiertos al descubrir en el llano de La Marquesa un gigantesco anuncio con el rostro enorme del muy sonriente -juvenil, apuesto- Alfredo del Mazo González. Enchamarrado en prenda clara. La dentadura perfecta. La mirada que hilaba sueños.

Una camioneta "Econoline" de color amarillo engulló a tres personajes. Del Mazo González. Carrillo Castro, Carvajal Moreno.

David López Gutiérrez -economista sinaloense recién egresado del Instituto Politécnico Nacional ya tomaba gusto por el mundo de la información. Heriberto Galindo Quiñones, su paisano lo atrajo al universo del periodismo. En la Secretaría de Gobernación, bajo la mirada del secretario Jesús Reyes Heroles. "Oiga, López -le informó Galindo- urge un Director de Prensa en el Banco Obrero. Alfredo del Mazo es el director. Vaya con él. A lo mejor le conviene. Está en Vallarta, junto a la "ceteeme".

David López Gutiérrez fue y se quedó. Muy a gusto con el joven banquero que fumaba sin cesar. Hombre de mal genio. Impaciente. Pagado de sí mismo. Ahora decía adiós a la seguridad del banco. Divulgaría la campaña del político candidato a gobernar el estado más poblado del país.

"Quiero que entreviste a Alfredo del Mazo"- determinó el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Director de EL UNIVERSAL: Y fui. Le dije a David López mi misión.

"Jugaremos con el "score" -determinó el muy agradable David López. Está ocupado. Pero nos regresaremos a la ciudad con él; en su auto.

Y lo hallamos a bordo de un lujoso sedán. No iba solo. Gerardo Ruíz Esparza que lo adulaba sin cesar y se dirigía a él como "lo que digas, señor"; "tú ordenas, señor" era su acompañante.

"¿Cómo vio el acto? -me preguntó Del Mazo.

"Bien - dije,

"¿Bien? -me reclamó. ¿No vio lo que me hicieron? Me "achaparrarón". Hicieron un templete casi invisible. El sonido no servía. Los estandartes anaranjados me ocultaron. Todo en mi contra y usted me sale con que se vio muy bien. ¡Bah!

Bufaba. Gerardo Ruiz Esparza lo estimulaba. Animaba su enojo. Del Mazo decidió:

"No le voy a dar la entrevista.

Estábamos alrededor de la glorieta de la columna de la Independencia.Ya tenía lista mi salida: "A mi periódico no le hace falta. A usted, sí", cuando David López intervino:

"Voy a invitar a Reyes Razo a comer. Aquí en el Passy. Al rato lo alcanzo en el Camino Real, licenciado...

Desde entonces y hasta hace muy pocos años, David López Gutiérrez y yo comimos cada 17 de febrero.

Estábamos en la víspera de una intensa campaña que exhibiría los rostros y humores de Alfredo del Mazo González…