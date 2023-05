De la pluma de Miguel Reyes Razo | Andanzas reporteriles: del desfile obrero a matanza en Puebla

Por Miguel Reyes Razo

Era, fue el día 1o. De Mayo de 1973, En su oficina el Licenciado Jacobo Zabludovsky repasó con Raúl Hernández -Jefe de Información del Noticiario "24 HORAS"- las "ordenes" dadas a los reporteros. Parco, serio, profesional Raul desgranó: "Chela Leal con el Presidente en Palacio. Cubre Desfile de Trabajadores y discurso. Salvador Estrada "cubre" a Don Fídel Velázquez. Rita Gánem busca reacciones de la Iniciativa Privada. Lóèz-Dóriga con los banqueros y el Secretario de Trabajo...

Aburría un poco al precursor de los noticiarios televisivos la roma fecha. Previsible el ritual. El Presidente Luis Echeverría recorrería medio Zócalo junto, enmedio, al lado de los principales líderes obreros. Joaquín Hernández Galicia , patriarca de los petroleros. Apodado "Quina" solo tenía mirada y sonrisa para Echeverría. "A sus órdenes-Se-ñor-Pre-si-den-te". Leales lo imitaban. Rafael Camacho Guzmán, devoto de Don Fídel Velázquez. A él debía el cargo de dirigente de los dedicados al radio y la televisión. Carlos Jonguitud Barrios, Profesor-Licenciado cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. SNTE. "El más poderoso y numeroso de la América Latina -se jactaba el maestro que tenía grandes ambicones. Somos 250,000, Y dirigentes de burócratas y de pilotos aviadores y sobrecargos...

"¿Cuántos desfiles obreros había visto Jacobo Zabludovsky en su larga carrera? No precisaba la cifra. "Yo tuve un gran maestro. Alonso Sordo Noriega. Entré a una estación de radio en la calle Córdoba de la Colonia Roma. Tenía una voz muy delgada. Para darle gravedad me iba a Chapultepec. Gritaba, rugía. Fabriqué mi voz. Sordo Noriega me permitió observar y aprender. Leía periódicos de cabo a rabo. Política, deportes, nota roja, editoriales, sociales. Urgía estar al tanto. Saber todo "al dedillo".

Prefirió pensar dónde y con quién comería. ¿"Parador de José Luis" en la calle Niza? ¿Llamaría a Pagés Llergo su super amigo y jefe en la revista !Siempre? Personjazo, Pagés. Alegre, Franco. Periodista hasta dormido. Reportero con prestigio e historia. Entrevistó a Hitler. Enfrentó a Miguel Alemán. Aquel Presidente de la República lo persiguió y envió a sus pistoleros a destruir los talleres donde imprimía su revista. Además, Jacobo agradecería a Pagés toda su vida que lo convidara a escribir cada semana en la poderosa -temida- Siempre. Amigazos. Como sufrió -lloró- Jacobo la muerte de Pagés. Perdió el sentido a la orilla de su tumba.En "El Parador de José Luis" solía comer el Profesor Hank. Carlos Hank González. Atlético, elegante. Deliberadamente bien vestido. Ostensiblemente rico. Profesional, educadamente atractivo. Amo de la política del Estado de México. Orgulloso de su Santiago Tianquistengo. De su rancho Don Catarino y sus finos caballos en los que solía pasear con gallardía y elegancia. Buen cuate Carlos. A cada rato me invita con Sarita, mi esposa. Pega bien a hebra con Lupita...

Un alarmante telefonazo lo sacó de sus agradables cavilaciones. Lupita Garnica -su eterna secretaria- lo actualizo :

" Es para ti, Güero...Que urgente

Escuchó e inmediatamente devolvió:

"Que baje Raúl Hernadez, Lupita

Lo tuvo enfrente.

"Hay un tiroteo en la Universidad Autónoma de Puebla. Varios estudiantes están muertos. ¿Quién está en la redacción?

"Vi a Reyes Razo, señor.

"Que venga a mi oficina.

"Te me vas a Puebla. A toda prisa. Urgente. Problemas en la Universidad de Puebla. Tiros en el Centro de la Ciudad. Reporteas y te regresas. Urge.

"Gustavo López va de camarógrafo, señor.

"Dales dinero y apurense...

Gustavo López . Uno de los tres López. Los tres López. Los tres López camarógrafos. Ángel Cabrera los coordinaba. Era Jefe de los Camarógrafos de Noticieros de Televisa. Camarógrafo y compañero de viaje de Jacobo Zabludovsky durante muchos años. Cabrera designó al ayudante que iría con López y ReyesRazo a Pueba.

Se abastecían. Filmarían. Los noticiarios se nutrían de peliculas. Eran cine. ¿Video? Faltaba mucho. Latas con cientos de pies de pelicula. Micrófonos. Luces. Baterias. Cables. Mangas negras. Útiles para "changebag". Todo en maletas. A toda prisa. El Contador Yaber apoquinaría los gastos de viaje.

Ir a Puebla. Dos horas y media desde Televisa-Chapultepec. En el automóvil de Gustavo López. Un bien conservado Valiant 64. Gustavo tenía fama de temerario conductor. "Conozco mi automóvil como la palma de mi mano. Me sé las carreteras con los ojos cerrados", se jactó ante ReyesRazo.

"En un rato llegaremos. No te preocupes, Nos apuramos y chance que nos echamos un buen mole con unos tequilas y un par de cervecitas. ¿Qué te parece, ReyesRazo?

Los muertos en el Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Benito Juárez de Puebla -en pleno centro de la bella ciudad- marcarían el destino de los tres reporteros.

Y el del gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill.