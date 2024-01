Por Miguel Reyes Razo





Entonces -era 1967- "El Heraldo de México"- atraía: "El periódico que piensa joven". Publicación " a color"; novedosa. Irradiaba frescura. Se antojaba leerlo. "Picaporte" la columna política del talentoso reportero Luis Spota. "Ensalada Popoff" del frívolo Agustín Barrios Gómez que se dividía entre el periodismo, la promoción de artistas y su sabida afición al juego.

"De Las Vegas le mandan pasajes en primera clase y no le cobran el hotel. Allá deja mucha lana el "gordo". "La Columna", relación de sucesos del mundo de los espectáculos.. Cine, radio, televisión. Raúl Velasco - "es primo de Miguelito Aleman"- la firmaba. "Los Cuic". Páginas, reseñas, fotografías, composiciones para los de "la Alta" -los definió Borola Burrón-, crónica de gustos, diversiones, pensamiento de los ricachones.

La sensibilidad de Nicolás Sánchez Osorio al servicio del gran dinero. Deportes: Boxeo, futbol, automovilismo, golf. Raúl Sánchez Hidalgo se "pintaba solo" en esas páginas. Exitazo del cotidiano que sentenciaba: "hay quienes ven un vaso medio vacío; a medio llenar lo ven otros...Periódico que dejó ganancias desde el primer día.

"¿Quién es el dueño?

"¡Cómo! ¿No lo sabes? Don Gabriel Alarcón. El dueño de todos los cines de México. El mero, mero de la "Cadena de Oro". Hombre muy rico este Alarcón. Socio y compadre de Espinosa Yglesias el dueño de Banco de Comercio. Pero Alarcón es paisano y amigo del Presidente Díaz Ordaz. El propio Presidente inauguró el periódico. En su oficina Don Gabriel tiene la foto del momento en que al apretar un botón, Díaz Ordaz echó a andar la enorme rotativa.

"¿No fue este Gabriel Alarcón el individuo al que acusaron de la muerte de Alfonso Mascarúa Alonso? Oí hablar de él, hace años. Que él planeó su muerte. Un tipo apodado "El México" fue el asesino. Pero todos dijeron que Alarcón le pagó ese crimen.

Guillermo Pérez Verduzco -veterano reportero- llegó ebrio a la redacción. Desde su asiento, junto al Jefe de Redacción, Daniel Cadena, Don Gabriel se encaminó a reprender al infractor.

"Es usted un borracho insolente

"Y usted un asesino. Usted debería estar preso...

Redacción muda. Distante. A mirar el rodillo de la Olivetti. A fijar la vista en los caracteres que informaban. Que el "Tobi" Guillermo Pérez Verduzco trastabillara un poco mientras recogía papeles y un cenicero de su escritorio. ¡Chitón! Pepe Alameda elegía las teclas de su reseña taurina ¡Olé! René Chambon exprimía Declaraciones del manager Arturo Hernández. "Cuyo", "Tormentoso" apodaban al entrenador-representante de Rubén Olivares "El Púas".

Blanquita Sevilla , quejumbrosa:

"Es que la Jefa de Sociales me da miedo; no me gusta. Me chulea y me toca. Que bien me peine y me acaricia el pelo. Y que qué fresca mi cara y que juvenil yo y me soba y me toca. Me choca...

Raúl Velasco decidió:

"Este muro será espacio de celebridades. Aquí estará la firma de estrellas de cine. Testimonio de los que obtengan la estatuilla "Heraldo". Como si dijéramos. Un Óscar. Y las actrices más bellas que se convertirían en "El Rostro del Año". Parecido a un Paseo de la Fama...

Elsa Cross y Juan Tovar -jovencísimos poetas- quedaron a unos pasos del mural de Raúl Velasco.

Desde su oficina Luis Spota se devanaba la sesera. Con semanas de anticipación organizaba, seleccionaba, jerarquizaba los materiales de su "suplemento Cultural de El Heraldo de México". Dora Magda, elegante, madura, educada secretaria organizaba agenda, horario, salud y dieta del reportero-novelista-comentarista de televisión. Ella contenía al zalamero José de la Colina cuyo tema favorito de conversación era su amistad con Luis Buñuel. Dora Magda recibía a Héctor Anaya y a René Rebetez. Ëste, un colombiano que lucía camisas Mao y describía el misterio de catedrales europeas. El músico Arcaraz, la diligente Lucy Macías. El joven escritor Ignacio Solares.

"Aquí traigo unos cuentos, maestro -tentaba Solares

"Déjamelos, maestro. Dora Magda te llamará. Ciao

Y así Gustavo Sainz. Alexandro Jodorowsky. Refulgía el autor de "Fábulas Pánicas". Con “Arrabal” estremeció al teatro europeo. Alexandro sabía de todo. De todo opinaba. Todos le festejaban todo a Alexandro Jodorowsky.

"Escribo los guiones de dos películas. "Fando y Lis" y "el Topo". López Tarso quiere que lo dirija en "El Rey se Muere". Nacho estuvo en París con Ionesco y obtuvo los derechos para montar la obra. No sé de dónde voy a sacar tiempo...

Y agitaba su enorme cabellera Alejandro.

"¡Qué pasó con la Sección de Libros?

"La hacía Huberto Batis. Pero ya no. Se peleó con Spota. Batis anda nervioso. Tiene muchos líos con su esposa. Quesque se van a divorciar.

"Batis es buenísimo. Le sobra trabajo...

"¿Oye -me preguntó Mercedes Aguilar- ya leiste a José Agustín.

"No, nunca he oido hablar de él. ¿Qué tal es?- respondí

Jefa , responsable de Radio Noticias El Heraldo, productora de breves noticiarios que se vendían a diferentes radiodifusoras, Mercedes Aguilar era un mujer siempre risueña, bromista, irreverente.

"Un chavo de la nueva onda. "De Perfil" y "La Tumba" son sus libros. Te mueres de la risa. No te lo pierdas".