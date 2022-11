De la pluma de Miguel Reyes Razo | Así la historia, mi cuate

Por Miguel Reyes Razo

Y Fidel Castro Ruz entró a La Habana envuelto en atmósfera de alegría, júbilo y esperanza. Fiesta y expectación. Milicianos -hombres y mujeres- eran vistos salvadores de la Patria. Metidos en sus gastados uniformes -verde olivo-, orgullosos de lucir en el antebrazo el emblema -brazalete- rojinegro "26 de julio" eran vistos con azoro, admiración; incredulidad. "Estos son los combatientes que echaron a Batista". "Guajiros, estudiantes, ciudadanos libres vencieron al dictador". Ernesto Guevara de la Serna -Che- preparó el arribo de Fidel . El "Diario de la Marina", la revista "Bohemia" -de larga tradición volvían a circular. ¿Fidel? Irá a Venezuela. Camilo Cienfuegos atraía muchedumbres con su indumentaria y su sombrero de palma. Camilo y Fídel. Fídel y Camilo.

"Tú serás la primera embajadora de la Revolución Cubana -le sermoneó Fídel Castro a Teté Casuso. Irás a México. Allá nos quieren muy bien. Están muchos compañeros. Perseguidos de Batista. Exiliados. Acá dejaron a la familia. Todos quieren regresar. Cuídalos, ayúdalos, tráelos Teté."

Muy pocos días después llegó Teté Casuso a México. De inmediato se instaló en la sede de la embajada de Cuba, en la Calzada de Tacubaya.

A mediados de enero de 1959 comencé a preparar el primer ejemplar de ECOS de ese año. Aparecería en Febrero. Al comenzar el año escolar.

"Señora Casuso -salude al telefonearle- le solicito una entrevista para el periódico estudiantil...

"Venga a la embajada el día 20. Por la tarde. ¿Le queda bien?

"Acuérdate que el 20 de enero es el cumpleaños de tu prima Mimí y nos invitaron a su fiesta -me contuvo mi papá.

"Pues yo lo siento mucho, pero no iré. La embajadora de Cuba me dará una entrevista. Ya me dio la fecha. El día del cumple de mi prima Mimi...

Aquel día, dos, tres horas antes de ir a mi encuentro con la señora Casuso, busqué a mi cercanísimo amigo Mario Vallejo Hinojosa. Vecino y compañerito de juegos en la niñez. Compartíamos lecturas y funciones de teatro y cine. De la "clase 1939" cumplimos en 1958 el Servicio Militar. Aunque deseó ser actor y se inscribió en Filosofía y Letras con el Maestro Enrique Ruelas, mi amigo tuvo que acatar la voluntad de su padre , el médico pediatra Mario Vallejo Ladrón de Guevara e inscribirse en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Ya éramos grandes cuates.

"Acompáñame -le propuse-. En la tarde voy a entrevistar a la embajadora de Cuba, la señora Teté Casuso. La embajada queda..."

"Lo siento mucho mi Maik -me respondió sin pizca de sentimiento. Ya quedé con los Manzo-Valenzuela de ir a echar un partidito de fut en el jardín Salesiano.

"Es un rato nomas-insistí.

"¿Qué le vas a decir a la embajadora? ¿Sabes qué le preguntarás?

Busqué entonces a Eduardo Ugalde Guillén. Fundador, conmigo de "El Chispazo" vivía en la calle Mar Tirreno 38 . En Tacuba . Adoración de su mamá, hermanos y tías. Lalo, Lalito. Lalito, Lalo. Sobreviviente de lesiones originadas en la práctica del futbol americano recibía cariñoso trato de su familia. Eduardo y los suyos disfrutaban el entonces raro privilegio de tener una línea telefónica. Le hablé.

"Voy a entrevistar a la embajadora de Cuba, Eduardo. ¿Vamos?

"¡Vamos" -me respondió y quedamos de vernos en algún punto para llegar a la residencia diplomática.

Quizá abordamos un camión de pasajeros de la ruta Reforma-Lomas y nos bajamos a la entrada de Chapultepec. Eduardo se movía con relativa lentitud y cuidado. Apoyaba su marcha en un bastón. Tiempo atrás le regalé ese que empleaba rumbo a la embajada. Nuestra marcha la llenamos con noticias de la actividad de nuestros amigos Julio Fuentes Hinojosa y de Mario Andrés Vizcaino.

"Son muy buenos cuates ahora -dijo Ugalde. Aunque Julio abusa del buen corazón de Mario Andrés. Lo ofende. Reprocha y hace burla de su ignorancia. Y como Mario Andrés es frívolo y presumido hace el ridículo y Julio lo punza y ofende a cada rato.

Hervía la embajada. Atestada por centenares de cubanos que se arremolinaban a la entrada del edificio. Casona enorme. Impresionó la cantidad de personas que demandaban atención. Cubanos todos. Alegres, bromistas, alharaquientos todos. Celebraban estar en esa porción de tierra cubana. Con los suyos. Vivían -anticipadamente- el contento del regreso. La vuelta a casa. El retorno. Reencuentro lloroso. Lágrimas y suspiros por noticias de defunciones inesperadas. Fulanito ya no está. Murió allá. No se sabía. ¿Qué le ocurrió? ¡La edad! Ya estaba grande. Risueños planes para retomar la vida en la isla...

"Venimos a ver a la señora Casuso. Tengo una cita con la señora embajadora. Voy a entrevistara -dije y entramos.

Un ujier nos guió por corredores. Nos conducía -quizá- a la oficina de la representante del gobierno de Cuba. De su líder el Doctor Fidel Castro Ruz.

Exclamaciones inesperadas surgieron del gentío:

"Pero mira, chico, quien está aquí

"Nuestro amigo. Este un patriota, un demócrata

"Pero ya viste. El triunfo. Fidel...

"Ganamos. Te lo dijimos...

Me abrazaban. Me palmeaban la espalda. Me jalaron hasta lo más denso de la multitud. Mis amigos del edificio Tivoli de Ramón Guzmán y Puente de Alvarado. Los exiliados a los que entregué lo que reuní al vender bonos "Pro 26 de Julio". Ahí estaban. Me elogiaban.

"Este mexicano nos ayudó mucho. Recaudó dinero para nuestra revolución

Y descubrieron a su embajadora.

"Teté, que este mexicano...

Reaccionó la embajadora.

"Entonces le sugiero que posponga mi entrevista. Le invito a que viaje a Cuba y entreviste al Comandante Fídel Castro. ¿Tiene listo su pasaporte? ¿Podría partir mañana al amanecer? ¿Le interesa ir a Cuba? Vayan los dos.





C O N T I N U A R Ä C O N T I N U A R Ä