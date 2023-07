De la pluma de MIguel Reyes Razo | Buscando a Mario Vargas Llosa

Por MIguel Reyes Razo





El 5 de febrero de 1976 -Celebración Oficial de la Promulgación de la Constitución de 1917- el Licenciado Jacobo Zabludovsky me instruyó:

"Hace unas horas ocurrió un "golpe de estado" en Perú. Tengo entendido que el escritor Mario Vargas Llosa está aquí, en México. Quiero que lo busques y lo entrevistes. Me informás...

"Magnífico" -me dije. Entrevistar a Mario Vargas Llosa. Un "lujazo". Me sabía de memoria el inicio de "La Ciudad y los Perros". Novela magnífica. Y su "Pantaleón y las Visitadoras". Su "Panta, Pantita". Estremecedor su relato de "Conversación en la Catedral". Narrador genial. Por aquellos días partidario fiel de la Revolución de Fiidel Castro. El "boom" latinoamericano con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, festejaba -defendía con ardor- a los héroes del "26 de Julio".

Pin pon fuera

Abajo caimanera

Mario Vargas Llosa, Que ya era Doctor en Letras. Que creció en el barrio Miraflores de Lima. Mario Vargas Llosa que antes del éxito de "La Ciudad y los Perros", se las vio "negras" en París. Estrechez y hambre. Ansia de escritor. Reportero de la agencia francesa en sus servicios en español. Ahí, muy amigo de la mexicana Pilar Pellicer. Quizá trató al mexicano Fernando Del Paso. Mario Vargas Llosa.

Golpe de Estado en Perú. ¡Otro más! ¿Perú? Aquí se conocía a Víctor Raúl Haya de la Torre. Político muy discutido.

México recibió a Alan García. Juvenil aire el del desenfadado Presidente de Perú. Aquella vez, el Licenciado jacobo Zabludovsky comisionó al muy experimentado reportero Salvador Estrada Castro: "Pégatele las 24 horas del día, Salvador. Me informas de todo lo que haga...

"Y yo cumplí la orden -relataría -recordaría el muy popular Salvador Estada Castro-. Alán García era muy amigable. Me mostró su franqueza y me planteó:

"Quiero oir mariachis. En las películas mexicanas salen en serenatas y a media calle con los turistas. ¿Me llevas; me acompañas?. Y era la orden de Jacobo. Nos fuimos a Garibaldi. Y luego luego pidió canciones de José Alfredo. Muy fresco. Y se "arrancó" con unas que él se sabía. Nos hicimos buenos cuates. Me trató muy bien. Luego, ya ven cayó...

Buscar a Mario Vargas Llosa. No parecía tarea difícil. Tarea que comenzaba en el Directorio Telefónico. En la famosa "Sección Amarilla". En la hache. Hotel. Hoteles. ¿Dónde se hospedaría el famoso novelista? De seguro en el "Alameda". Quedaba en Avenida Juárez 42. Desde sus ventanales se distinguía la espléndida Alameda. Parque del centro de la Ciudad de México. "No, aquí, no está el señor vargas Llosa." ¿El Hotel Del Prado? Super alojamiento. Haile Selassie viajó de Abisinia para agradecer al General Lázaro Cárdenas que defendiera su país de las hordas de Mussolini y reservó suite en el Del Prado". "Pues no, no tenemos en el Del Prado al señor Vargas Llosa. Adiós".

Alrededor del Licenciado Jacobo Zabludovsky se movían Raúl Hernández Bautista, Félix Cortés Camarillo, Joaquín López-Dóriga Velandia, Fernando Alcalá Pérez, Rita Gánem, Graciela -Chela- Leal, Rocío Villagarcía, Guillermo Pérez Verduzco, Ana Cristina Pelaez...

Raúl Hernández Bautista fue muy temprano colaborador del poderoso informador. "Diario Nescafé" primer noticiario matutino -arrancaba a las siete de la mañana- formalizó su trato. Raúl reporteaba. Entrevistaba con semblante muy serio y sin delatar emoción. Diputados, Senadores, Dirigentes del PRI sus interlocutores. Rosa María Campos aparecía en la emisión que animaba Mario Agredano. "Su Diario Nescafé". Dueño de la confianza de Jacobo, Hernández Bautista aceptó que lo nombrara: "Jefe de Información de 24 HORAS".

Raúl estaba alerta día y noche. Al alba llegaba a Niños Héroes 35, la entrada a la redacción del informativo. Se marchaba a su casa a las 10 y media de la noche. Al arranque del importante noticiario. Y casi no dormía. Tenía facultades para despertar a su respetado jefe y anunciarle que ya estaba listo un avión que lo llevaría a informar de algún desastre.

"¿Te acuerdas? El terremoto en Managua. Raúl le pidió su avión al banquero Manuel Espinosa Yglesias y con las siglas de Banco de Comercio Jacobo viajó, fue y vino el mismo día. Reporterazo, el jefe."

¿Cómo vas, viejito?- me preguntó El Licenciado Zabludovsky.

"Busco a Vargas Llosa, señor. Estoy en esto"- respondí

Fue Félix Cortés Camarilo quien lo excitó:

"Reyes Razo no va a encontrar a Vargas Llosa, jefe. Yo sé lo que le digo. Usted le cree...

"Te lo encargo mucho, Reyes Razo. Nos vemos más tarde"- dijo y se alejó seguido de Cortés Camarillo quien animaba su plática con opiniones y citas serias. Félix Cortés Camarillo poseía vasta cultura. Ansió ser dramaturgo. Inclinación, amor al Teatro lo impulsaron a estudiarlo. Magia de transformar realidad y sentimientos en escenas y diálogos entusiasmaron al joven que dejó la tienda de abarrotes paterna y las temperaturas de Monterrey y la emprendió a Europa. A la Cortina de Hierro. Países de Gran teatro. Inteligente, tesonero, Apto, decidido encaró infinidad de retos. Los superó.

Aquel 5 de Febrero de 1976 y desde hacía más de un lustro, Félix Cortés Camarillo era Jefe de Redacción del informativo "24 Horas" y estaba en vísperas de convertirse en influyente, principalísimo asesor del señor Emilio Azcárraga Milmo.

Jacobo y Félix salieron de la redacción.

Mientras yo usaba mi dedo índice derecho en girar el disco del teléfono.

"¿El señor Mario Vargas Llosa se aloja ahí?"

Tic-tac...Tic-tac...Tic-tac

El tiempo -inexorable- amenazaba