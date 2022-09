De la pluma de Miguel Reyes Razo | Buscando a Siqueiros

Por Miguel Reyes Razo





Para Roberto Femat con gran afecto

"Sé -me reveló el Licenciado Jacobo Zabludovsky- que el muralista David Alfaro Siqueiros está muy enfermo. Tal vez muy grave. Vive en Cuernavaca. Prepara tus cosas - me ordenó - y te vas hoy mismo. Te alojas en el Casino de la Selva. Tomás Navarrete y Mario López irán con las cámaras y el equipo.

"Me interesa mucho la información. ¿Conoces el libro que escribí de su vida y obra?" -me sondeó. Era cierto. "Siqueiros me dijo..." fue el titulo de aquella obra.

Corría diciembre de 1973. Yo nunca crucé palabra con el pintor. Tampoco leí lo que publicó mi inolvidable maestro. Sabía de su exhibicionismo. Conocía algunas declaraciones. En el reto. En el desdén. Provocador. Ya por su participación en el asesinato de Lev Davidovich Trotsky. Ora por sus discusiones con miembros del Partido Comunista Mexicano. Su defensa a ultranza de sus técnicas pictóricas. El avance de su obra en el Hotel de México. Sus pleitos con Don Manuel Suárez -propietario, muy acaudalado de la empresa Techo Eterno Eureka, del hotel Casino de la Selva y del proyectado De la Ciudad de México cuyas fallas -mal, pésimo cálculo de suelo- lo transformaron en el exitoso World Trade Center.

De Don José David Alfaro Siqueiros también sabía que su nacimiento ocurrió en Camargo, Chihuahua. Cuna de la muy atractiva e inteligente Lucha Villa y del artista plástico Enrique Carbajal. Célebre como Sebastian. El Presidente Adolfo López Mateos decidió encarcelar al deslenguado, boquiflojo pintor. Sin miramientos ni consideración a su fama de creador lo encerró en la "peni" como el habla popular llamó al Palacio Negro de Lecumberri.

"Me llamaban el Generalazo" fue obra del propio Siqueiros. Narra ahí buena parte de su vida. Al reseñar su infancia relata que su tranquilidad la turbaba el trato -más que áspero muy desconsiderado- que a él y a sus hermanos daba su abuelo paterno. "El Siete Filos" lo apodaban allá en Camargo. Hombre de edad avanzada, era individuo vigoroso y "entrón".

"A diario nos esperaba -refiere Alfaro Siqueiros- a la vuelta de la escuela. Caía la tarde y el abuelo nos recibía con una lluvia de piedras. Cascotes. Pedruscos que podían conmocionar al más pintado. El abuelo, viejo y todo nos correteaba lanzándonos tamañas rocas al tiempo que nos insultaba con duras groserías. Así , tarde a tarde.

"Hasta que me cansé y puso a mi papá al tanto de lo que crepúsculo tras crepúsculo, todos los días viviamos. No me creyó, mi papá. Mis hermanos le confiaron iguales quejas. Convencido nos prometió: "No se preocupen, hijos. Le voy a llamar la atención a mi papá".

"¿Por qué recibes y correteas a mis hijos apedreandolos, papá.

"¡Para que se hagan hombres estos tales por cuales. Que sean verdaderos machos. No hay mayor desgracia para una familia como la que te salga un hijo j...

Con el archiprofesional y alegre Tomás Navarrete y con el solidario y afectuoso Mario López marché a Cuernavaca. Nos alojamos en el Casino de la Selva. Transmitimos a la Jefatura de Información de Raúl Hernández nuestros datos y llegamos a la casa del enfermo artista. Detrás del hotel Casa de Piedra. Más allá de las vías del ferrocarril Por ahí está el taller del Maestro. Es muy fácil reconocerla", nos ilustró, orientó un vecino.

"Todos los días, pasadas las dos de la tarde, el médico del Maestro Siqueiros, el Doctor Rovira Adame viene a revisarlo. Lo ausculta, le toma la temperatura. Comprueba las dosis de la medicina que le suministra, lo anima. Charla con él. También con la señora Angélica. ¿Angélica? Si, su esposa. Angélica Arenal. Creo que también es comunista. Como Don David. La señora Angélica, lo cuida de día y de noche. No permite que se levante y salga. Lo cuida y lo encierra. No deja que hable con nadie. Doña Angélica tiene carácter muy recio. Si se enoja, mejor estar lejos de ella.

"Ya como a las tres de la tarde -siguieron los informantes- el médico Rovira Adame viene a la puerta y da una especie de conferencia de prensa. Los reporteros lo escuchan. Algunos lo entrevistan y le piden más detalles. Que si el Maestro Siqueiros está desanimado o muy esperanzado. Que si es un paciente obediente. Que si piensan hacerle alguna intervención quirúrgica. O que si el maestro está en una tienda de oxígeno. Que si el doctor cree que pronto pueda darlo de alta. Eso quieren saber los reporteros. Y se lo preguntan al médico Rovira Adame que en verdad trabaja en el Seguro Social de Cuernavaca. Tiene muy buena fama el médico. Y es de buen carácter. Si le interesa venga mañana como a las dos. Fácil, lo encuentra".

Y sí. Esa información serviría a nuestra organización. Reportaríamos y los camarógrafos Tomás Navarrete y Mario López filmarían lo necesario - en 1973 todo era cine- y lo remitirían por la vía terrestre a Televisa ya en avenida Chapultepec, ora por la entrada de Noticiarios por Niños Héroes y Río de la Loza.

"Tú -me punzó Tomás Navarrete confianzudo- grabas para "24 HORAS DE LA TARDE" y luego entras "al aire" con "el Lic." a las tres ` por la XEW donde además haces comerciales de Fresca-Ra la pasta de dientes y del detergente que deja los trastes, "rechinando de limpios".

Así era el trabajo con el Maestro Jacobo Zabludovsky en el mejor noticiario de la televisión mexicana. Tal era la rutina. Había que cuidar todos los detalles. Tener licencia de comentarista. La Ley la exigía. La expedía -tras duros exámenes la Dirección de Educación Audiovisual de Educación Pública a cargo del Profesor Angel J. Hermida Ruiz- si se aprobaban pruebas de cultura general. Historia de México y Universal. Literatura. E idiomas. Y sin ese documento. "Lo siento viejito. Así no usas estos micrófonos. Nos multan.. Prepárate; quien te manda ser tan "burro"..

Entonces vimos que llegaba al Casino de la Selva una "combi" blanca con el logotipo de la Agencia de Noticias "Notimex" en las portezuelas. Del transporte bajaron técnicos con cámaras, cables, luces. Reconocí a algunos. Aurelio Rueda, Agustín Casas . Había trabajado ahí. Eran mis cuates. Y con ellos un jovencito delgado, güero, sonriente metido en una camisa blanca con puños de mosquetero o espadachín. Me hizo recordar a Erroll Flynn.

"Quihubo -nos saludó muy cordial; franco. . ¿Cómo están; ¿Vienen a lo de Siqueiros?

Era Roberto Femat.

C O N T I N U A R A C O N T I N U A R Á