De la pluma de Miguel Reyes Razo  | Buscando a Vargas llosa (II)

Por Miguel Reyes Razo





Golpe de Estado en Perú. Los generales al poder. Aquel 5 de Febrero de 1976 la intuición, el apetito periodístico de Jacobo Zabludovsky contagió a los hacedores del noticiario "24 HORAS". El creador del informativo distribuía responsabilidades. Las encargaba "su" Jefe de información. El estimado y temido Raúl Hernández Bautista que obedecía:

"Que Martha Venegas vaya a la embajada de Perú. Entreviste al diplomático.

"Manda a Lalo Andrade a entrevistar a Walter Ormeño. Es futbolista peruano. Creo que juega en el "Atlante". hubo otro futbolista de Perú es Arenaza. Si, reafirmó Zabludovsky, es el "mono" Arenaza. .

"¿Sabes algo de Reyes Razo? ¿Localizó a Mario Vargas Llosa? Sé que está en México. Es muy importante lo que opine Mario. Es figura en el "boom" latinoamericano de escritores. Sus novelas tienen éxito. Ganó el Premio Seix-Barral. Dile a Miguel que le apure."

Y ya iba a cancelar la comunicación cuando le asaltó la preocupación.

"Oye Raúl, ¿a qué hora entramos hoy? ¿Que dice el "diablo" Almada? Dime. ¿Te puso al tanto el productor?

Y Raúl le devovió:

"Es cinco de febrero, señor. Día de celebrar la promulgación de la Constitución de 1917. La gran conmemoración en el Teatro de la República en Querétaro.

"¿Va Echeverría?

Sí, señor -resolvió con un hilo de voz Raúl. Es gran acto del Presidente de la República. Recuerde que en un día como este, ahí, en Querétaro, cuando era Secretario de Gobernación dijo el discurso oficial -delante de Díaz Ordaz- y remató con lo que luego fue su lema: "con la Constitucion de 1917, México irá ¡Arriba y Adelante!

"Entonces -dejó caer Zabludovsky

"Habrá Programa Especial, señor. Erretecé de Gobernación con Notimex realizará un programa especial. Entraremos "·al aire" muy tarde, jefe.

Se conformó Jacobo Zabludovsky.

"Ni hablar. Ni modo. Ni para donde hacerse.Planeo un noticiario con la noticia del "Golpe de Estado en Perú". El corresponsal en Lima daría detalles de última hora. ¿Un triunvirato de generales tomaría el poder en ese país? ¿Qué cara ponía el general Alvarado? ¿ Huyó al extranjero el Presidente depuesto? ¿Represalias y detenciones de afectos al régimen caído?Gran noche. La exclusiva de Reyes Razo con Vargas Llosa. Le pediré a Miguel que nada más me lo ponga al teléfono y lo entrevisto yo. ¡Claro! Como no se me ocurrió antes. Al entrar anuncio: "en unos minutos entrevistaré

"Desde algún lugar de México el escritor peruano, autor de "Pantaleón y las Visitadoras" relatará en exclusiva para "24 HORAS" sus impresiones ante la conducta de los militares.

"Como se sabe, México condenó el once de septiembre de 1973 el golpe militar que derribó al gobierno de Salvador Allende en Chile. Cuando el Doctor Allende triunfó en las elecciones y su partido Unidad Popular celebró nuevos aires en la Patria de Gabriela Mistral y Bernardo O'Higgins este informativo fue a ese país andino para conocer los planes de un hombre que parecía condenado a ser "eterno aspirante a Presidente de Chile". El interesado Miguel Alemán Velasco me acompañó a Santiago de Chile. Logramos un éxito...

"Luto en América Latina el 11 de septiembre de 1973. La caída y muerte de Salvador Allende anticiparon la ola de sangre y muerte que envolvió al país que nos regaló la poesia de Pablo Neruda. Neftali Reyes. Autor de "Farewell" y "Veinte poemas y una canción desesperada". Luego Premio Nobel de Literatura.

Vieja historia del continente. Tiranos y libertadores. Sátrapas y revolucionarios. Hienas y valerosos. Tiempo de gorilas. Las armas echaban a Janio Quadros de Brasil. En Nicaragua Somoza. En Dominicana Trujillo. Guatemala. Su " United Fruit" impidió la Reforma Agraria y echó del Palacio Verde a Jacobo Arbenz.

"Yankees go home" -se torno implacable consigna, Eisenhower y John Foster Dulles .Secretario de Estado sufrían nauseas y mareos ante todo lo que tuviera aire de revolución.

"Son comunistas"- les dictaba su conciencia.

Hoteles de postín -de primera clase, de cinco estrellas- se deslindaban.

"No, disculpe usted. Aquí no tenemos registrado al señor Vargas Llosa.

Ni el flamante "Fiesta Americana" de la Glorieta Colón, en el Paseo de la Reforma.

¿Ya checaste enfrente, en el Reforma?

"Desde luego. Ahí conseguí un balbuceo de Briggitte Bardot y presencié la despiadada golpiza que un individuo propinó a una artista llamada Lina Marín. Pobre mujer. A puñetazo limpio, abusivo la sacó del lugar el hombre que la acompañaba. Malvado que la tundía con el puño cerrado que le estrellaba con fuerza en el descompuesto rostro. Lina Marin quería expkicar, decir. Imposible. Mientras aquel bárbaro tiraba de ella se las ingeniaba para golpear, sin piedad la ensangrentada cara de la mujer. Lina. Con minifalda muy escotada y entalladísima hacía de "doncella" de la actriz argentina Zulma Fayad y de admiradora de Mauricio Garcés en la película "Espérame en Siberia Vida Mía" inspirada en la obra de Enrique Jardiel Poncela.

"Trata en el Camino Real. Ahí en Mariano Escobedo. Está también el "Paseo" en Reforma. Checa el "Regis· en Avenida Juárez. Y el "Francis", frente a la Glorieta de Colón. Hasta el Ritz de Madero y el Gillow de Isabel la Católica.

Ya me estoy desesperando.

"Túm, dale. Vas a salir adelante. Te va a ir bien. Ya verás.

"Voy en una carrera contra el tiempo".