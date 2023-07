De la pluma de Miguel Reyes Razo | Buscando a Vargas Llosa (III)

Por Miguel Reyes Razo





"¿Ya leíste, "La Casa Verde", cuate?- me preguntó Sergio de Avila.

"Todavía, no, compadre. Estoy en "conversación en la Catedral. ¡Librazo, mano! -le respondí.

"Ese Vargas Llosa se las trae, mano". Te jala. Ya no sueltas el libro. -reconoció De Avila.

"Se venden muy bien los libros de ese peruano"- contó Gerardo López Gallo uno de los fundadores de la en 1976 famosa Librería Del Sótano. En plena Avenida Juárez, junto a un restaurante asiático Tibet-Hamz ese local cultural atraía a infinidad de jóvenes. Gerardo y su hermano Manuel convirtieron su librería en lugar de coincidencia, reunión de escritores y aspirantes. Reporteros jóvenes. Políticos en embrión. Fresco sitio para la lectura, Compra-venta de libros. Entusiastas reporteros adquirían "El Oficio de Escritor". Volumen de entrevistas a consagrados como William Faulkner, Ernst Hemingway, Ezra Pound. Truman Capote, Katherine Ann Porter...Atría la biografía. Inspiraba:

"Aquí traigo mi mamotreto. "Morir de periodismo", así se llamará. Origen, nacimiento y esplendor de un periódico y la carrera de un puñado de reporteros. Pulo, corrijo, reescribo. Y tacho mucho. Trabajo mucho la concordancia", revelaba discreto, empeñoso Marco Aurelio Carballo. Magnífico reportero. En Chiapas, su tierra, le nació el amor a la Literatura. Pulía lenguaje. Instruía reporteros. La Crónica era su fuerte.

"Vargas Llosa fue reportero. Corresponsal de periódicos peruanos. Hizo experiencia. Si él pudo...

Ignacio Solares se formaba junto a Vicente Leñero. "Leñas", lo rebautizó el ocurrente -muy inteligente- José Agustín. Desde su cargo de Director de la revista "Claudia", Leñero, autor de la célebre "Los Albañiles" que recibió el Premio Seix Barrall, de España se vió centro de interés de infinidad de escritores jóvenes. Gustavo Sainz, José Agustín, Parménides García Saldaña, Eduardo Rodríguez Solís. Le entregaban sus cuartillas.

"Échales un ojo, maestrazo", -le pedían. Quiero ver si obtengo la beca del Centro Mexicano de Escritores.

"¿Cuánto dan ?

"Casi cinco mil pesos al mes. Por un año. Una lanita, mano.

"Salvador Elizondo, Fernando del Paso y Juan Rulfo son los meros, meros. Si te echan una mano, ya la hiciste, cuate.

5 de Febrero de 1976. A la hora de la comida yo no daba con el escritor peruano Mario Vargas Llosa. En el "front desk" de los principales hoteles de la Ciudad de México nadie tenía información sobre el novelista.

Busqué a una amiga. La puse al tanto. Me iluminó:

"Fíjate que la secretaria de Octavio Paz y yo fuimos a la misma escuela. Desde el kinder. Ahí estaba ese reportero León García Soler. Vivía en la Nápoles. nosotros en la Condesa. Así que le voy a echar un telefonazo. Con toda seguridad, Paz, que es super amigo de Vargas Llosa debe saber que está aquí. Y mi amiga me lo dirá. Ya no te preocupes. Verás, Te llamo.

"Respiré a pleno pulmón. ¿No que no? ¿Así que no merecía yo la confianza de Jacobo Zabludovsky? ¿Con que no era yo un buen reportero? Aquí estoy. Conseguí lo que me encomendaron. Cumplí mi orden. ¿Cómo les quedó el ojo, cuates?

"Me recreaba en mi éxito. Total. Si me hubiera acordado de mi amiga mas temprano...En fin. En un rato todo se solucionará. La suerte cuenta. Reza el dicho: "Reportero sin suerte...No es reportero ".

"Fui a comer. Regresé a la redacción de "24 HORAS".

"¿Como vas, Reyes Razo? ¿Ya localizaste a Vargas Llosa? ¿Lo vas a entrevistar? Me dices. Para dar la orden a camarógrafos. ¿Ya?- me urgió Raúl Hernández,

"Ya casi lo tengo "-respondí al Jefe de Información que estaba alerta a las órdenes de Jacobo Zabludovsky. "En cosa de minutos -dije y mire la carátula de mi "Mido"-todo estará resuelto.

"Apúrate" -insistió Raúl

Fui de escritorio en escritorio. Platiqué con Rita Gánem. De lejos saludé a Norma Meraz. Estaba con Jaime Almeida. Chihuahuense, de Ciudad Juárez llegó a estudiar en la Ibero. Ciencias y técnicas de la Información. Como juan Ruiz Healy, como Fernando Alcalá. Almeida vivía el rock and roll y sus intérpretes. "Cubrió" el Festival de Woodstock. Se tornó autoridad del tema.

Pasadas las cinco y media de la tarde di por descontado que mi amiga tendría la información.

"¿Qué crees... -me soltó

"¿Qué pasa? -pregunte muy preocupado.

"Pues que esta amiga mía no me quiere decir donde se halla Vargas Llosa. Que Octavio lo sabe muy bien. Pero le prohibió a mi amiga, su secretaria que lo divulgara.

"¿Entonces ...-solté muy confundido. Un oscuro temor me invadió. Se cerraba el círculo en mi alrededor. Me oprimía. Me faltó el resuello. Se esfumó el optimismo de las horas anteriores. Una suerte de ahogo, sensación de que todo se nublaba flotó ante mi.

"¿De veras no te dio la información tu compañera de escuela.? ¿En serio?

"Me desgañité. Le hice ver que entre nosotras se podía el favor. Estuvo de acuerdo. Pero no cedió. "Octavio me lo prohibió y yo no lo voy a desobedecer. Perdóname pero. Y ni por Dios ni por lo Santos. Yo tenía la seguridad de que podría ayudarte a salir del atolladero. No se pudo.

"Ya me amolé- le dije.

"Díselo a Jacobo. Tu jefe va a entender. Hay cosas que no se pueden."-consoló

"Bueno, pues ya ni hablar. Gracias. -despedí.

Me vino a la memoria un cuento de un tomo que me obsequiaron mis padres en una Feria del libro. "Corazón, Diario de un Niño" de Edmundo D'Amicis. "De los Apeninos a los Andes". Tan desolado como Marcos, niño que dejó Italia para llegar a Argentina en busca de su madre, así me sentí yo.

Y la posibilidad de dar con Mario Vargas Llosa se desvanecía.