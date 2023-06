De la pluma de Miguel Reyes Razo | Carlos Hank, el profesor generoso

Por Miguel Reyes Razo

"¡Uh! No se imagina usted, bueno ni idea tiene usted de lo generoso y buen amigo que era el Profesor Carlos Hank González. Hombre bueno, desprendido, oportuno. Profundos buenos sentimientos lo animan. Yo lo extraño mucho. Poseía fino trato; discreción. Intuición y suavidad para auxiliar. Carlos...Carlos...

Casi rompía a llorar el Doctor Rafael Moreno Valle aquel domingo de agosto del 2001 mientras el ataúd del acaudalado político era cubierto por el afanoso trajín de sepultureros en el panteón de Santiago Tianquistengo. Ya el Cardenas Rivera emprendía el regreso a su residencia. Leonardo Rodríguez Alcaine y su esposa con decenas de personas salían del cementerio. La lluvia precipitó su marcha. Día gris. Luto en el Estado de México. Pesar en muchos corazones. Bisbiseo incontenible:

"¿Viste? El Profesor era muy alto. No cupo en su féretro. Le doblaron las piernas para que cupiera...

"Iré al funeral de mi amigo Carlos Hank. ¿Me acompaña? Paso por usted. Irá con nosotros Don José Hernández Terán. Fue secretario de Recursos Hidráulicos con el Presidente Díaz Ordaz. Antes de emprenderla hasta la tierra del Profesor Hank, pasaremos a recoger unas tortas -muy buenas- en La castellana de Avenida Revolución. Tortas muy caras; excelentes. Tiene gran éxito. Se venden por cientos todos los días. Los dueños son muy ricos...

Así me convidó Don Rafael Moreno Valle a los funerales de su querido amigo.

"Un buen día -relató con profunda emoción- mudó mi fortuna. Años de trabajo produjeron bienestar, comodidad, buena educación, posición y trabajo -lo mismo que diversión y pasatiempo- a mi numerosa familia. Años de largas jornadas en consultorio y quirófano acarrearon seguridad, tranquilidad. Pude dedicarme a la charrería. Amo los caballos. Sé montar muy bien. Honré -con los mejores sastres de la especialidad- el traje charro. Formé una buena colección de pistolas. Participé en infinidad de desfiles. Dominé diversas "suertes". Presidí organizaciones de la charrería. Organicé congresos. Amo ser charro...

"Y un día me hallé sin dinero. Después de mi Patria ubico a mi familia en mis prioridades. Así las cosas un buen día me llamó Carlos.

"Querido San Rafael -me dijo. ¿Qué tal su vienes mañana a mi casa? Te invito a comer.

"¿Por qué le decía San Rafael, Doctor?" pregunté.

"Sus hijos tuvieron un terrible accidente automovilístico. Quedaron muy gravemente heridos. Desesperado, Carlos me encomendó su cura. Sufrían fuertes graves fracturas los muchachos. Carlos desesperaba. Adoraba a su familia. Carlos, Jorge, Cuauhtémoc eran la luz de sus ojos. Carlos sentía que era fundador de una dinastía. Veía a los suyos como el patriarca de los Kennedy o los Rockefeller.

"Fue un trabajo paciente. Exigía dedicación, desvelo. Poco a poco pasó la gravedad de los accidentados. Me mantuve en alerta 24 horas de cada día. Gracias a Dios - los muchachos eran sanos y fuertes- recuperaron vida y habilidades. Físicos nuevos. Después de horas y días críticos, Carlos comenzó a llamarme así. "San Rafael". Me atribuía facultades para realizar milagros. Su bondad no tenía límites. Desde el saludo uno estaba frente a un hombre unico... "Pues como le decía -retomó su relato Don Rafael Moreno Valle- fuí a comer a la casa de mi amigo. En las Lomas. Anfitrión que disfrutaba agasajar a sus invutados. De gustos muy refinados. Ni avaro ni"cuenta chiles". ¡Qué va!

"Lejos de la responsabilidad, Carlos era un hombre que disfrutó la vida familiar. La comodidad de su casa. El tiempo que dedicó a la lectura. A hacerse de muy diversos conocimientos. Su imaginación le permitió organizar empresas que derivaron en prósperos negocios. Visión y audacia. Opotunidad, constancia.

"Le ganaba su buen corazón -resumía Moreno Valle. Platique usted con Emilio Chuayfett Chemor. Joven muy brillante -formado entre Hermanos Maristas- en el CUM -Centro Universitario México- sufrió duro revés al perder a varios miembros de su familia. El Profesor Hank conocía el talento de Emilio. Y no vaciló en apoyarlo. Apadrinó su carrera política. Que se lo cuente Emilo...

"Pues después de la comida Carlos me invitó a platicar en su biblioteca. A su manera auscultaba el mundo político. Buscaba opinión. Nunca le negué punto de vista. Sincero, logró la amistad -afecto- del Presidente Díaz Ordaz. A buenas horas " pegaron muy bien la hebra" . Se admiraron.

"No tiene usted necesidad de deshacerse de sus negocios ahora que está en el servicio público -le dijo Díaz Ordaz a Carlos Hank. Ese es el patrimonio de su familia. Uno nunca sabe cómo le irá en la política. No venda lo suyo.

"Así era Don Gustavo. Sincero, abierto. Había que porfiar mucho para lograr su amistad. Y cuando la conseguía -suspiró nostálgico el médico Moreno Valle- era para siempre.

"Ya era tarde cuando me despedí de mi anfitrión. Habíamos "compuesto al mundo". Salía feliz de su residencia y abría la portezuela de mi automóvil cuando muy apresurado un ayudante me entregó un portafolios:

"El profesor Hank le reprocha que olvide usted su portafolios. Tómelo".- me dijo y dio la vuelta.

"Quedé perplejo. Yo no cargaba portafolio alguno. Llegué con un regalo para mi amigo. ¿Portafolio? De ninguna manera.

"Llegué a mi casa. Ya en mi recámara abrí el portafolio. Contenía un millón de pesos. Quedé mudo..

"Carlos, querido...-empecé al telefonear muy emocionado.

"No me debes nada, San Rafael. Nada. Buenas noches.

¿Qué le parece, Reyes Razo?

"¿No era Carlos Hank González un gran amigo y hombre de buen corazón?

C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á... C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á