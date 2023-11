De la pluma de Miguel Reyes Razo | Casi entrevistado a Jorge Díaz Serrano

Por Miguel Reyes Razo





Volví a Sierra Tezonco 180 en las Lomas de Chapultepec. Urgía obtener la entrevista con el ingeniero Jorge Díaz Serrano. Cumpliría la "orden" del Director General de Excélsior el señor Regino Díaz Redondo. Toqué la puerta. Pedí hablar con el licenciado Enrique Mendoza Morales- Tras los saludos de rigor, me invitó a caminar y así me precisó:

"Decidimos dar a tu periódico y a ti la entrevista con el ingeniero Díaz Serrano. Pero te imponemos tres condiciones que deberás observar estrictamente...

"¿ Cuáles son, Enrique ? - pregunté

"En virtud de que tú acostumbras describir en detalle el sitio en que ocurre el encuentro con tu entrevistado, en esta ocasión te abstendrás de ello. ¿Conforme?

Decidí que esa exigencia no afectaba la esencia de la conversación.

"Acepto, Enrique, ¿Qué más?

"Tu estilo periodístico incluye describir el atuendo, la vestimenta del entrevistado. El ingeniero se halla en su casa. No anda de traje y corbata. Se viste cómodo, a su antojo. Está vedado en esta ocasión.

Renuncié con cierta reticencia.

"Está bien, ni hablar. Acepto.- compartí. ¿Cuál es la tercera?

"Quizá yo y otros consejeros y colaboradores del ingeniero Díaz Serrano permanezcamos a su lado mientras tú lo entrevistas. No podrás consignar ese hecho. ¿Entendido; aceptas?"

Tengo para mi -desde siempre- que la presencia de colaboradores amigos, parientes del entrevistado resta libertad al diálogo. Inhibe. Propicia indebida intervención y enojosas situaciones que dañan la entrevista.

Conservo vivo el recuerdo de los gestos y señas que - a mi espalda- lanzaba Víctor Payán al general Arturo Durazo. Atolondrado o claridoso el Jefe de la Policía revelaba ambición de ser gobernador de Sonora: "Pepe, el Presidente es mi amigo y a lo mejor se me hace..." Payán, Jefe Prensa de la Policía, cuidaba a su jefe. "Es que Arturo no se da cuenta…”

"De acuerdo, Enrique. Me parece bien. ¿Comenzamos?

"Dame chance, no comas ansias. Voy a avisarle a Don Jorge. Tú ganaste. Me da gusto. Somos cuates… Voy.

Y regresó Enrique Mendoza Morales. Muy sonriente. A gusto. En su mente contemplaba situaciones, efectos. Él mismo me llevó a la presencia del ingeniero Díaz Serrano.

Ganancia, beneficio del reportero. Conseguir la anhelada meta. Lograr la entrevista. Un "entrevistón". Con el personaje del momento. Ya todo México hablaba del "Caso Díaz Serrano".

"Lo van a enjuiciar por lo que se gastó en Pemex...

"Dicen que derrochó cientos de millones...

"Que hizo negocios personales

"Que lo quieren "meter al bote"...

"Que ya lo "amacizaron" para que no se fugue..”

El nombre, fama y presente de Jorge Díaz Serrano "andaba de boca en boca". El columnista Manuel Buendía Tellez-Girón, con autorizada voz divulgó:

"Dos pasitos para adelante y uno para atrás el ingeniero Díaz Serrano va a dar a la cárcel...

Y don Manuel Buendía no era -no fue- hombre de bravatas o retos vanos. Educado, de buenos modales, con voluntad de hierro para ir al fondo de las cosas. Minucioso para organizar un expediente, no dejaba un "cabo suelto". Sus años de reportero de policía. Sus años de Director de "La Prensa" -periódico muy leído como pan diario de obreros, artesanos, clase media- le dieron cimiento y estructura a su actividad reporteril. Don Manuel Buendía se convirtió en un "imprescindible" de la vida nacional.

"Buendía ya lo trae "entre ojos"

"Desde que era director de Pemex descubrió sus negocios con los Bush. Petroleros riquísimos.

"Socios en la Permargo. Perforaciones Marítimas del Golfo. Creo.

"Que tiene otros socios o colegas con los que trabajó que huyeron...

"Lo de unos barcos que costaron un titipuchal de millones..

"¿Qué le irán a hacer? Tiene fuero. Es senador..

"Van a crear una Comisión Instructora. Legisladores la forman.

"Para despojarlo del fuero. Y lo juzguen como a cualquier Juan Pérez.

"Le pintan mal las cosas al ingeniero...

Enrique Mendoza Morales me guió hasta el sitio en que se encontraba el dueño de la residencia. Reposaba en cómodo sillón. Vestía ropa muy cómoda y su sonrisa , peinado y mirada delataban su buena salud y contento.

"¿Cómo está usted Ingeniero? -le pregunté apenas lo distinguí.

Él entonces se alzó de su asiento y mostró su fuerza. Colocó ambas manos sobre los brazos del sillón y a pura fibra se alzó. Elevó sus piernas y formó una vistosa "escuadra". Ejercicio de gran esfuerzo. Recordé en ese instante a mi padre- gimnasta que dominaba caballo con arzones, barras paralelas. Fortísimo mi papá.

"Pues ustedes, los periodistas dicen que estoy muy mal. Bienvenido.

"Está usted muy fuerte, Ingeniero -dije admirativo.

"¿Quiere tomar algo? -tentó. Café, agua, un refresco -sugirió-

"Gracias, Ingeniero. Un café, por favor.

Una mujer en ropa de trabajo vestido de "mascotita" azul y blanco y delantal y cofia bancos trajo lo pedido. Al servir el café se derramó algo de azucar.

"Cuidado -alertó Diaz Serrano- Van a venir hormigas...

E invitó:

"Sentémonos allá. A sus órdenes...

Alisté mi libreta Scribe, rayada profesional de cien hojas.





