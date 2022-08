De la pluma de Miguel Reyes Razo | Coberturas presidenciales con JLP

Por Miguel Reyes Razo

"Creo que la esposa del Presidente López Portillo, Doña Carmen Romano dedicará la mañana a visitar la Casa-Museo de Beethoven. Ya se sabe que le gusta y toca el piano. Oí por ahí que goza tener uno en la habitación que ocupa mientras viaja. ¿Se imaginan los aprietos en que pone a los hoteleros.?- y Fernando Alcalá Pérez echo a reir.

Socorro Díaz obsequió resplandeciente sonrisa. León García Soler encendió un cigarro. "¿Dónde vamos a almorzar? -planteó. Es hora de beber un buen whisky. En realidad -reflexionó- siempre lo es. Yo estoy muy de acuerdo en que aquí adentro -y se tocó el estómago- siempre está obscuro.

Reimos los cuatro. Estábamos en Bonn, Alemania. El Presidente y sus asesores se reunían con el Premier Schmidt. Famoso el político alemán por su arraigada afición al tabaco. "Lo consume en cigarrillos. En habanos. En pipa. Y hasta en rapé. Fumador empedernido e infatigable. Vive en una nube de humo" -revelaba su pueblo.

León García Soler -columnista de Excélsior, autor de la dominical "A la mitad del foro"- era Licenciado en Derecho. ""Manuel Bartlett y yo estudiamos juntos la carrera. Manuel era muy estudioso. Puros dieces. Creo que desde el jardín de niños ya era machetero y se "quemaba las pestañas". ¿Yo? No yo siempre he sido gallero, jugador, del gusto por la vida. Manuel peleaba el diez con uñas y dientes. ¿Yo ? Con un seis ya tenía". Así se pintaba con ronca voz.

Su padre, León García fue político potosino cuya carrera lo llevó a enfrentar a Gonzalo N. Santos. Apodado el "Alazán Tostado" presumía su credencial -la número tres- de adhesión al Partido Nacional Revolucionario. Mandamás en San Luis Potosi. Dueño del inmenso latifundio " El Gargaleote" cargaba fama de matón. La desaparición de un joven -cuya muerte se le atribuía- sacudió mucho tiempo a una buena parte de la "clase alta " de la sociedad mexicana que cada año celebraba una misa por el alma del muerto y publicaba una plana en los principales diarios para renovar su queja contra el matón Gonzalo N. Santos.

"Pues mi papá convino en reunirse con Don Gonzalo -así le decía todo el mundo- en el hotel Inglaterra, de Tampico. Yo, su hijo mayor estaba preocupado. Me las ingenié para estar cerca de él.

"¿Qué pasó, León? ¿Qué hiciste? -preguntó Socorro Díaz cuyos ojos delataban su interés.

"Me deslicé al bar del Inglaterra. Estaban los dos. Hable y hable. Sin ayudantes. Yo no vi a los pistoleros del cacique. Procuraba que nadie me descubriera. Y luego de varias horas, los dos dejaron el bar y salieron a la calle. Allá iban. Decidí seguirlos. Con discreción y temor. La fama de Santos era terrible y bien conocida. Con él no se podía. Yo quería cuidar a mi papá.

"Tanto que me descubrió. Giró sobre sus talones: "¡Epale! ¿Qué te pasa, hijo?

Y antes de que yo terminara de acerarme soltó. ¡A poco tienes miedo. ! No te preocupes, León. Este -y clavó el índice derecho en el pecho de Santos. Este es u "mata amarrados". Un tal por cual".

"¿No le cobró nada Santos a tu jefe, Leoncito?- sondeó Fernando Alcalá.

"Nada. Mi "jefe" fue candidato a gobernador de San Luis...Por unos días. El Presidente Cárdenas le dio el apoyo. El partido lo divulgó y festejó. Y el Presidente se "rajó". Lo desconoció. Gravísima situación. El Presidente del PRM tuvo que renunciar. "Ya perdí toda autoridad, Señor Presidente", le expuso en la carta de dimisión.

"¿Qué tal si nos vamos a comer a Colonia? -tentó Fernando Alcalá. No queda muy lejos. Total. No nos perderemos gran cosa de la gira. Ya tenemos los discursos. Tenemos los gafetes. ¡Vamos!

Debilidad de Fernando Alcalá su gusto por lo fino, caro, famoso. A codearse con el Gran Mundo. A pisar finas alfombras y respirar refinados ambientes. Disfrutaba el desayuno de "1/5" en Nueva York. Los restaurantes y el "Harris Bar " del Waldorf Astoria y las suites del hotel George V de París. ¿El dinero? ¡Bah, el dinero!

Regresó de un viaje con una bolsa de mano. Su billetera, sus tarjetas de crédito, encendedor "Dunhill" y cigarrillos ahí. ¿En un bolso? Lo miró burlón y agudo el inteligentísimo Félix Cortés Jaramillo. "¿Qué pasó, m Fer? ¿Cómo que ya te gusta un bolso? ¿A qué le tiras?

Y Fernando Alcalá desdeñoso, claridoso:

"No viajan, no leen, no conocen, no saben".

Socorro Diaz atestiguaba recelosa. Sus cálculos obedecían a la responsabilidad de informar -a buena hora- a su periódico. "El Día" gozaba de lectores adultos bien instruidos y educados lo mismo que jóvenes estudiantes. Preparatorianos y universitarios. Don Mario Ezcurdia solía asegurar : "Si "El Día" no existiera...sería necesario crearlo. Adolfo López Mateos lo entendió muy bien y favoreció su creación. Yo ...

Socorro Díaz hacía valer el prestigio de su periódico. Mujer estudiosa, culta y muy sencilla sonreía con gracia y buen humor. Graduada en Ciencias Sociales estimaba el mundo político. Estaba en Bonn, en Alemania. Poseía una suerte de jerarquía natural. Sus compañeros de profesión la atendían con respeto y simpatía. Ninguno desperdiciaba la oportunidad de ser parte de su charla.

"¿Cómo iremos a Colonia?- planteó Leon García Soler.

Sin añadir una palabra, Fernando Alcalá Pérez -enviado por el Maestro Jacobo Zabludovsky, aunque el presumía de representar a Don Emilio Azcárraga Milmo- se alejó y caminó hacia los choferes de los automóviles de la comitiva mexicana. Ahí estaban. De elevada estatura -"altotes"- rubios, de tez verdaderamente blanca, impecablemente uniformados. A uno de ellos eligió Fernando.

"¿Ya sabes con quien vas a trabajar? -le planteó

El rubio parpadeó. Exhibió desconcierto. Al tiempo que preguntaba, Fernando Alcalá se untó a la frente un billete de cien dólares.

Y se abrió la puerta del cómodo , elegante Mercedes-Benz y Socorro Díaz, León García Soler, Fernando Alcalá y yo la emprendimos a Colonia.

"No viajan...No leen...No saben - se regocijaba Fernando Alcalá Pérez