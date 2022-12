De la pluma de Miguel Reyes Razo | De Fiel Castro a las ventas

Por Miguel Reyes Razo

¿Incuria?¿ Negligencia? ¿Desinterés? ¡Averigüelo Vargas! De súbito, con sorpresa vine a admitir que mi fotografía junto a, con Fidel Castro Ruz ya no estaba en mi poder. Lamenté adolorido el hecho y soporté el regaño de mis padres. "Parece mentira que algo tan importante no te despertara orden y cuidado. Esa foto es un documento muy importante en tu vida. Participaste en un momento histórico en un instante de tu vida juvenil. Debiste..."

Combiné estudios de Profesor de Educación primaria con empleos en compañías aseguradoras. "La Azteca" y "La Nacional" me dieron empleo entre septiembre de 1960 y mayo de 1961. De la primera me expulsó la dura disciplina del jefe del departamento de automóviles. De la segunda la mutua convicción de que no aprendía operaciones de dividendos. Pasé meses muy amargos en "La Nacional". Pese a las instrucciones de mis superiores, nunca acerté a dar buenos resultados. El 31 de mayo de 1961 dejé -para siempre- el edificio de avenida Juárez 4. Cursaba los últimos meses de mis estudios.Pasé ayunos y desencantos. "No hay plazas. Educación Pública paga sueldo de 1,050 pesos mensuales a los recién egresados. Tal vez sea necesario ir a Tabasco, a Chiapas". Algunas compañeras sufrieron la vergüenza de ser ofendidas por funcionarios de la misma dependencia. "Te ofrecen un interinato por gravidez...Empleo por nueve meses o un año si aceptas ir a cenar y bebes unas copas con el funcionario...Quieren toquetearte. No, imposible".

Decidí entonces explotar mi facilidad para cerrar ventas. Solicité empleo en algunos laboratorios farmacéuticos. Hormona. Winer-Codex. Gedeon-Richter. Un correograma de Richter me citó. "¿Puede viajar? ¿Puede conseguir una fianza por..? ¿Tiene experiencia? Bien. Comenzaremos un curso a aspirantes. Durará una semana . El Doctor Giorgio Pizzi vendrá desde Milán, Italia a dictarlo. Ese curso durará una semana. Los aspirantes serán examinados. Quienes aprueben y prueben conocimientos recibirán un sueldo inicial de mil pesos. Tres meses después tendrán un aumento de trescientos pesos. Una suerte de ayuda para transportación. Como a los ocho meses entrarán al grupo de "comisiones". Antes de un año ganarán entre cuatro y cinco mil pesos mensuales. Todo resultó cierto. El trabajo tenía muy buena paga.

Giorgio Pizzi resultó un personaje muy agradable, trabajador, culto y excelente transmisor de conocimientos. Nos llevó a conocer la tripsina y la quimotripsina. Ambozim. Un antiinflamatorui. Ferrepar un ferrocitrato de colina indicado en anemias hipocrómicas microciticas. Adenoplex. Grupo de vitaminas : Cianocobalamina, Nicotinamoda. Activadas por Ácido Adenosin Trifosfórico.

Entonces comencé a amar intensamente el trabajo. El 8 de abril de 1962 ingresé a Gedeón-Richter (América). Miguel de Cervantes Saavedra 20 -antes 5. Aprendí fórmulas, posologías -dosis-. Leopoldo Aguilar Tamayo era el Gerente de ventas. Inyectaba entusiasmo en el equipo. Ahí aprecié esfuerzo, puntualidad, cuidado. El trabajo por encima de todo. Hermoso el trabajo. Exponer ante médicos. Manejar la literatura. Entregar muestras médicas. Hablar con distribuidores -Drogueros, Nacional de Drogas, Casa Marzam etc. Atender a los boticarios. Revisar existencias de nuestros priductos. Aguilar Tamayo fomentaba camaradería e intensa competencia entre los propagandistas.

Dí con frases afortunadas. "Trato sutil a los médicos con nuestra propaganda". Muy pronto recibí ofertas para trabajar en laboratorios de mayor prestigio. Bayer, Bristol. Preferí quedarme en Richter. Casi dos años permanecí ahi. Un día Alonso Romero de Merrell- National me tentó. Meses de entrevistas. Línea popular Cepacol. Era 1964 la empresa compró las chocolateras Larín y La Azteca. Otros, el afamado Choco Milk con el célebre Pancho Pantera.

Entusiasmo de Alonso Romero. Mal cálculo. Me envió a trabajar a Monterrey. Allá los ciudadanos trataban muy mal a los "chilangos".

"Uste es ratero -soltaban los de El Fénix.

"Uste viene de tierra de rateros -completaban.

"La Federación se lleva quinientos millones de pesos diarios de impuestos y no nos da nada. Rateros, eso son.

Difícil el trato. Mala la comida en Padre Mier 6533 poniente muy cerca de la Iglesia de la Purisima y las famosas hamburguesas de Bona. Atrás los mayoristas Benavides. Meses difíciles. Muy duros El desempleo. Calor asfixiante. Alimento pobre. Pocos meses en Merrell. Desempleo.

Entonces apareció en el horizonte la posibilidad de ingresar a la firma más importante del mundo Chas Pfizer.

A veces surgía -reaparecía- el tema del viaje a Cuba, la entrevista con Fidel Castro y ¡fatalmente¡ la pregunta:

"¿Qué pasó con la foto?

"No tienes una foto?

Doña Eloísa, mi madre ceñuda me reprendía. Rogaba:

"¡Cuando aprenderás a cuidar...Cuando..

Pfizer me contrató. Me ofreció un puesto en Guadalajara. No conocía esa tierra. De Jalisco, de La Barca era mi madre. Sin titubear acepté, En alguna carretera vi la muerte. La frialdad con que se juzgaba el crimen. La dureza con que se tramaba -al instante- la venganza.

"¿Quién mató a mi hijo?- preguntó a sus peones el macizo hacendado para llenarlo s de insultos.

"Tarugos, descuidados. Tales por cuales

"Fue el "Trancas". Le dio tres tiros. De atrás. Por la espalda. -le reseñaron"

"Vamos a matarlo -decidió, sin lágrima el ofendido padre.

Escribí para mi un breve relato. Se me renovaron los deseos de escribir. De contar. Antiguas ansias que años atrás mis padres contuvieron:

"¿Escritor? Te morirás de hambre. Acabarás tísico. Alcoholico. En la miseria.

El destino se acercaba. Junto con la foto.