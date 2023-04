De la pluma de Miguel Reyes Razo | Dejar la vida en la redacción

Por Miguel Reyes Razo

Había que escribir buenas "entradas".Lograr un "lead" que en pocas palabras lo dijera todo. Caracteres bien medidos. Contundentes; exactos. Síntesis de hechos. Presentación organizada, jerarquizada del acontecimiento. Uso de lenguaje llano y claro. "Comprensible -recomendaban- "por un académico de la lengua o el limpiabotas de la esquina". ¡Nada de editorializar! Evite los adjetivos. Qué, quien, cuando, donde, cómo, por qué. Esencia de la "Pirámide Invertida". Argumento que en Agencia Mexicana de Noticias -AMEX-esgrimieron en forma simplona el actor Roberto Dumont y el guionista Jaime Casillas inexplicabe e inútilmente designados jefes de redacción. "Le sobran palabras", alegaban. Y rechazaban las cuartillas. Insensatos.

"¡Cuidado con "perder la nota" ! En la "entrada" lo "fuerte". Hay que "jalar" al lector; atraerlo a la información. Alimentar su curiosidad. Nada de palabras altisonantes ni giros vulgares "Arme bien la información; dele estructura". Dosifique los elementos contundentes. Añada informaciones paralelas. Ocurridas, surgidas ahí o muy cerca del escenario principal.

"¿ Por dónde le vas a entrar?

"¿Qué fue lo sobresaliente de la conferencia?

Cada medio privilegiaba su sector de lectores. "El Nacional" exaltaría el discurso del Presidente de la República. Elegiría los periodos punzantes, agudos, retadores que el Jefe de las Instituciones Nacionales dedicaría a sus críticos. Los editorialistas hallarían en aquellos dichos prueba evidente del talento, experiencia, visión de futuro y precisión del Primer Mandatario.Se lucirían.

"Cuidado con el uso del participio pasado y del gerundio. El "ado" y el "ido", lo mismo que el "ando" y el "endo"dan al traste con la información. Son una suerte de losa, lápida para una noticia.

"No le dé muchas vueltas. La noticia tiene su propio peso. Calidad de sorpresa. Apartado de lo inesperado. Presencia de lo insólito. Hace novedad. Estrena máxima atención. Sáquele todo el jugo a la información que obtuvo. No haga trampa. Jamás se "firme" un boletín. Siga los consejos de Don Manuel Buendía: Procure dar con un "estilo". Redacción que a leguas delate que usted la produjo. Aléjese de lo rimbombante y hueco. Nunca publique lo que no le conste. Huya de los compañeros que zalameros le quieran informar. Buscan perderlo. Si le es posible trabaje en solitario. No divulgue sus "fuentes". Respete el "off-rhe-record". Fiel, cumpla el pacto.

"Conseguí que el Jefe de Información de "El Heraldo de México", el señor Mario Santoscoy me designara "Reportero de Guardia". Él podría marcharse poco antes de las 10 de la noche. Exigente repasaba "pendientes".

"Esté muy atento - me advirtió- a la salud del poeta León Felipe. Es persona grande. Está delicado. Creo que está en el Hospital Español. Busque al Doctor Teodoro Cesarman. Es Cardiólogo. Cuida la vida del poeta. Y chéquese las funerarias Gayosso. La de Félix Cuevas y la de Sullivan.

Durante muchos años circuló en el medio periodístico el ridículo que conoció el envidiado Excélsior por culpa de un reportero.de guardia que a la mitad de la noche detuvo las rotativas de Reforma 18 para modificar la Primera Plana e insertar:

"Murió Don Rómulo O`Farrill. Acaudalado empresario, dueño del periódico "Novedades" y de XHTV -Canal 4 de Telesistema Mexicano- sufrió un síncope cardiaco. Sobrevive a Don Rómulo, su hijo Rómulo OFarrill junior...

"Estupor primero, fue lo que produjo aquella noticia en la Primera Plana de Excélsior. Periódico que acostumbraba divulgar que sus informaciones eran "auténticas exclusivas". Incredulidad luego. ¿Cómo era posible tamaño error? ¿Quién dio por buena, verdadera una especie que luego resulto falsa? ¿Quién?

"Fue el reportero de guardia del Excélsior. Este Guillermo López- Portillo al que apodan "EL Loco". Le hace al deporte. El "soltó" ese borrego...

"Vengativos los editores de "Novedades" se dieron a la tarea de devolver desde Balderas y Morelos a Reforma 18 las ofrendas florales que personas e instituciones enviaban a la empresa de los señores OFarrill. Camiones cargados con pesadas "coronas". Ofrendas de luto.

"Aquí no fue "el muerto" - explicaban mordaces. Está en Reforma 18.

Rodrigo de Llano llamó a Guillermo --López Portillo:

"¿Por qué no comprobó esa noticia? ¿Por qué no le habló a la gente de "Novedades?

"Tuve miedo -respondió aquel López Portillo-de que los de "Novedades". Nos ganaran la nota, Don Rodrigo.

Muchos años después, cuando su primo, José López-Portillo y Pacheco alcanzó la Presidencia de la República, Guillermo creó y dirigió el INDE. Instituto Nacional del Deporte.

"Aquellas noches de julio-agosto de 1968 conocí la bondadosa voz del Doctor Teodoro Cesarman. Generoso me transmitía detalles de la salud de su paciente. El poeta León Felipe. Tío del matador de toros Carlos Arruza . En la vida cotidiana Carlos Ruiz Camino. Carlos Arruza. "El Ciclón Mexicano". Partía plaza, peleaba el "Número 1" con "El Monstruo de Córdoba". Manuel Rodríguez "Manolete".