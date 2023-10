De la pluma de Miguel Reyes Razo | Díaz Serrano en su laberinto

Por Miguel Reyes Razo

Que el ingeniero Jorge Díaz Serrano renunciara -muy obligado por las circunstancias- a su rango de Director General de Petróleos Mexicanos -Pemex- no acarreó paz ni tranquilidad a la vida nacional. Enemigos del rico petrolero se dieron a la tarea de acosarlo y criticar su tiempo y su obra en la importante empresa. Como si la consigna fuese -"borren todo lo que huela a Díaz Serrano"- así se enrareció el clima. Era la hora de echar abajo decisiones. Las que fueran: aunque resultaran costosas a la República.

"México no baja el precio de su petróleo -aseguró al mundo José Andrés de Oteyza.

"Tesoro de la nación no se presta a la especulación. Mantenemos la cotización. No avalamos lo que Díaz Serrano pactó.

Y todavía más alla:

"El país que no compre hoy nuestro petróleo al precio que nosotros fijamos no lo tendrá. Si lo rechaza, no le volveremos a vender nunca..."

Tropezón de la economía nacional. El precio internacional del petróleo iba en picada. Crack que recordaba el de 1929. Los ambiciosos proyectos del Presidente José López Portillo -posibles por la ganancia petrolera- se hicieron humo. Adquisiciones de materiales destinados a la construcción de la orgullosa Torre Pemex se estancaron. En Houston, Texas, se contrataron bodegas que almacenaron miles de toneladas de equipos que la harían funcionar.

Y proveedores de todo el mundo que perdían confianza en el país. Contaban con la garantía del petróleo. Ese oro era ambición. México pagaría. Gozó de créditos "blandos" ¡en dólares! Aquello de "administrar la abundancia" se tornó estribillo que emplearon a placer críticos del Presidente José López Portiillo.

"Capitales golondrinos" probaron su existencia. Llegaron a México por el imán del petróleo. A buena hora el Presidente lo dijo -solemne, serio, retador- al Presidente James Carter: "A ustedes, los estadounidenses lo que les importa de México es su petróleo. Eterna su ambición".

Salían de este país, volaban miles de millones de dólares diariamente. El Banco de México lo informaba. Al mismo tiempo subían precios y se encarecían los créditos.

Y lenta e inexorable se acercaba -resolvería- la sucesión presidencial. Ido Díaz Serrano aquellos que se apreciaban dueños de méritos suficientes afinaron sus estrategias. Celebraban el inesperado fin de los anhelos del ingeniero mecánico forjado en la ESIME del Politécnico Nacional. Se medían Miguel de la Madrid Hurtado, David Ibarra Muñoz. Y desde el PRI, Javier García Paniagua

-Hijo del General Marcelino García Barragán, revolucionario amigo y compañero de don Lázaro Cárdenas del Río y secretario de la Defensa Nacional en el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz- tejía sus redes. "Tengo el apoyo y simpatía de Margarita , la hermana del Presidente. Ya me prometió meterme el hombro", esparcía don Javier.

En su residencia de Tezonco 180 en las Lomas de Chapultepec, el ingeniero Jorge Díaz Serrano se refugió en el estudio y en su mundo, el del petróleo. Hombre trabajador que atribuía a la actividad constante éxito y buena salud gozaba practicar deporte intenso al aire libre. Tenis. Singlista. Tenis que disputó con su amigo José López Portillo, quien halló en ese espléndido deporte goce y salud. "Soy el Novato de Oro de Los Pinos", bromeó Don José cuando aprendió del excepcional Mario Llamas los secretos del que llamaban "deporte blanco". Tenis que le acarreó desgaste y pérdida de rodillas. Pasó por dolorosas cirugías hasta que prótesis adecuadas le permitieron marcha regular. El golf le hacía viajar a Cuernavaca. A Querétaro. Individuo sano, ágil, elástico y muy fuerte exhibía figura esbelta, libre de adiposidades. Físico que le permitía, además, vestir con elegancia su combinación predilecta. Pantalón gris-oxford y blazer azul marino.

Revisó entonces sus avances en la adquisición del postgrado en Historia. Su permanencia en la UNAM. En Filosofía y Letras. Y sopesó la idea de escribir sus memorias. Vida en el petróleo. En su búsqueda, investigación y explotación había expuesto su vida. Enfermo grave en selvas mexicanas. Acosado por males estomacales. "No me lo va a creer usted, Reyes Razo, pero curé mis daños digestivos a base de chiles en mis alimentos. Comí chiles diversos. Mientras más picantes, mejor. Me curé. Nada de antibióticos ni sulfas. El chile me sanó. Como puede ver -cenábamos en un pequeño restaurante de la avenida Mariano Escobedo, junto a caricaturas que le produjo su amigo-socio el cartonista Abel Quezada y eran orgullo del lugar cercano al Centro Deportivo Chapultepec-. "Milanesa con pasta fussili y chiles serranos, mire"

"Jorge no "perdona" chiles verdes -serranos- . Crudos. Freidos en aceite de oliva. Con el mejor paté o refinada ensalada, exige chiles y más chiles"- reveló la señora Elvia Martínez. Sí, la célebre modelo de la bella Diana Cazadora.

"¿Quiere usted -pedí al ingeniero Jorge Díaz Serrano- describirme, contarme como fueron sus últimos días en Petróleos Mexicanos? ¿Cómo le entregó renuncia ese 6 de junio de 1981 al Presidente López Portillo?

"Con mucho gusto, ReyesRazo. Con mucho gusto".