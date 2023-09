De la pluma de MIguel Reyes Razo | Díaz Serrano y Fernando Valenzuela

Por MIguel Reyes Razo





Junio de 1981. Guerra por el petróleo.Con el petróleo. Los productores árabes inundaron con el suyo al mundo. Derrumbaron el precio del crudo. Lo abarataron. Recuperaron el mercado. Clientes del mundo se agolparon corteses ante los jeques.

"My Dear George...Somos amigos y tú eres un proveedor muy confiable. Me encanta tratar contigo. Comprar tu petróleo. Hoy otros países me lo ofrecen más barato. Please understeand me. Si tú me bajas el precio, yo encantado de tratar contigo. Si no puedes, sorry. Iré con otros proveedores. Me lo ofrecen...

Jorge Díaz Serrano cavila, decide. "Tengo que conservar los clientes. No puedo detener en un tris la producción. De todas maneras es negocio. Un buen negocio.. El mercado es así. Estuvimos arriba; ganamos.

"Tan amigos como siempre. Ten la seguridad de que te bajaré el precio. Seguimos...

Y José Andrés de Oteyza, el impulsivo arrogante ante la prensa:

"Es inadmisible la conducta del ingeniero Jorge Díaz Serrano. Sin consultar al Gabinete económico, sin tomar en cuenta a al Energético. Ni al Secretario de Relaciones Exteriores y ya no digamos al Señor Presidente de la República, él, en solitario decidió bajar el precio de nuestro petróleo.

"Casi lo regala. Desde su oficina en Marina Nacional puso rumbo a la riqueza de México. Amo y señor de Petróleos Mexicanos, íntimo amigo del Presidente López Portillo, el Ingeniero Díaz Serrano conduce a esa empresa -vital para el país- como guió sus empresas perforadoras, exploradoras de petróleo. El Presidente -urgía De Oteyza- debe tomar decisuones...

Don José López Portillo llegó a Washington el domingo 7 de junio de 1981. Se alojó en Blair House. Residencia de Invitados Especiales del Presidente de Estados Unidos. Blair House. Frente a White House.

Los reporteros concedieron al Presidente López Portillo un respiro.

"Mañana interrogaremos al Presidente.

"Tiene que contarnos lo de Díaz Serrano.

"Como lo corrió...

Pero al día siguiente, la figura de aquella visita presidencial a la Casa Blanca, no fue ningún político. Sí llamó la atención -quizá causó alguna envidia- que el famoso Jacobo Zabludovsky ocupara un sitio en la mesa de honor, Junto a los Presidentes de México y Estados Unidos.

"Nomás para que vean cómo se las gasta mi querido jefe"- se jactó muy soberbio Fernando Alcalá Pérez.

Todos reconocían la estatura y méritos de Zabludovsky.

"¡Qué bueno, el licenciado es muy chicho...

A buena hora arribó entre acalorado, tímido, inseguro y abrumado un joven de cabello cortado a "la brush", cuyos cabellos lucían ásperas púas. Metido en un traje muy estrecho que revelaba poderoso torax y firmes piernas lucía desorientado. ¿Permanecería ahí, detenido, frenado por Guardias de la Casa Blanca? ¿Lo guiarían ante quienes lo invitaron? Él no atinó a decidir. Eso sí le impresionó escuchar -saber- que su nombre era repetido con admiración curiosidad, incredulidad, ansia. Coro.

"Fernando Valenzuela....

"Fernando Valenzuela...

Toda la Casa Blanca tras el jovencito de Etchohuaquila, Sonora. Todos anhelaban un autógrafo, una foto, tocar la mano, el duro torso, los musculosos brazos del Fernando Valenzuela.

"¡Oh, Fer...

"Your smile, please

"A picture, Fer...

Mujeres y hombres. Oficinistas. Consejeros, asesiores, choferes, ujieres, traducitores, guías, policías. Fernando Valenzuela perseguido en la Casa Blanca.

Un año antes el decidido gobernador de Sonora, el Doctor Samuel Ocaña García me invitó:

"Vamos de pesca. Desde Guaymas a Punta Tortuga. Por ahí. ¿Te gusta la pesca, Miguel?

"Nunca la he practicado, señor gobernador. Iré con mucho gusto con usted"

"Viste que en este mismo hotel se hospeda desde ayer el lider de los petroleros al que dicen "La Quina"? ¿Te acuerdas que se enojó mucho por la entrevista que le hiciste? Ten cuidado", me recomendaron.

Navegué en el yate al que me invitó el Neumólogo Don Samuel Ocaña García. Su ayudante Gelasio Gayosso estaba muy atento a sus gestos.

Travesía singular. Nos sentaron de cara al mar. Nos proporcionaron cañas que introducíamos en el hueco de cinturones. Anzuelos hundidos en las aguas marinas tentaban a curiosos peces. Aparecían embarcaciones muy atractivas. Desde lejos sus capitanes se saludaron.

"Creo que ese yate es del duelo de los Naranjeros...

Tripulantes aproximaron a las naves. Los capitanes se cuadraron Hubo intercambio de bocadillos y bebidas.

"Creo que ese señor es dueño del club de beis donde jugó Fernando Valenzuela -me contó el Gobernador Samuel Ocaña García.

Entonces, cerca del Mar de Cortés con Don Samuel Ocaña García y Gelasio Gayosso -militar excombatiente de la guerrilla en Guerrero, ya entonces en retiro- supe de la existencia de un pitcher zurdo llamado Fernando Valenzuela.

A principios de junio de 1981 contemplé como lo perseguía por toda la Casa Blanca, el peso de su gloria.

Fernando Valenzuela.