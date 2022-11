De la pluma de Miguel Reyes Razo | “El Chispazo” periodístico

Por Miguel Reyes Razo

Julio Fuentes Hinojosa se apareció un día de principios de febrero de 1957 en la escuela Secundaria Mixta Nocturna "Gabino Barreda"que ocupaba las instalaciones de un plantel de instrucción primaria "Orozco y Berra" en la esquina de Avenida Cuitlahuac y Mar Mediterraneo en la colonia Popotla de la Ciudad de Méxuco.

Trajeado con pulcritud y aire decidido me recordó: "Tú, Miguel, eres amigo de mi primo Mario Vallejo Hinojosa. Alguna vez nos presentó. Yo vivo en Clavería. Trabajo en Procter and Gamble. Me urge terminar la secundaria, mano. ¿En qué año vas?

Julio Fuentes Hinojosa pegó la hebra con medio mundo. Agradable, de buen trato a todos obsequiaba una sonrisa y una palmada. Pronto descubrió a Mario Andrés Vizcaino Márques un pulcro -algo tímido- empleado de la agencia de publicidad "Noble Advertising". Era -decía- "Ejecutivo Yunior".

"Se me hace que eres "ofis boy"- lo embromó Julio

Alguien le presentó al muy popular Eduardo Ugalde Guillén. Una tarde cualquiera, Julio nos reunió. "Vamos a meternos a un salón de clases que esté vacío", decidió. Y en el primero que hallamos soltó:

"Soy novio de la hija del periodista Carlos Denegri. Danae, se llama mi novia. Como yo, vive en Clavería. Sus padres se divorciaron. Danae adora a su papá. Está muy orgullosa de sus éxitos. La mamá trabaja en Mobil Oil...Bueno. Yo le prometí a Danae que yo haría un periódico. También que me distinguiría. ¿Qué les parece? -nos propuso a Mario Andrés, a Eduardo y a mi - ¿Hacemos un periódico?

"Juega! -respondimos. Julio decidió: Jefe de Redacción Eduardo Ugalde. Gerente: Mario Andrés Vizcaino Márques. Subdirector Miguel Reyes Razo. Director General: Julio Fuentes Hinojosa.

"Se llamará "El Chispazo"- comunicó el flamante Director.

Nació el 4 de Octubre de 1957. Dio cuenta de el lanzamiento del "sputnik". El alumnado -empleados, obreros, adolescentes que no habían alcanzado "lugar" en escuelas oficiales, amas de casa que habían truncado estudios- lo recibieron con bromas:

"¿Cuarenta centavos? ¡Eso cuesta uno de la mañana! ¿Tres hojitas? ¡Ya, está caro!

Enrique Carmona t Rivera, el Director de la "Gabino Barreda", Luis Gutiérrez -Subdirector. Gilberto Bonilla, Roberto Capulín y el Ingeniero Célis, lo recibieron con simpatía. Carmona y Rivera, poblano de Chignahuapan, íntimo amigo de su gran paisano Don Gilberto Bosques Saldívar entusiasmó: "Bien hecho, muchachos. Nació "El Chispazo". Lo que nace, no debe morir. Adelante.

Julio, Eduardo y yo "tecleabamos" , reporteabamos, confeccionábamos "El Chispazo". Mario Andrés aportaba los estenciles que Julio procesaba. Ugalde narraba pequeñas historias. Una de esas tardes anuncié a Julio: "Conocí al Doctor I.Q. Sí, el "Banquero Mental". "El Hombre de la Eterna Sonrisa Amable". Le pedí una entrevista para nuestro periódico. Accedió. Tengo que verlo mañana en su casa de Vértiz y Obraro Mundial. Cerca del Tribunal para Menores...

"¿El Doctor I.Q.? No te creo, Miguel -condenó Julio.

Fui a mi encuentro con el personaje de la radio. Jorge Marrón Erostarbe. Casi me dictó su biografía. Dio -autografiada- una foto.

"Aquí está mi entrevista, Julio."

Después de leerla, decidió. "Vamos a publicarla. Pero no llevará tu firma. Entiéndeme, Miguel. No es posible que tú, subdirector de nuestro periódico tengas una entrevista que no tiene el Director de "El Chispazo". Así que la presentaremos así. "Los Directivos de "El Chispazo", Julio Fuentes Hinojosa y Miguel Reyes Razo, entrevistaron a Don Jorge Marrón Erostarbe, el Doctor I. Q.

"No es justo, Julio -reproché. Tú no hiciste nada...

1957. Intensa huelga frenó ese año al Instituto Politécnico Nacional. Nicandro Mendoza era -fue- el alma de aquella huelga. Alcanzó renombre nacional. El Politécnico Nacional sufrió aquel año el derrumbe de construcciones imaginadas para ser "Ciudad Politécnica". El terremoto de mediados del mes de julio retorció estructuras de futuras escuelas. Nicandro Mendoza se preparaba como el sonorense Samuel Ocaña García y el yucateco Luna Khan para curar, sanar, salvar de la muerte a sus semejantes. La huelga hizo de su nombre sinónimo de líder, de cabecilla, de -como decía Doña Eloísa, mi madre- "alborota pueblos". Mis compañeros dieron en rebautizarme "Nicandro".

"Yo creo que usted es comunista"-me soltó una mujer muy delgada,algo entrada en años a quien algunas muchachas juzgaban: "Una señorita quedada".

"Julio -revelé a mi director. Voy a entrevistar a la poetisa Pita Amor.

"¿Qué? ¿Pita te va a dar una entrevista? ¡Estás lurias, cuate!

"Mañana la veré. Vive en la calle Río Duero 52 departamento 2 en la Colonia Cuauhtémoc. Casi esquina con Río Lerma. Ya verás.

Fue una excelente entrevista. Guadalupe Amor era una mujer bella amante de desconcertar al más talentoso. Retaba, divertía, hechizaba a su entorno.

"Fuímos -me contó muchos años después el pintor Juan Soriano- Pita Amor, Octavio Paz y yo al Teatro Ródano. De la Comisión Federal de Electricidad. Maricruz Olivier representaba "Noche de Epifanía" de Shakespeare. Parafrasis de León Felipe. Teatro lleno. Silencio responsable. Pita cargó una bolsa de yute. De esas que las señoras llevan para el "mandado". Apenas nos sentamos jurguneó el interior . Revolvió su contenido. Producía incómodo ruido. A poco comenzaron discretos "sshh...sshh...sshh...Octavio Paz se impacientó y exclamó:

"¡Basta, Pita! Deja de hacer ruido. ¿Qué tanto buscas?

Imperturbable, con su educada, sonora voz Pita Amor le devolvió:

"¿Qué he de buscar, Octavio? ¡Mi marihuana, Octavio. Mi marihuana!"

Entrevista en 1958. Una entrevista en toda forma. Mi primera entrevista. Días después el "Universal Gráfico que era un diario vespertino publicó una con la brillante Guadalupe Amor. Sin pizca de vanidad, con orgullo, muchos años después pienso que la mía en "el Chispazo" era tan buena como la del profesional del vespertino.