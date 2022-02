De la pluma de Miguel Reyes Razo | El Cine y yo (II)

Por Miguel Reyes Razo

"Llegó a mi oficina de la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica -STPC- un hombre en huaraches y una de esas chaquetas sin mangas que llamaban "cotorinas". Su bigote muy espeso y muy descuidado. Un aire de desamparo lo rodeaba. Del morral que se columpiaba en su hombro sacó un abultado paquete de cuartillas. "Escribí este guión. Léalo. Yo me llamo Gabriel García Márquez" -me dijo y se marchó.

Don Jorge Durán Chávez narró aquel encuentro con alegría. La misma que le provocó contar cómo le hizo un favor al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y sus reflexiones de político-líder-sindical-productor de películas.

"Me dí a la lectura de aquella historia. Aquel desharrapado me cautivó. "El charro", la tituló. Me encantó. Trama, argumento muy bien construido. Olí, me di cuenta de que se podía transformar en una gran película. Poseía todos los ingredientes de tensión, inquietud, interés que dominan al cinéfilo. Eché cálculos y compré los derechos sobre ese guión.

"No me pagues todo ese dinero porque me lo gastaría en parrandas. Dámelo de poco a poco. Tengo familia. Debo cuidar lo que me pagan"- me advirtió García Márquez el día en que lo llamé para formalizar el trato. Entonces en la producción un guión valía quince , veinte mil pesos. Estuve de acuerdo con las condiciones que me puso el escritor y me dije que yo tenía que producir esa película.

"Gabriel García Márquez era muy amigo de Jorge Martínez de Hoyos. "Mapache", le apodaban. Un actor muy serio, muy profesional. Actuó en la película en un papel muy importante. Con Marga López, Enrique Rocha y Alfredo Leal. "Tiempo de morir", se llamó. Yo no reuní el dinero que requería producirla. Al llegar a su fin mi tiempo de derechos me quedé con las manos vacías. Ni modo.

"Gabriel García Márquez cobró poco a poco -tal como lo decidió- los miles que le pagué por su argumento. Sus visitas a mi oficina en la calle de Versalles nos acercaron. Tanto que un día me invitó a comer a su casa. "Mercedes va a agasajarnos con comida criolla", me anticipó. Y me llevé la gran sorpresa. No había comedor. Comimos sentados en el suelo. Con nuestros platos frente a las rodillas. Como en posición de loto. El escritor estaba - como decimos los mexicanos- en "la prángana". O "muy bruja". Le gustaba el cine. Con García Riera y Alberto Isaac escribió "En este pueblo no hay ladrones". Argumento que se transformó en película. Julián Pastor encabezó el reparto.

Diputado federal , don Jorge Durán Chávez solía decir: "Desde luego, el mero mero pone. Él decide; señala. Pero hay que trabajar. Estar a la altura. No es cosa de echarse a la hamaca. Holgazanear y pensar que la tiene uno muy segura, es un error. Como quien dice hacerlo quedar mal.

"Pues ya venía la elección. Y el PRI -mi partido- me llamó. Y me adjudicó distrito. Y me puse en marcha. Me encampané. Comencé a preparar la campaña. Integré el equipo. Me devané la sesera tras un estribillo convincente; atractivo. Y veía la cuestión de los fondos. Dinero para la propaganda. Dar con impresores cuates. Buscar donadores. Ver a fabricantes de playeras, delantales. Productores de plásticos. En fin...Y la víspera del arranque de mi campaña me llamó el Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

"Mi querido Jorge -me dijo- deseo que me haga un gran favor.

"Usted dirá, Señor Presidente. ¿En qué puedo servirle?

"Ceda usted su candidatura a Diputado federal a ...Tengo un compromiso con él, desde hace mucho. Y se me olvidó. Ayúdeme. No puedo quedar mal…

"No se preocupe, Señor Presidente. Lo que usted disponga yo lo acato. Y con mucho gusto…

"Gracias, mi amigo. Yo lo recompensaré. Ya verá. -me dijo el Presidente y nos despedimos.

"¿Lo recompensó, Don Jorge?

"¡Y en qué forma. Don Gustavo tenía palabra!- remató Don Jorge Duran Chávez.

Hombre divertido el líder de Técnicos y Manuales. Travieso recordaba el día en que el manilargo Servando González hizo la furia de Irma Serrano que manoteó y amenazó con abrir la portezuela de la camioneta en que con Sonia Infante se disponían a ir a una comida en Cuernavaca.

"Convencimos a las muchachas - Sonia trabajaba con su mamá en el comedor de los estudios Churubusco- de pasar el día en "Las mañanitas" y accedieron. Y todo iba sobre ruedas hasta que Irma protestó. "Este Servando es muy mandado. Ya me quiere besuquear, se quejó Irma. "Mejor nos regresamos. Con este tipo abusivo, yo no sigo".

"Le puse una buena "frijoliza" a Servando. Hice que le ofreciera disculpas a Irma. Tan bien que íbamos. Servando se disculpó. Pero Irma ya no estuvo a gusto y soltó:

"O nos regresamos o me tiro de la camioneta…

"Y nos regresamos a los Churubusco. Se nos frustró la fiesta- remató Don Jorge Durán Chávez.