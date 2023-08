De la pluma de Miguel Reyes Razo | El esplendor de Jorge Díaz Serrano 

Por Miguel Reyes Razo

A primera vista , - mirado por primera vez, el Ingeniero Jorge Díaz Serrano causaba la impresión de emplear grandes cantidades de vaselina. Su tupida -cuidada. bien arreglada- cabellera despedía brillos. ¿Glostora? ¿Olivetone? ¿Wildrott? ¿Qué fijapelo usaría el Director General de la importante empresa petrolera mexicana? Hombre de tez morena -"tengo sangre de indio oópata", solía presumir con ancha sonrisa. Gesto amable que le iluminaba el rostro, acentuaba su atractivo. Ingeniero Mecánico Electricista formado en el Instituto Politécnico Nacional vestía elegantes trajes, bien cortadas camisas y practicaba con puntual regularidad tennis y golf. Su fortuna le permitía ser socio -muy activo, constante- de clubes exclusivos. Los existentes en la Ciudad de México y en Cuernavaca y Querétaro. Ägil, elástico,sano era la imagen clásica de un ejecutivo dinámico, próspero. Lo que se dice: Exitoso.

Lo de la brillantina en su cabello bien peinado carecía de verdadera importancia. A fin de cuentas era la moda. El Ingeniero Jorge Díaz Serrano andaba en 1976 en los albores de los cincuenta. Sonorense creció con la propaganda de esos productos. Las famosas droguerias y hasta las boticas de barrio exhibían a personajes que recomendaban por igual la pastas de dientes Kolynos e Ipana que los "bilés" Tangee. Arturo de Córdova -en elegante esmoquin y con ancha sonrisa condicionaba: "Me gusta besar a las mujeres que usan Tangee".

Así, para los muchachos, para los hombres estaba "Varon Dandy" "Jockey Club" "Fijapelo Polan`s ". Las misma farmacias comerciaban cajitas de vaselina sólida. La cosa era aplacar la cabellera rebelde, no tener caspa y traer el cabello ordenado con "casquete corto". Asíse usaba.

El nombramientodel Ingeniero Jorge Díaz Serrano como Director General de la importantísima Petróleos Mexicanos respondía a la ambición del Presidente José López Portillo de dar al país autosuficiencia energética y alimentaria. Su amigo desde adolescentes -su patrón en días difíciles- López Portillo conocía su fama internacional. Jorge era un petrolero del mundo. "Tiene una compañía petrolera en sociedad con George Bush. Perforaciones Marítimas del Golfo -PERMARGO-.

"Díaz Serrano "huele", sabe dónde está el petróleo. Jorge es multimillonario. Por el petróleo. Importador de maquinaria para explorar y perforar. Vendedor de lujo. Meses en la selva. Muy trabajador. Se da muy buena vida. Colecciona obra de arte que ni te imaginas. Su casa de las Lomas de Chapultepec es una auténtica pinacoteca. Martínez de Hoyos, Siqueiros, Rivera. Ya muy rico se decidió cursar Licenciatura en Arte e Historia . En Filosofía y Letras en la UNAM.

"Y habla inglés y domina el francés. Díaz Serrano es hombre de mundo. Sensible, educado. Audaz para los negocios. Y super amigo, ¿no me crees? Pregúntale a Abel Quezada. Díaz Serrano lo metió al negocio. Hoy Abel se ufana: "Yo puedo ir a platicar con David Rockefeller y pedir un crédito en el Chase Manhattan Bank para perforar pozos petroleros en el Polo Norte. Yo, jejeje no me hice rico con mi caricatura en Excélsior.

Don José López Portillo presumía: "Con Jorge En Pemex el asunto energético está resuelto. Lograremos la autosuficiencia. En el mundo desean nuestro petróleo. En Francia, Alemania, Suecia y Canadá me recibieron como jeque. Me bautizaron "The Oiler". La cuestión de los alimentos es el otro pilar de mi presidencia. Con el dinero del petróleo impulsaremos al campo. Un Sistema Alimentario Mexicano me atrae."

Jorge Díaz Serrano y José López Portillo compartían aspiraciones y diversión con un más discreto mas inteligente y dedicado amigo. Luis Echeverría Álvarez. Machetero , "matado", muy serio. Prefería largas caminatas -excursiones- al Popocatepetl. "Ya tiene todo el aire de un Licenciado. No seas tan serio, Luis". Y el pintor Martínez de Hoyos - hermano de un actor apodado "el mapache"cerraba ese círculo.

Muchos creyeron que ya Presidente, Echeverría designaría a su cuatacho Díaz Serrano Director de Pemex. Y no ocurrió. "Es que el Presidente no quiere depender del petróleo. Echeverría desconfía de los gringos. Sabe que ambicionan el petróleo de México. Y si se descubren nuevos yacimientos van a querer entrar. Y Díaz Serrano sabe buscar, hallar y sacar el petróleo.

Pero Pepe -decían sus cercanos- le tuvo fe a Díaz Serrano. El Ingeniero tiene muy buen ambiente. Fernando Benitez es uno de sus asesores. Enrique Mendoza Morales -que fue Jefe de Prensa de Mario Moya en Gobernación junto con Carlos Ferreyra dosifican la información. Ellos son los de la Gerencia de Prensa en petróleos.

"El Ingeniero Díaz Serrano es un personaje culto y muy mono", describió gozosa la muy leída María Luisa Mendoza. "La China" se transformó con la encantadora e inteligente Norma Meraz en promotoras de las virtudes del poderoso Jorge Díaz Serrano.

Díaz Serrano piensa y actúa en grande. No se anda con titubeos ni con gestos de corto plazo. Vivió buenos años en Estados Unidos. Les bebió los alientos -como dice Salvador Novo-. Les aprendió y adoptó modales y forma de ver. La vida.

En Estados Unidos descubrió el valor y la importancia del petróleo. A la selva. A buscar el oro negro. Meses de trabajar día y noche. Se enfermó del est´mago. Gravísimo. Escaseaban las sulfas. No había medicamentos. "Por un pelito", se salvó"

Así acaudalado, felicitado, exitoso llegó el Ingeniero Jorge Díaz Serrano a la Dirección General de Petróleos Mexicanos.