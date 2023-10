De la pluma de Miguel Reyes Razo  | El esplendor de Mario Moya Palencia

Por Miguel Reyes Razo

"¡Qué "vaciado", es Enrique Mendoza Morales! -exclamó divertida María Luisa Mendoza. ¿No lo conoces? ¡Uh, de lo que te has perdido!. Es un cuate de lo más chistoso; muy divertido. No para de hacerte reir. Imita que es la pura carcajada. Te revuelcas de la risa cuando lo ves en Miguel Inclán -el ciego de "Los Olvidados" de Buñuel- en Benito Juárez. Te "mueres" de la risa. Creeme. Enrique es un tipo muy culto, bien educado. Pega la hebra fácil. Y muy buen amigo. A mi me...

"La "China" Mendoza. Escritora, cronista, platicadora infatigable. Guanajuatense orgullosísima. Leal, afectuosa. Amorosa del lenguaje. Impulsora, creadora de frases. Ensartadora de terminos . Elogiadora, presumidora de su conocimiento de Marcel Proust.

"Y también de mi querido hermanito Héctor Azar y de mi testigo de boda, el querido Gabo García Márquez. ¿Te conté ya cómo lo "descontó" Mario Vargas Llosa? ¡Qué cosa, no sabes! La que se armó. De un puñetazo el peruano le cerró un ojo al colombiano. Me quedé "con el ojo cuadrado, tú". Uno que los creía tan amigos. Y ¡sopas! Un catorrazo y al suelo. Ni las manos metió Gabriel. Y ahí me tienes: con el alma en un hilo y viendo a ver dónde conseguía un poco de carne -un bistec- para aplicarlo en el ojo de García Márquez.".

"Enrique Mendoza Morales se rozó desde sus años de estudiante de Derecho en la UNAM, todavía en el Barrio de San Ildefonso con personajes de elevada talla intelectual, inteligentes, cultos, estudiosos, ambiciosos, ansiosos de "hacer el cambio" en el país. Les gustaba el teatro, la música, la literatura. Y la política. "Es el instrumento ideal para la metamorfosis del pueblo", sentenciaban. Mario Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán -hijo de Presidente de México- Carlos Fuentes -de padre embajador- . Los que se transformaron en "la Generación Medio Sglo". A todos los trató Enrique Mendoza Morales", biografió Norma Meraz, aguda reportera del noticiario "24 Horas". Salida de Ciencias Políticas de la UNAM. Temprana personalidad.

Enrique Mendoza Morales labró -pulió- la buena fama de Mario Moya Palencia.

"Tiene gesto muy severo el secretario de Gobernación...

"De perfil, Moya Palencia, impresiona, "apantalla"; impone...

"Endurece la expresión cuando está al lado de Echeverría...

"Sigue el ejemplo de su jefe. Severidad en el rostro. Cara de malo...

"Es un cuate muy culto. Era Director de Cinematografía.

"La censura de Gobernación...

“Lo que provocaba la figura de Mario Moya Palencia en el sexenio 1970-76. Lo que exhibía el muy probable -casi seguro- sucesor del Presidente Luis Echeverría. Años y felices días "en punta". A la cabeza de la competencia...Hasta el 22 de setiembre de 1975. Lunes negro para la cauda de "moyistas". Noche Triste para Carlos Armando Biebrich quien ante la derrota de su favorito y aliado "tronó", despotricó contra su protector político, el Presidente Luis Echeverría. Entró al despacho de Moya Palencia y soltó:

"Ya nos fastidió este loco...

Que "en menos que canta un gallo" llegó a los oídos de Echeverría quien en parpadeo hizo pedazos la carrera política de Carlos Armando Biebrich.

"Desagradecido. Echeverría le dio todo. Afecto, estimulo. Modificó la Constitucion de Sonora para que Carlos Armando pudiera ser gobernador. Y mira cómo le pagó...

Enrique Mendoza Morales suavizó, atenuó, cambió la fama de su jefe. Relacionó a Mario Moya Palencia con infinidad de personajes. Lo llevó al futbol. Lo presentó leal "americanista". Partidario de los "azul-crema" propiedad de Emilio Azcárraga Milmo. El magnate de la televisión. El dueño del Estadio Azteca.

"Mario Moya Palencia es el "padrino de Oro"- proclamó el muy influyente informador Gustavo Mora en sus columnas y reportajes en el periódico "Novedades".

Era la mano, el tacto, el tino de Enrique Mendoza Morales. Sonriente, distinguido, deliberadamente bien vestido, dueño de información privilegiada, atento a gustos, aficiones, necesidades, debilidades y urgencias de personajes clave, esculpía la personalidad del abogado Mario Moya Palencia

"Y tan cuate de Miguel Alemán Velasco. De sus días de estudiantes en la Facultad de Jurisprudencia data la amistad. Acuérdate: Miguel Alemán abrió su despacho en Reforma 122. Creó "Cinematográfica Atlántida". Produjo películas como "Dos Tipos de Cuidado". Junto a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Y creó "VOZ". Luis Spota- reporterazo a quien su padre mimó- lo asesoró. Y Mario Moya socio, consejero, amigo de Miguel Alemán.

"Mario Moya Palencia es el candidato de Televisa. Tiene todo el apoyo de Emilio Azcárraga Milmo y Miguel Alemán...

Enrique Mendoza Morales mitológico Vulcano: Herrero del Olimpo.

Nunca perdió amigos. Disminuyó, eso sí, su presencia pública. Desligó su vida de la existencia y actividades del Licenciado Mario Moya Palencia. Éste conservó la fama adquirida. Escribió novelas. Viajó. Descansó. Se divorció y reincidió en el matrimonio. Vivió el el examen profesional de su hijo Mario Moya Ibáñez. Abogado, como él.

Y en julio de 1983 Enrique Mendoza Morales era el principalísimo abogado defensor y afectuoso asesor del Ingeniero Jorge Díaz Serrano.

Era Enrique Mendoza Morales -fino amigo- quien determinaría a que reportero, de que medio, concedería una entrevista exclusiva el ya figura informativa ex director General de Petróleos Mexicanos, el Ingeniero Jorge Díaz Serrano

"Quizá te la concedamos a ti, ReyesRazo, a Excélsior. Te aviso..

