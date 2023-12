De la pluma de Miguel Reyes Razo | El esplendor de Paseo de la Reforma

Por Miguel Reyes Razo

"Don César Balsa -quien fuera hermético dueño de secretos de varios Presidentes de la República- me convidó un día a su restaurante "Dos Puertas", al sur de la Ciudad de México. "Era yo un chaval a la hora de la Guerra Civil española. Vivía en Barcelona y había que "meter el hombro". Ayudar a la familia. Combates que producían pobreza. Hambre, escasez. La gente pedía pan. Me coloqué en el hotel Internacional. Pedí que me mandaran a la cocina. Ahí estaba la comida. No pasaría más hambre...

César Balsa -atractivo joven, desenvuelto, parlanchín desembarcó en México. Admiró el Paseo de la Reforma y su bello hotel "María Isabel" frente al Monumento a la Independencia. Impresionantes mansiones lo rodeaban; lo enmarcaban. El "María Isabel" que construyó el "Rey del estaño", Antenor Patiño, boliviano, que tenía una hija de igual nombre.

"Fuel primer Gran Hotel de esta ciudad. En los años 50 don Silvio Zavala -prominente historiador, miembro de El Colegio Nacional y autor de infinidad de libros -alguno, con Ida Appendini de Historia Universal para alumnos de secundaria. Estudioso Zavala se desgañitaba en la defensa de Paseo de la Reforma. "Que en verdad simbolice, de vida a la Historia de México. Horroriza ver cómo la piqueta echa abajo bellas -irrepetibles- residencias. La avenida más importante de la capital. Curso de las etapas de la vida nacional desde El Caballito...Que cese su desaparición...

Nadie le hizo caso al muy serio y sabio don Silvio Zavala. De Río Tíber y Paseo de la Reforma desapareció un hermoso, inmenso palacio. "Lo desmontaron piedra a piedra. Creo -conjeturan- que era casa o lo compró el señor Raúl Bailleres. ¿Será? ¡Averigüelo Vargas!

Ya el sismo de 1957, el que en segundos hizo caer a tierra la escultura del Ángel de la Independencia, arrasó construcciones en el histórico Paseo de la Reforma. El edificio "Internacional" de Reforma 1, se fracturó -agrietó- desde sus cimientos hasta al "General Popo", anuncio que remataba su cúspide.

"Entonces -recordaba Don César Balsa en aquella entrevista,- esta ciudad tenía los hoteles Del Prado y el Regis en avenida Juarez. El Ritz en Madero. El Éscargot, en los rumbos de la colonia Nápoles. Nacional Hotelera, del celebre Roberto Zapata junior, tenía sus oficinas ahí en el Del Prado. Hotel de celebridades. Roberto Zapata se propuso crear la cadena "Presidente". Hoteles, restaurantes.

César Balsa conoció al periodista Jacobo Zabludovsky. Tejieron, construyeron una sólida, duradera y rica amistad. "Cada año, el primer día, Jacobo y yo nos hacemos un regalo. El presente -describía Balsa, debía ser un objeto del que doliese desprenderse. Prensa u objeto que uno tuviera en gran aprecio. Tal era la importancia del intercambio.

(Pude conocer la opinión de mi inolvidable maestro. "César te dijo la verdad. Ese trueque de regalo lo conocían nuestras familias. Significaba mucho. Mostraba cuánto aquilatábamos nuestro trato. En uno de esos cambalaches, al verme pensativo en pos de solución ¿Qué le regalaré a Cesa Balsa?, Diana, mi hija me sugirió: "Regálale cualquier cosa, papá." "Ese es el chiste Diana,, -le respondí -, debe ser algo que te signifique ausencia )

"Vi la "Hora de México" en el Turismo. Don Miguel Alemán Valdés tenía el Consejo Nacional de Turismo, Agustín Salvat era el secretario de Gobierno Federal. El Expresidente de México salía al mundo para promover a México. "Industria Sin Chimeneas" le decían. Acapulco era el atractivo de México. Con escasos buenos hoteles. Club de yates. Perla.

"Ahí en la calle Niza animé a inversionistas del gobierno y privados a crear el "Jacarandas". Restaurante-cabaret-centro nocturno. Bar Niza y Paseo de la Reforma.

"Embrión de la "Zona Rosa". En la calle Hamburgo un hotel Presidente. Y en la esquina con Niza el restaurante "Focolare". Exquisitez. En Reforma solo "Ambassadeurss" de Dalmau Costa junto -en el edificio- de Excélsior. "Focolare". Efecto instántaneo. Salvador Elizondo -el brillante escritor- José Luis Cuevas -el rebelde irrespetuoso joven pintor que rompía y burlaba a los "Tres Grandes" -Diego Rivera, José Clemente Orozco y José David Alfaro Siqueiros. "Pintores de monotes. Brochazos de pulquería. Mexiquito. La Cortina de Nopal. José Luis Cuevas que pinta un mural efímero en la calle Londres y Génova. Con la tele y los periódicos. La "Zona Rosa" en Primera Plana...

El ingeniero Jorge Díaz Serrano era experto en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Hecho en la ESIME. Un viaje a Estados Unidos lo llevó a conocer un campo petrolero. ¿Titusville? Saber que lo marcó. A estudiar. A indagar el "qué" del petróleo. Supo entonces que ese mundo lo aguardaba. Jorge Díaz Serrano deciidió ir a selvas a vender maquinaria para la exploración, perforación petrolera. Iría a "la tierra de los changos", como llamaba a Chiapas el líder Joaquin Hernández Galicia. Allá enfermaría de paludismo y se lesionaria -para siempre el dedo cordial de la mano derecha. Sufriría escasez de médico, hospital. Se haría rico. Como los gambusinos de la Fiebre de Oro en California. Trabaría relación con petroleros norteamericanos. Se aficionaría al whisky. Mucho. Muchísimo.

Rico, atractivo, bien vestido llegó un 24 de Diciembre al "Focolare". Lo invitó el Director de Petróleos Mexicanos ¿Antonio J. Bermúdez? ¿Pascual Gutiérrez Roldán?

"Con mis secretarias y gerentes tendremos un festejo de Navidad. ¿Vienes, Jorge?

Y Jorge llegó

Ahí estaba, ahí se miraron por primera vez y para siempre Elvia Martínez. La bella muchacha que sirvió de modelo a los escultores que la transformaron en la Diana Cazadora. Y el millonario Ingeniero Jorge Díaz Serrano.