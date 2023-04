De la pluma de Miguel Reyes Razo | Enrique Borja, el delantero sensación

Por Miguel Reyes Razo

´Eramos unos cuantos –apenas un puñado de trabajadores del diario-, quienes, presas de intensa emoción compartíamos la tensión de determinar el perfil de la edición que circularía al día siguiente. ¿Reelaborar la Primera Plana? ¿Darle el “cintillo” a la estremecedora noticia? ¿Redactar un “injerto” y eliminar una nota de importancia en esa Primera Plana? ¿Qué?

Instantes que forman, dan carácter; enseñan. Como solía decir el argentino Julio Cortázar :”Ahí te quiero ver”. O alguno de los nuestros en la propia habla: “¿Pos no que muy gallito? O bien: ¡Tú que te las das de muy salsa..A ver”.

Quizás el más sereno de aquel grupo de nerviosos e indecisos era Don Agustín Allard. A fin de cuentas atendería órdenes. Organizaría a los de “Fotomecánica”. Requeriría de un formador. Una de las mujeres de ATF. ¿Correctores? Ahí estaba Sergio de Ávila, también Víctor Cázares. Y yo.

Mis compañeros de “Corrección” sabían mis ansias de ser reportero. Meses atrás, las hazañas del futbolista Enrique Borja me impulsaron a sugerir:

“Quiero entrevistar al delantero sensación. Goleador de la Selección Nacional. Le haré una entrevista de lujo. Es el sucesor de Horacio Casarín, de Calderón de la Barca, del Atlante..

Y conseguí la voluntad de alguien en la Sección Deportiva del diario. Yo la sugerí para la Primera Plana. Como gran personaje. Logré , además que me proporcionaran una cámara fotográfica. Los Alarcón –los dueños del periódico- impusieron a sus fotógrafos el uso de una de marca “Olympus”. “Tiene la peculiaridad –me explicó Don Eduardo Quiroz –Jefe de los de la lente de “El Heraldo de México”- de tomar el doble de fotos. Un rollo de 36, aquí da 72. “. Y me dio la “Olympus”.

Y llegué al domicilio del joven futbolista Enrique Borja. Calle Guillermo Prieto. Casi junto a la gasolinería de la esquina con Melchor Ocampo. Frente a un restorán que se llama “La Polar”. Ahí vive Enrique Borja.

Que lo pulió Renato Cesarini. Que era un muchacho que todo lo superaba con muchas horas extras de intenso trabajo e inquebrantable voluntad. Aspiraba Enrique Borja a grandes alturas. A realizar hazañas que le dieran fama, renombre internacional y dinero. Como el “Ratón” Macías que años antes logró notoriedad –mi inolvidable maestro Luis Spota aseguró que el boxeador de Tepito fue el “primer gran producto de la televisión mexicana. Don Emilio Azcárraga Vidaurreta gozó el día que escuchó decir al joven peleador: “Yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe. Antes de la pelea voy a la Basílica a dedicársela y pedir su favor . Y gano y regreso a agradecerle su protección. Es que quiero ganar dinero para comprarle una casa a mi mamá. Ya le regalé una estufa de gas....

Orígenes distintos de los dos deportistas. Idéntica la ilusión. Gemela la voluntad. Enrique Borja era un jovencito educado, simpático, sencillo, muy dispuesto a contarse. A narrar sus primeros equipos. ¿Esparta, ese fue? Cruzaba Melchor Ocampo y caía a la Iglesia del Divino Rostro, frente al Cine Anáhuac. Barrio –corazón de la mítica, peligrosa Santa Julia. Con su “Tigre”.

Como muestra de mi éxito –y porque así se estilaba- convencí a Enrique Borja de que visitara el periódico. Sus gigantescos talleres, su bulliciosa redacción, la oficina de Don Gabriel Alarcón. Y sonrisas. Y fotos. Y a la Sección Deportiva. Y a la Sala de Corrección. Con el señor Guillermo Brito cuya muestra de superioridad era no devolver el saludo. Todos con Enrique Borja.

René Chambón –culto redactor de boxeo- me proporcionó una máquina de escribir. Ritual: Cuartillas, papel carbón. Igualarlas. La guía. Y a darle. Y ahí estuve esa inolvidable tarde. Dale que dale. Hasta que creí bien hecho mi trabajo y lo puse en manos de Don Raúl Sánchez Hidalgo.

Jefe de la Sección Deportiva realizó –mese atrás- una gira por Europa. Escribió sus impresiones. “En España, a un pan con carne de res en medio, -lo que para nosotros , los mexicanos es una torta- acá, en Madrid lo llaman “pepito” .

Aprendiz, me pasaba horas y horas en el periódico. Un mediodía cualquiera llegó un empleado de la agencia aduanal “Palazuelos Hermanos”.

“Traigo un paquete que manda un señor Sánchez Hidalgo desde España. Deben pagar unos dos mil quinientos pesos. O me lo llevo”, dijo.

Busqué a editorialistas. Uno, Diez de Urdanivia me dio algo de dinero. Otros, menos. Faltaba mucho para completar la suma. Vi a Don Gabriel Alarcón que dejaba su oficina.

“Señor –le expliqué. Llegó la información de “nuestro” enviado a Europa, Sánchez Hidalgo. Hay que pagar a la agencia aduanal. O se lo llevan. Perderá actualidad

“¿Quién eres tú.? –me interrogó muy extrañado Don Gabriel Alarcón.

“El corrector Miguel Reyes Razo, señor Alarcón

El propietario del periódico sacó una diminuta cartera. Dobladísimo un billete de mil pesos. Me lo entregó.

“Tú me los pagas esta tarde. Vas con Herodes, el cajero. Te los da. Y me los devuelves.

“Así se salvó el material del viajero Raúl Sánchez Hidalgo.

“Leyó mi entrevista. La releyó.

Era mi hora de entrar al Departamento de Corrección. Me sentía muy orgulloso . La entrevista con Enrique Borja se publicaría al día siguiente. Sergio de Ávila compartía mi entusiasmo.

¡Pácatelas! Gritos y amenazas en la Sección Deportiva. Frente a Raúl Sánchez Hidalgo un individuo ¿Herrera? Manoteaba. Amenazó:

“El titular de la fuente de futbol, Raúl, soy yo. Las entrevistas las hago yo. Si tú publicas la entrevista de ese cuate que nadie conoce, yo me voy del periódico. A ver qué haces…

Al día siguiente, en la Sección Deportiva apareció una fotografía. El píe: “En el Departamento de Corrección, los “maestritos” recibieron a Enrique Borja.

Y mientras Robert Kennedy agonizaba con la cabeza perforada por una bala en un hotel de Los Ángeles, California, la edición del día siguiente -5 de junio de 1968- estaba en el aire.

Raúl Sánchez Hidalgo decidiría.

C O N T I N U A R Á C O N T I N U A R Á