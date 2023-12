De la pluma de Miguel Reyes Razo | Enrique Mendoza Morales y Abel Quezada

Enrique Mendoza Morales, brazo derecho y hombre leal del ingeniero Jorge Díaz Serrano, me telefoneó: “El ingeniero y la señora Elvia Martínez te invitan a cenar. Irán a un restaurante italiano de la avenida Mariano Escobedo. Queda cerca del Deportivo Chapultepec. ‘La Trattoria’, se llama. Al ingeniero le gusta mucho. En sus días de Director de Petróleos Mexicanos frecuentó el lugar. Iba con su cuatacho Abel Quezada. El salón principal tiene bocetos, apuntes y creo que hasta una fotografía del ingeniero. El autor de los bocetos, ¡claro está!, jajaja, es Abel Quezada. Yo te digo la hora del encuentro. O paso por ti, a tu casa. A lo mejor el ingeniero te manda un chofer... El caso es que quieren que los acompañes a cenar. No te extrañe que yo también esté presente...”.

Enrique Mendoza Morales: guasón, bromista, burlón, ingenioso. Divertía con imitaciones graciosas. Adoptaba la personalidad de Miguel Inclán -el ciego de la pelicula “Los Olvidados”, de Luis Buñuel, o la del presidente Benito Juárez en su destierro de Nuevo Orleans o la de un capataz de hacienda en “El 7 Machos”, de Mario Moreno “Cantinflas” y Alma Rosa Aguirre.

Abel Quezada. “Yo no me hice rico en los años en que realicé la caricatura de las páginas centrales de Excélsior”, me dijo en una entrevista dada en el caserón que poseía al sur de la ciudad. Finca enorme. Un botón -un clic- hacía surgir decenas de sacos talla 42R. Otro, decenas de bien ordenados pares de zapatos “Nunn-Bush”. Otro más trajes completos. Así, vacíos parecían fantoches; espantapájaros. Abel Quezada era dueño de esos bienes...

“Yo le caí bien a López Mateos cuando transformé al líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo en un pequeñuelo que maltrata los vagones de un tren ‘Lionel’. Vestido como pupilo de un kinder parece presa de obsesión para destruirlo. El Presidente me invitó a Los Pinos. Y al rato nos hicimos amigos. De ‘puro lambiscón’, comencé a visitarlo. Fumaba mucho y tenía los dientes manchados por la nicotina, pero era muy culto y buen conversador. Hombre muy agradable. ‘Estoy a tus órdenes, Abel -me dijo- para lo que se te ofrezca’.

“Ando en el petróleo. Y soy muy amigo de Jorge”, contaba a sus cercanos.

Abel Quezada formó parte del séquito que acompañó al presidente José López Portillo en un viaje a Francia, Alemania, Suecia y Canadá. Fue a mediados de 1981. “Oilers” llamaba el mundo a ese grupo. Camarilla envidiada: Los mexicanos producían mucho petróleo. Ya estaban en el cuarto lugar mundial de abastecedores. En Canadá, Abel Quezada pegó la hebra con Fernando Alcalá. De acuerdo con sus modales, el audaz reportero de 24 Horas -dueño del corazón de Jacobo Zabludovsky, le soltó: “Quihubo, Abel. ¿Qué te parece, hermano? ¿De Comales a Toronto! ¿Cosas de la vida, verdad?”.

A la mañana siguiente, a la hora del desayuno con el premier canadiense, Pierre Elliott Trudeau, y el presidente José López Portillo, Fernando observó el plato de Abel. Dos huevos estrellados con sendas tiras de apetitoso tocino... “La de colesterol que te estás metiendo, Abel. ¡Qué friega, mano!”.

Aquella mañana había “caras largas” entre los integrantes del gabinete presidencial causadas por el diario The Citizen. Ocho columnas, foto principal en la primera plana. Mesa de banquete, junto a López Portillo, la secretaria Rosa Luz Alegría. El pie de foto la aludía: Mexican First Lady.

De personalidad imponente, gracia, inteligencia, visión, ambición, la señora Rosa Luz Alegría atrajo la atención nacional desde la hora en que asumió la reponsabilidad de una entidad llamada CEMPAE. Quedó en los rumbos de Río Mixcoac. Cerca del cine Manacar. Dependía de la Secretaría de Educación Pública, de don Víctor Bravo Ahuja. Del presidente Luis Echeverría Álvarez.

Era mi fuente. Y también la de Mercedes Aguilar Montes de Oca, del diario El Heraldo de México. Reportera de lujo. Mujer de risa y mucho trabajo y más risa. Fuimos. Encantadora.

“Fíjense muchachos -nos dijo- en mi nombre. Rosa Luz Alegría... Por poco y me bautizan ‘pachanga’. ¿Qué les parece? Jajaja”. CEMPAE, Centro de Estudios y Métodos para la Educación.

Acerca de la maestra Rosa Luz Alegría corrían, a mediados de 1974 versiones sobre su participación en el Consejo Nacional de Huelga, cerebro del Movimiento Estudiantil de 1968 . Que era alumna muy brillante de la Facultad de Ciencias y condiscipula, primero, novia después de Luis Vicente Echeverría, el hijo mayor del Presidente de la República.

Aquella gira por Europa y Canadá tuvo un final muy desagradable. Algunos reporteros quedaron tan deslumbrados por las bellas máquinas de escribir, alemanas Olimpia, que decidieron apropiarselas. Sus dueños los alcanzaron en el aeropuerto. Exigieron su devolución.

Enrique Mendoza Morales reiteró: “Antes de que ocurra la sesión del desafuero del senador Ingeniero Jorge Díaz Serrano cenarás con él y con la señora. No se te ocurra faltar, Reyes Razo. Cenaremos todos, Enrique. Allá nos veremos. Visperas del encarcelamiento del ingeniero Jorge Díaz Serrano.





Continuará