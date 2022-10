De la pluma de Miguel Reyes Razo | Fidel Castro en México

"Hay que hacerlo. Y hacerlo ahora. En este momento. Ya". Y sin más avancé hasta quedar en la hilera de dirigentes del deporte cubano. En pareja o grupo anticipaban quejas, deficiencias, necesidades, hasta algún ultimatum: "Yo le advertiré a Fidel..."Llevaban horas -más bien toda la mañana- uno tras otro mirándose la espalda. Cuidaban su lugar. Temían que una o muchas muchedumbres lo tomaran. Desbordado, el gentío rodeaba, cercaba apresaba al Doctor Fidel Castro Ruz. Cerco tan estrecho que le impedía moverse. Horas objeto de delirio. Reporteros de agencias informativas extranjeras cronometraban su lento andar. Podía permanecer indefenso, inmóvil casi muchos minutos. Su elevada estatura favorecía la cercanía de los fervorosos que ansiaban compartir una bocanada de aire con el Revolucionario que obligó a huir despavorido, al golpista Fulgencio Batista.

"Fídel...Fídel...Fídel..mecía, repetía la inacabable procesión. Fídel... Fídel...Fídel.....fórmula feliz. Ya se invocaba al héroe de Sierra Maestra. Al indiscutible Comandante del Movimiento 26 de Julio. Fídel. Sobreviviente del ataque al Cuartel Moncada. Fídel, Héroe del Moncada, Guerrero de Sierra Maestra y la del Escambray, era centro, brújula de la corriente humana que ansiaba tocar, rozar, tentar, palpar, oir, tutear a ese hombre de elevada estatura que permitía sonriente, complaciente que infinidad de manos anónimas y rostros perplejos se dirigieran a él. Alegría, asombro, incredulidad, esperanza.

Era su hora. La de su victoria. La que ansió siempre; la que vivía en su mente. Su victoria. La que persiguió jugándose la vida. La tan huidiza victoria. La que cuidó en el alegato con que conservó la vida. Y advirtió que no se rendiría. "La Historia me absolverá". Con tal ideal fue a la cárcel. Y jaló con ella a la hora de su exilio.

"¡Qué viva Cuba

Viva Fídel

Y todos los que lucharon

junto con él...

Que viva Cuba

Viva Fídel...

Desde el primer minuto de 1959, rumbeaba la Isla. Se sacudía La Habana. Desde el malecón. Por Campo Columbia huyó Fulgencio Batista con su familia. Con Rolando Masferrer. Con Cantillo. Con los Carratalá. Decían que Olga Guillot -"era una chivata, chico. Delató a muchos miembros del 26 de Julio. Los mandó al matadero. Era muy amiga de Batista. Se fue con él y salvó su vida".

"Adelante, cubanos

Que Cuba premiara nuestro heroismo

Pues somos soldados

Que vamos a la Patria a liberar

De dictadores indeseables

Y de tiranos insaciables

que a Cuba, han sumido en el mal...

Doctor Fídel Castro Ruz. En la Universidad, en La Habana, por Ayesterán. De elevada estatura. De modales reposados. De atenta escucha. De los tribunales y la cárcel y la amenaza de muerte, a México. Que las autoridades mexicanas lo cuidaran y `protegieran. No fuera a repetirse un crimen, un asesinato como el del joven comunista cubano Julio Antonio Mella. Los tiranos son vengativos. Ciegos por el poder no perdonan a quien intenta disputarlo. Y no faltan "acomedidos". "Ese traía muy agraviado a mi patrón. Yo me lo eché al plato. Yo solito. Nadie me lo ordenó. "Hasta aquí llegaste", le dije. Y lo maté".

Comenzó entonces, aquí, la fuerte amistad que el Doctor Fídel Castro Ruz y el capitán del Ejército Mexicano Don Fernando Gutiérrez Barrios. Sin uniforme, el discreto militar se transformó en cerebro de la vida interna del país. Dirección Federal de Seguridad. La Deefeese. "La Federica". Con su Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Sus informantes - rebautizados "orejas"-eran meseros, taberneros, hoteleros que actuaban en establecimientos de "Cinco Estrellas". Existían los aptos que se mezclaban con reporteros en la cobertura de manifestaciones o marchas y mitines de protesta. Fingían ser atentos informadores. Fotógrafos audaces. La Dirección Federal de Seguridad abría puertas de cárceles migratorias. "Extranjero pernicioso", informaba. Y el extranjero era remitido a su país de origen. Sin más se le`aplicaba el Artículo 33 de la Constitución En el barrio .muy exclusivo - de la colonia Anzures del entonces Distrito Federal vivía el Doctor Fídel Castro Ruz. Por Mariano Escobedo y Masaryk -Polanco- echaba a andar y paseaba por Chapultepec. Parecía no tener problema económico. No vagabundeaba . Tampoco arrastró vida de bohemio o de joven decepcionado. A distancia, discreto mas muy atento lo seguía -protegía- Don Fernando Gutiérrez Barrios.

"Aquí, ese joven tiene padrinos muy poderosos. No lo perdemos de vista".

El joven abogado Fidel Castro Ruz se reunía -varias veces a la semana- con amigos y compañeros que tras el asalto al Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953 prefirieron la ruta del exilio a la prisión cubana.

Ellos vivían en un edificio de departamentos en la calle Ramón Guzmán casi esquina con Puente de Alvarado. Frente a un caserón que sirvió de sede del Partido Revolucionario Institucional.

En uno de esos departamentos se conjeturaba - se maduraba- el futuro de la Revolución Cubana.

La de Fídel Castro Ruz líder de los "barbudos".