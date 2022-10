De la pluma de Miguel Reyes Razo | Fidel Castro en México III

Por Miguel Reyes Razo

Las Villas, Santa Clara. Cuba. Radio Teatro Cloris. La televisión convida a reporteros venidos de muchas partes del mundo a atestiguar a informar la transformación del Movimiento 26 de Julio en la Revolución Cubana. Fídel Castro y sus barbudos -califican las agencias internacionales de noticias y la revista estadounidense "LIFE"- echaron del poder al golpista Fulgencio Batista. Con el adinerado dictador -mimado por los políticos norteamericanos- parte de su camarilla. Dejaron Campo Columbia -que los revolucionarios y milicianos ya rebautizarón Aeropuerto Rancho Boyeros. Cuba baila y canta. Asiste a los juicios que los revolucionarios realizan ante los ojos del mundo. Oficiales, funcionarios, colaboradores, cómplices del régimen caído alegan , argumentan ante los tribunales: "Yo solo cumplí órdenes".

Se sabe que en las mazmorras del batistato se torturó con látigos y metales a sospechosos de servir al movimiento rebelde. Reporteros de "Bohemia" guían a los recién llagados -convidados- por los túneles dela violencia, el sufrimiento, la debilidad, la muerte. "Esto, chico apenas es una muestra de lo que se maltrataba a los desgraciados que caían en manos de los verdugos de Fulgencio Batista. El castigo de aquel gobierno alcanzaba a la familia del desdichado cautivo. Se juzga. Y ya ves: "Yo sólo cumplía órdenes". Fíjate que aquí se conoció que un comandante tuvo la idea de encerrar a compañeros de lucha que tenía en prisión e introducir a esa celda un caballo al que inyectaron una sustancia que lo enloquecía y lanzaba coces sin diestra y siniestra. Tal forma de tortura y asesinato fue muy sabida. ya se tiene al caballo. El pueblo chacotea. Dice: Seguro que si lo enjuician, el caballo responderá: "Yo sólo ejecuté órdenes".

Mesa Redonda en Radio Teatro Cloris en Las Villas. A mi lado un periodista que tiene perfil de serlo de verdad. Lo envió "El Comercio", de Lima, Perú. Tiene aire de haber pasado por esto en otras ocasiones. Se integra la mesa con un periodista argentino empleado de los poderosos empresarios bonaerenses Gainza Paz. Sin más me reclama:

"No me dirás vos, mexicano, que no es una vergüenza tener asilada en tu país a esa golfa rosarina de la Libertad Lamarque. ¡Puf, que asco!

El reportero de "The Globe" de Boston, Massachussetts, es un joven de rostro inteligente y adecuados anteojos que acentúan su continente reposado. Prefiere escuchar, observar.

En el vuelo de la Ciudad de México a La Habana conocí a un individuo que fumaba puros y vestía zapatos blancos. Artemio Salgado Rabadán me llamo. Soy Director de la revista "Informaciones". Tengo mis oficinas en la Calle del 5 de Mayo. También es despacho de mi tío que es abogado...

"¿Es usted pariente de la política Macrina Rabadán;? me parece que es guerrerense. - plantée.

"Yo también soy de Guerrero"- respondió exhalando el humo que arrancó al puro.

En La Habana ocurría la "Operación Verdad". Idea del Comandante Fidel Castro Ruz. Que el mundo entero conociera las razones profundas de su Movimiento 26 de Julio. Que del orbe llegaran a la "Isla Bella" -la llamaba la prensa de la época- informadores que dieran fe del sufrimiento del pueblo cubano bajo el régimen de Fulgencio Batista. Bienvenidos los sinceros -objetivos- divulgadores del notición que era la Revolución Cubana. Nacía apenas y ya era inquietud del mundo. ¿Cuál era su orientación? ¿Buscaría la simpatía y apoyo de Estados Unidos? ¿Abrazaría al Oso Ruso y a Nikita Kruschev?

Así que mientras Eduardo Ugalde Guillén, mi compañero, buen amigo exageraba al exclamar "¡Déjenme ver a Dios!...¡Déjenme ver a Dios! ante decenas -cientos- de azorados cubanos quienes miraban con recelo a quien así decía, yo me hice un hueco entre la larguisima fila que formaban integrantes de la vida deportiva de Cuba. Eran decenas. Ya delegados. Ya entrenadores. Ya dirigentes. Ya fomentadores de este o aquel deporte. Llevaban a cuestas sus saberes. Querían contarle a Fidel sus urgencias y necesidades. Que Fidel supiera cómo estaban los deportistas cubanos. Y como podrían estar mejor. "No todo es la pelota", decían en alusion al importante beisbol. Sus jugadores -excepcionales- migraban. En México hicieron historia. Sus hazañas eran recordadas durante décadas. Que si Jorge Pasquel -compadrazo y muy amigo del Presidente Miguel Alemán Valdés- los trajo para si novena "Águila", de Veracruz. Beisbolistas cubanos que contrataban en Estados Unidos. Sandy Amorós conoció ñarga fama y beneficios al patrullar los jardines de los campos norteamericanos.

Que Eduardo Ugalde Guillén viviera así su encuentro con el victorioso Doctor Fídel Castro Ruz -ya era Abogado el guerrillero hijo de acaudalado hacendado, Fídel- no era preocupante. Estaba ahí por una extraña carambola de la vida. Nunca movió un dedo para alcanzar lo que -estoy seguro- resultó ser uno de los instantes y acontecimiento más importante de su vida. De refilón, casi de chiripa estaba ahí. Lector insaciable de relatos de ciencia-ficción -no se le caían de las manos las ediciones "Nebulae"- se inclinaba por ideas de democracia y libertad. Años atrás -joven sano, atractivo y practicante de infinidad de deportes conoció admiración de compañeros que lo llamaron "Planetius". Lalo -trato muy familiar, de confianza- jugaba futbol americano, voleibol, basquet, nadaba. Bicicleta de carreras muy fina. Practicaba, competía. Organizaba, arbitraba. Estimulaba. ASí hasta que en una práctica de futbol americano, una tacleada lo dejó tirado en el césped.

La voz del coach lo reanimó:

"Planetius, vete a dar dos vueltas al campo. Te bañas y te vas".

Aquella noche lo internaron muy grave en el Hospital Inglés en Mariano Escobedo, frente al Deportivo Chapultepec.

"Lo meteremos al pulmotor. Está muy grave. Puede morir. Quizá quede paralítico".

Estuvo ahí más de seis meses. Salió con andares torpes -parecía un robot- y un bastón. Un propósito lo animó:

"Tengo que recuperarme. Mi único anhelo es jugar un Poli-Universidad".