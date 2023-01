De la pluma de Miguel Reyes Razo | García Márquez y los paraguas capitalinos

Por Miguel Reyes Razo

Sí. Gabriel García Márquez, poderoso escritor colombiano, lustros atrás faro de la vida literaria, conciencia de periodismo renovador, exitoso creador cuyas obras se traducían entonces a todas las lenguas del mundo, personaje de gran peso ante las élites sociales políticas del orbe, amigo, interlocutor-consejero de Fidel Castro Ruz, escudero-con el genio mexicano Carlos Fuentes- ante Bill Clinton de la Revolución Cubana, llegó ahí, al infernal, madrugador calorón de Tuxpan. "Acuérdate que la expedición del "Granma", el buque fletado por Fidel Castro partió de aquí; de Tuxpan. Fídel vendrá. Mora, allá se ve una réplica de la nave que llevó a estos cubanos hasta Oriente. A Sierra Maestra. Al Escambray. A su lucha por la libertad...

Gabriel García Márquez era ya, en Diciembre de 1988 un figurón mundial. Imaginativo literato que peregrinó con las cuartillas de su historia "El charro", que entusiasmó al cinematografista Jorge Durán Chávez, cuya falta de recursos hizo humo esperanzas y cedió derechos a los productores que la hicieron "Tempo de Morir", hombre "caribe" que disfrutaba la pachanga. Gabriel García Márquez, vuelto "Gabo" que ya Premio Nobel de Literatura estremeció a Héctor Aguilar Camín: "Pues sí, "Torucho". Hay mucha Ciencia, Y mucho saber. Pero el caso es que la gente se muere -desde hace siglos- de hambre, desnutridos, anémicos. !Carajo, no es justo!

Años atrás, en 1969, en el estruendoso, mareante éxito de "Cien años de soledad", Armando Ayala Anguiano y Javier Ramos Malzárraga propusieron: "¿Qué tal si Reyes Razo busca y entrevista a García Márquez? Su novela se vende que es una barbaridad. Es un escritor que gana mucho dinero. Aquí dirigió la revista "Sucesos". Conoce el oficio...

Y fui a entrevistar a Gabriel García Márquez- Lo hallé en unas ·suites amuebladas- de la calle Nápoles. Ahí conversaba muy animado con su muy amigo el actor Jorge Martinez de Hoyos que aguantaba lo llamaran "El mapache"

"¿Que encuentra novedoso en la Ciudad de Mexico, maestro?" -le pregunté.

"Que hoy más gente usa paraguas. Cuando viví aquí, no eran tantos. Las sombrillas negras la empequeñecen".

Como eso me respondió García Márquez eso escribí. A Armando Ayala Anguiano y a Don Javier Ramos Malzárraga les convencía mi trabajo. Lo animaban; estimulaban. "Si consigue la foto del entrevistado -prometía Ayala Anguiano- le pagaré cincuenta pesos más. Y crecía mi paga. Malzárrga -Jefe de Redacción de El Sol de México y raro admirador del coronel José García Valseca- atesoraba una lente que aplicaba con energía sobre las fotos. "Está "flú" -decía y rechazaba el material. Don Javier Ramos Malzárraga pasó años al lado de Vicente Lombardo Toledano en su periódico "El Popular". Nació en Jalisco y un día Ofelia Guilmain y él se enamoraron. No cuajó el romance. Años después durante una tarde que la casualidad me reunió con Don Ignacio López Tarso y la señora Guilmain en "Ambassadeurs", la mención de Ramos Malzárraga arrancó un resignado "Javier..Javier.."al corazón de la intensa Ofelia Guilmain. Don Javier Ramos Malzárraga multiplicaba empleos. Mantuvo a su familia hasta el día en que descubrieron que ya dormía sueño sin fin. "Maestrazo" lo llamaba José Rogelio Álvarez. "Maestrazo" lo trataba el discreto Ayala Anguiano. Armando Ayala .guanajuatense- reporteó un poco por varios países europeos y vino a caer en cuenta de que podía editar aquí una suerte del Selecciones del Readers Digest. Tentó a Miguel Alemán Velasco y a Rómulo O'Farrill junior. Los convenció y armó durabilisma sociedad.

Así nació "Contenido". Tras muchas décadas de fructífero trato la sociedad se disolvió y la revista quedó en manos del Ingeniero Carlos Slim.

.En su despacho de Morelos 16, puro Ornelas en mano ,Ayala Anguiano organizó "Vida Capitalina", un magazine bisemanal que se encartaba en la edición del diario "Novedades". Citaba muy temprano cada lunes a reporteros y fotógrafos. Junta para examinar temas y personajes. Atribuir las entrevistas a cada reportero. Hombre práctico Ayala odiaba perder el tiempo. Si la junta consumía más del debido exclamaba: !Punto! ¡Punto! Y concluía la discusión. La señora María Elena Rico -luego corresponsal en la URSS del noticiario 24 HORAS y la señora Patricia Chapoy -dedicada más tarde a "ventanear"- atendian al educado -y algo distante- Armando Ayala Anguiano. Algún reportero acertó a encasillarlo: "Ayala se cree el director de "El Planeta", periódico que da empleo a Clark Kent y a la reportera Luisa Lane".

En Diciembre de 1988 el aire de Tuxpan, asfixiaba. Cientos aguardaban la presencia del Comandante Fidel Castro Ruz. "Que es muy amigo de Don Fernando Gutiérrez Barrios. De personas desconocidas y enemigas, pasaron a ser íntimos. Don Fernando va a Cuba y lo recibe Fidel con grandes honores. Que hasta le debe la vida...

En el centro de la concurrida reunión se hallaba Gabriel García Márquez. "Pegó la hebra" con Carlos Rafael Rodríguez. Vicepresidente de Cuba. Estoico, aguantaba sin chistar el calorón que lo deshidrataba le empapaba el traje de tres piezas -¡con chaleco!- que lo aprisionaba. A nuestro alrededor se movían -como sombras- leves, silenciosos los responsables de l seguridad del Comandante Fidel Castro Ruz. Todo lo vigilaban. Poderosa mirada ansiaba penetrar el revés de las hojas. Impresionaba su gesto y disposición de sus miembros. Atentos, elásticos, flexibles. Aptos para salir disparados por su resorte interior y convertir en picadillo al intruso que pretendiera acercarse al héroe cubano. Hombres felinos aguardaban la llegada de su jefe. Lo rodearían, le corregirían los pliegues de la guerrera. Se transformarían en un muro andante. Irían al paso de Fidel. Vo Fidel. Junto a Fidel.

De un momento a otro el Jefe de la Revolución Cubana y lider del "Movimiento 26 de julio" llegaría a Tuxpan.

Ahí lo esperé.

C O N T I N U A R A C O N T I N U A R Á