De la pluma de Miguel Reyes Razo | Gullermo Morales Blumenkron, senador y radiodifusor

Por Miguel Reyes Razo





Don Gullermo Morales Blumenkron era el día 1 de mayo de 1973 un sereno senador de la República. Representaba en la Cámara Alta a su amada Puebla. Puntual en las sesiones en la Casona de Xicoténcatl en pleno dentro de la Ciudad de México se las ingeniaba para vigilar la buena marcha de sus negocios.

La radiodifusora XEQK con su alud de anuncios breves pregonados a toda velocidad en un minuto era uno de ellos. "Estación de radio" -la QK- era recocida por el magnifico servicio que daba a la comunidad. Informaba minuto a minuto- la hora exacta. Así como no todos los hogares mexicanos tenían un teléfono, tampoco sobraban los relojes caseros. A lo mejor un despertador Westcloclox. La QK era precisión y exactitud. El reposado Senador Morales Blumenkron vivía aquel día su puntual rutina. Día del Trabajo. Ceremonia en Palacio Nacional. Visión/observación del Desfile Obrero desde un balcón de Palacio Nacional. Apretón de manos y fuertes palmadas en ls espalda del Presidente Luis Echeverría. Foto con el flamante Secretario de Trabajo un impulsivo joven de abundante cabellera llamado Porfirio Muñoz Ledo -Rafael Hernández Ochoa dejó el cargo por verdaderos motivos de salud- que prodigaba elogios sin fin al Presidente de la República.

Acodado en un balcón de Palacio Nacional, el senador Morales Blumenkron veía desfilar -"un, dos...un dos...!- a obreros que estrenaban overoles y botas mineras y estremecían el medio día con vivas a líderes como Don Fídel Velázquez, Blas Chumacero, Joaquín Gamboa Pascoe, Leonardo Rodriguez Alcaine Y desde luego al "primer Obrero de México .El Presidente Luis Echeverría Alvarez."

Muy próximo al elevado personaje, pero atentísimo a sus gestos, comentarios y exclamaciones, el joven secretario de Gobernación Mario Moya Palencia exhibía un aire de vigilante, defensor de su jefe. No perdía tiempo en cháchara insulsa ni comentarios frívolos.

"Echeverría llegó a la Presidencia por su disciplina,lealtad absoluta y plena entrega a cuidar los intereses de sus "jefes" . El general Rodolfo Sánchez Taboada en sus años de Presidente del PRI. "No se despegaba de su oficina hasta que el General se metía a su cama" y lo mismo cuando ya secretario de Gobernación estaba listo a cumplir instrucciones de Gustavo Díaz Ordaz. Muy joven soportó Echeverría las puyas de su compañero de trabajo y oficina Rafael Corrales Ayala:

"No seas tan "matado", Luis. Hay que gozar la vida, mano. Con buenas chamaconas, cuate. No te me atarugues. Mira yo ando con una artista de cine, guapísima. Anímate, no pongas esa cara. Tú te la pierdes. No hay que ser tan menso...

Y ni por ésas. El Corrales Ayala que se las daba de "galanazo". Echeverría metido en la oficina. ¿Te imaginas la cara que puso al verlo candidato a la Presidencia?

Por eso Mario Moya Palencia permanecía enterado, infatigable, al lado del Presidente Echeverría. Amiguísimo de Miguel Alemán Velazco desde sus días de estudiantes de la Facultad de Derecho, animador de sus incursiones en el mundo del periodismo y en el universo de la producción cinematográfica, Mario Moya Palencia pasó por la Dirección de Cinematografía -dependencia de la Secretaría de Gobernación- y al ocurrir la candidatura de LEA a la Presidencia, se le designó "encargado del despecho" para luego recibir nombramiento definitivo.

El senador por Puebla. Don Guillermo Morales Blumenkron era ese Día 1 de Mayo de 1973 -Día del Trabajo- un hombre de edad avanzada y salud frágil. Crisis cardíacas lo marcaron. Obligaron un régimen de vida muy ordenado. Puntualidad en sus horarios- Cuidado en sus alimentos. Pausas prolongadas para el reposo y el descanso. Su esposa se desvivía en cuidados. Cercanía, vida hogareña. Familia prospera, acomodada, su hermano Daniel era dueño de la influyente revista "Mañana" social y políticamente afortunada veían con fundado optimismo el futuro.

Sus sobrinos Fernando y Luis Javier apuntaban alto. Fernando Solana había sido Secretario General de la UNAM en los días negros del 68, estrecho colaborador del Rector Javier Barros Sierra. Formado por brillantes jesuitas Fernando Solana entendió el porvenir y estudio Ciencias Políticas, Filosofía, Arquitectura. Ejerció el periodismo. Echeverría lo invitó a su grupo de asesores jóvenes. Su hermano Luis Javier se desarrollaba con sensibilidad en el mundo de la información. Desde la publicación familiar -"Mañana"- habían adquirido "Cine Mundial". Diario que conducía Don Octavio Alba. Reporterazo que la Guerra Civil de España puso en México. Por la vía del papel para publicaciones- ente oficial que dependía de la Secretaría de Gobernación- se llegaba a tratar con políticos. A entrañas del sistema político mexicano. Laberintos del poder.

A talentos y aspiraciones de Fernando y Javier se sumó el de su hermana Conchita. Periodista de la revista "Madame" -publicación dedicada a reseñar vida y acción de la élite mexicana- y eficaz tejedora de finas "Relaciones Públicas" trató con banqueros y Secretarios de Hacienda, Directores de Nacional Finaciera. Bolsa de Valores, Cámaras de Comercio e Industria.

Era la una de la tarde en Catedral. El Senador Morales Blumenkron comprobó la fidelidad de su reloj. Escuchó la campanada y recordó que debía engullir una pildora - una de las varias -que le mantenían sano.

Se dio cuenta entonces que Mario Moya Palencia confiaba sus palabras directamente al oído del Presidente Echeverría quien atendía con los párpados entrecerrados, los labios apretados y la mano derecha muy tensa sobe el metal del Balcón Central del Palacio Naconal.

Se estremeció y sintió el aliento del miedo cuando el Secretario de Gobernación mirándole rectamente y en tono grave le transmitió información / decisión:

"Hay graves problemas en la Universidad de Puebla, senador. Parece que murieron estudiantes en el edificio Carolino. Cuando termine el desfile nos vamos a Gobernación. Usted se viene conmigo. El Señor Presidente ya tiene la información".

"Tengo que tomar mi medicina. Me urge- razonó el senador Guillermo Morales Blumenkron. Al dueño de la estación de "La Hora Exacta", le esperaban otras muy intensas.