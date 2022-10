Por Miguel Reyes Razo

"No podía, no quería admitir que la próspera, exitosa empresa Televisa hubiera desaparecido. Torres -casi insignia- estudios, cabinas, redacciones ya no existieran. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 sepultó vidas, años de esfuerzo, noches de ilusión e intenso trabajo. Muchos años atrás yo -recordaba Jacobo Zabludovsky- contemplé el instante en que Don Emilio Azcárraga Vidaurreta ponía la primera piedra de su Radiopolis. Embrión de Televicentro. Chapultepec 18. Junto a Don Emilio, Emilio, su hijo. Un mocetón vigoroso que entre regaños y palmadas aprendía de su enérgico padre. Y Amalita Gómez Zepeda. Fiel secretaria del señor Azcárraga Vidaurreta y profunda conocedora de los negocios de su jefe. Sus tratos con empresas extranjeras. Deudas y ganancias. Todo lo sabía Amalita. Casi tenía aposentos en la empresa.

"La realidad, sacudía. El aullido urgente, exigente de ambulancias, de autobombas de bomberos más la presencia creciente de infinidad de personas que se detenían ante la desgracia, me trajo a la tragedia. Pensé en mis compañeros de trabajo. En los reporteros y camarógrafos. En editores y grabadores. En secretarias. Lupita Garnica y su hermana eran desde décadas atrás mis secretarias. "Güero", me llamaban. "Güero" manejaban citas y viajes. "Güero" me informaban. !Las Garnica! Y Raúl Hernández -Jefe de Información que velaba e iba a su casa casi a mudar su ropa y ponerse al frente de reporteros.

"¿Qué había sido de Lourdes Guerrero? ¿Guillermo Ochoa? Ellos daban vida a "Hoy Mismo". Lolita Ayala, Juan Dosal. Y los redactores. Ese informativo se integraba durante la noche. Casi al término de mi "24 HORAS" su redacción actualizaba sucesos, noticias para transmitirlos a las siete de la mañana.

Ernesto Villanueva era el responsable de la información de "Hoy Mismo". Ernesto -Neto, lo llamábamos- era un hombre discreto, amigable, puntual y muy desvelado. Neto llegaba a Televisa como a las nueve de la noche. Fumaba que era un gusto. Uno tras otro, los cigarrillos se le consumían con gran rapidez. Regordete, un sí es no es de incipiente calvicie. Hombre sin doblez, asi era Neto Villanueva.

Me importó saber de "Neto". Nadie sabía de él. Y pasé revista de los constantes. !El Vaguen! Sí. !El Vaguen! ¿Quién lo vio? ¿Dónde anda? ¿Estaba aquí El Vaguen? Para decirlo de una vez. "Mi compadre El Vaguen. Una historia enternecedora la de ese muchacho.

"Años atrás me abordó al llegar a Televisa. Dejé mi automóvil sobre Niños Héroes. Preferí el acceso a la Dirección de Noticieros.Tartamudeó -me pareció:

"¿Vaguen? ¿Vaguen?

"¿Qué dices, niño?"- le dediqué.

"¿Vaguen? ¿Vaguen? - me devolvió.

La prisa me hizo dejarlo atrás. Subí a mis oficinas. Me hundí en la fascinante rutina de ganar informaciones; perseguirlas, lograrlas. Y presentarlas. No volví a pensar en el muchachito que me miraba esperanzado mientras con sonsonete me repetía: ¿Vaguen? ¿Vaguen?

"Unos días más tarde capté un fragmento de plática entre Rita Gánem, Chela Leal y Salvador Estrada. Leal dueña de un auto de importación , un Vega , refería.

"Que llego y me sale al paso ese chamaco que nomás te dice ¿Vaguen? ¿Vaguen? Y como no le entiendo y lo dejo hablando solo me inquietó. Hoy sí le presté atención. "¿Qué quieres?" -le pregunté con energía. "No me quites el tiempo". Me tomó de la mano y me llevó a una pared donde tenía una cubeta con jergas y estopas. Las tomó y giró la mano. ¿Vaguen?

"Lo entendí. Lava coches. Casi no sabe hablar. A los autos los llama "vaguen". No sabe de marcas...

Chela Leal y sus compañeros siguieron con su plática -prosiguió Jacobo Zabludovsky. En mi íntima me burlé de mi impaciencia e ignorancia. La mente del pequeño lavacoches sólo conocía o creía que todos los autos chicos, medianos y grandes de toda marca y color, eran ¡Vaguen! Ya. Volkswagen.

"A partir de entonces le encomendé, le confié la limpieza de mi automóvil. Casi todos lo hacíamos. Lo traté y supe que se llamaba Heriberto. Mas se impuso el Vaguen...Vaguen. Un día me propuso que fuera su compadre. Accedí. Amplió si esfuerzo a vender golosinas y cigarrillos. Entró a la redacción. Aprendió a hacer mandados. Ir a dejar un paquete a la casa.

"¿Ya vino el Vaguen? -pregunté ese 19 de septiembre de 1985.

" Siempre llega más tarde, Licenciado -me respondieron.

"Aquel amanecer la colonia Doctores, la Roma, la Condesa, la Guerrero, la Santa María la Ribera, la San Rafael, la Juárez...Ciudad polvorón. La capital del país se transformó en una gigantesca tumba. Cementerio provisional el parque de beisbol del Seguro Social. Morgue donde se apilaron miles de cadáveres. Muchos seres humanos se hicieron polvo. Explosiones que atomizaron a muchas personas. Se les dio por desaparecidos. Nunca más de supo de ellos.

"¿Alguien vio a Neto Villanueva? -indagué

"No, Licenciado. Parece que...

"Los compañeros se resistían a sacar conclusiones. Quizá alguno recordaba que lo había visto -con otros reporteros- en la redacción. Y cuando empezó el temblor, ya no.

"Me fui para allá...-dijo uno que no pudo ubicar ese "allá".

"Comenzó el lento -doloroso- triste- recuento de ausentes. Poco a poco se tuvo certezas sobre los muchos -famosos y conocidos unos, casi anónimos otros- que muy probablemente quedaron sepultados bajo toneladas de hierros, piedras, cables, transportes, lámparas...

"Ernesto Villanueva y varios más no pudieron salvarse, Licenciado -me aseguraron.

"Muchos días después los trascavos no conseguían remover aquella montaña de escombros.

"Quiero recuperar el cadáver de mi marido -me dijo la viuda de Ernesto Villanueva. Ayúdeme, Licenciado.

"Yo mismo lo recuperaré -prometí a la buena mujer.

"Y cumplí. Cuando por fin llegué hasta el sitio en que hallé su cadáver lo identifiqué plenamente. Daba pena. Tanta que...

"Ya localicé el cadáver de su esposa, señora Villanueva -le dije. Pero yo le ruego que no lo vea. Le doy mi palabra de honor de que se trata -sin duda- de mi querido compañero Neto Villanueva. Por lo que más quiera , confié en mi. Y no haga nada para ver sus restos. Se lo ruego.

"Y la buena viuda de Ernesto Villanueva accedió. No vio su cadáver".

"Fue algo terrible"- recordó Jacobo Zabludovsky y rompió a llorar.

C O N T I N U A R A ... C O N T I N U A R Á