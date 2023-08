De la pluma de Miguel Reyes Razo | Jorge Díaz Serrano, poderosa figura pública

Por Miguel Reyes Razo

A mediados de 1980 solicité una entrevista con el Ingeniero Jorge Diaz Serrano. Director General de PEMEX , íntimo amigo del Presidente José López Portillo. Dinámico e infatigable atraía a la prensa. Ya lo aplaudían por su determinación de fincar el progreso del país en la explotación intensiva de sus mantos petroliferos: "Observen, México es ya el cuarto exportador de petróleo crudo del mundo", se esparcía. Ya provocaba recelo su personalidad: "Díaz Serrano quiere ser Presidente, suceder a su cuate de juventud", se advertía. El Ingeniero Díaz Serrano era poderosa figura pública y Juan Francisco Ealy -Director general de El Universal" - me ordenó entrevistar. Llegué a Marina Nacional casi con Lago Chapala y Laguna de Mayran. Entré al Edificio 1810. Era la sede de la Dirección General de Petróleos Mexicanos.

Carlos Ferreyra bien calificado reportero y excelente amigo facilitó el encuentro. Duró poco. Díaz Serrano estaba muy ocupado. Posponía el encuentro. Agradecía el interés y en clima de cortesía nos despedimos. "Después nos vermos", me dijo.

Volví a verlo en 1981. En Hermosillo, Sonora. En Febrero de ese año el Presidente López Portillo decidió que ahi s efectuara la "Reunión de la Repúbica".

Don Samuel Ocaña García era el gobernador de Sonora. Médico que se las vio muy negras para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional y sufrió estrecheces cuando el Ingeniero Alejo Peralta abrió de par en par al Ejército Mexicano las puertas de la institución y echó a la calle a infinidad de estudiantes pobres, se rebeló al destino y se especializó en Neumología. Con sus pergaminos regresó a Arivechi. A servir a los suyos. Años después circunstancias y tareas políticas lo transformaron -en cosa de horas- de candidato a Diputado Federal en posible Gobernador de Sonora. Sucedió así a Don Alejandro Carrillo quien llegó a la emergencia que provocó la caída de Carlos Armando Biebrich.

Hombre de carácter firme que ejercía con suaves, muy educados modales e increíble sencillez me contó:

"Pues yo ya le dije al Presidente : Mire señor, aquí lo admiramos mucho. Los sonorenses lo queremos muy bien. Y noda gusto recibirlo. Pero para quererlo y admirarlo todavía más, le pedimos que no venga tan seguido a Sonora. Yo le prometo que cuando usted sea expresidente, nos va a dar mucha felicidad que venga acá. Por ahra que sea menos, Presidente...

¿Y qué le dijo el Presidente López Portillo, gobernador?-pregunté

"Nada, Miguel. Lo entendió bien, Y San Camaleón"-respondió el Doctor Samuel Ocaña quien solía -suele- finiquitar pláticas así: San Camaleón.Así, el 5 de Febrero de 1981 ocurría en Hermosillo, Sonora, la Reunión de la República. Don José y Doña Carmen Romano, su esposa. Y todos los gobernadores de los estados. Y el Gabinete Legal. Y el ampliado. Más las comitivas de asesores, secretarios, jefes de prensa con sus propios reporteros y redactores. Y noticiarios de televisión con sus equipos especiales. Pesadísimos camiones para la "Unidad Móvil". Técnicos especializados en microondas y en conjunción con la "Estación Terrena". Kilómetros de cables. Caravanas de camiones con monitores. ¡Uf!

"La República está reunida" -proclamaba el Presidente José López Portillo quien cedía sitio a un miembro de su gabinete para leer, decir, pronunciar el Discurso Oficial.

Ese día la responsabilidad de tal discurso recayó en Don Jorge Díaz Serrano, Director General de PEMEX.

Lo hizo ante una horrorosa estatua de yeso -de las de a dos por cinco- de Don Venustiano Carranza. Confeccionada a toda prisa ponía al "Varón de Cuatro Ciénegas" en actitud ridicula. De carcajada.

"Míralo, miralo bien: tiene la mano derecha en actutud de brindar...

"Ve, nomás. Encájale el vaso...

"Listo para Echarse una entre echo y espalda

La carcajada. Ironía de los reporteros. Pobre Don Venus...

Comitiva que vio pasar Luis Francisco Trelles Iruretagoyena vecino de Magdalena de Kino. "Paquico" que en Diciembre de 1993 desmentiría-aclararía:

"Yo no fui condiscípulo de Luis Donaldo Colosio. No es verdad. Nos inscribieron en la escuela primaria "Fenochio". Colosio era muy aplicado. Yo me iba de "pinta" con Miguel Mexia."

Desfile que contempló Eduardo García Puebla entonces Jefe de Prensa del Gobierno de Sonora dado a coleccionar relojes caros. Ya lucía en aquel 1981 fino "PatekPhilipe".

"Baratija. Lo compré en Tucson. Cinco mil dólares, psch!- minimizaba

Muchedumbre que saludó desde su caa en Doctor Paliza el Obispo Carlos Quintero Arce. Ignoraba el poderoso sacerdote que oficiaría la misa de difuntos en marzo de 1994 en la inhumación del cadáver de Luis Donaldo Colosio.

Gentío que abarrotó ese 5 de Febrero de 1981 el famoso restaurante "Xochimilco". Finas carnes jugosas, apetitosas. Filetes que parecían demandar : "¡Ea, comedme "! Ensaladas. Y de postre magníficas --únicas- "coyotas. Paraíso del piloncillo. Personajes dispuestos a cargar con un portafolio con una docena de finos "cortes".

Y ante esa multitud de políticos -entre los cuales algunos lo veían con recelo y rencor y rumiaban su caída- el Ingeniero Jorge Díaz Serrano proclamó a los cuatro puntos cardinales que "se aproximan los tiempos en que en este país se administrará la abundancia".

Alud de riqueza, bienestar, prosperidad aguardaba -a la vuelta de la esquina- a la población entera de esta Nación Mexicana. Tal la visión del ingeniero Jorge Díaz Serrano quien esa misma noche acaparó la información de los noticiarios de televisión. Y a la mañana sigueinte las "Ocho columnas" de todos los diarios de la Ciudad de México y de todo el país.

En una habitación del hotel Internacional de Hermosillo, Carlos Ferreyra instruía a sus subordinados en la Oficina de Prensa de Pemex, la adecuda, oportuna, pronta distribución del discurso de su jefe el Ingeniero Jorge Díaz Serrano .

"Será el candidato del PRI a la Presidencia de la República"- deslizaba.

Inmenso coro lo secundó.

Jorge Díaz Serrano lógico aspirante a la Presidencia -se publicó

Todo era ya, cuestión de tiempo.

De aquí a septiembre

Jorge es el bueno...