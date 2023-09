De la pluma de Miguel Reyes Razo | Jorge Díaz Serrano y Don Manuel Buendía

Por Miguel Reyes Razo

¡Cómo se comentó el discurso de Jorge Díaz Serrano en Hermosillo, Sonora en esa Reunión de la República! Miles de veces se reprodujo su fotografía, su sonrisa que exhibía cuidada perfecta dentadura, la mirada radiante en periódicos, revistas, noticiarios de radio y televisión. Figura del momento. "México se prepara para administrar abundancia" retumbaba en los oídos de políticos, funcionarios, obreros, empresarios, inversionistas. Aquel acto era casi, casi un "destape". 1981 año de la elección -designación- del candidato del PRI a la Presidencia de la República. ¿Quién le hacía sombra al Ingeniero que ya aseguraba el bienestar de todos los mexicanos?

Corrían rumores:

"En Hacienda no quieren a Díaz Serrano. Gasta el presupuesto a su antojo. Y pide y pide y pide más. Y cómo el Presidente lo quiere mucho, le concede lo que pide...

"Se burló de Miguel de la Madrid. El de Programación y Presupuesto que entró en lugar de García Sainz. A la hora que le recomendó prudencia y cuidado con el dinero, Díaz Serrano se carcajeó. Le palmeó el hombro y le soltó: "¡Ay, Miguelito. No tienes estatura para pensar en grande!. Se tragó su bilis De la Madrid...

"Alrededor De Miguel de la Madrid sus colaboradores rumiaban rencor. De plano, a lo derecho, Díaz Serrano " se mandaba". Le cargaba la mano al Secretario de Programación y Presupuesto. Con eso de que es amigazo del Presidente desde que eran chamacos. Y con lo del petróleo, se da vuelo. Nadie lo para. Casi reta. "A ver, métanse conmigo". Ofende. No se vale...

"Para construir la Torre PEMEX en Marina Nacional encargó los materiales a Estados Unidos y a Europa. Le fían, le dan crédito porque el petróleo es garantía. Está endrogando a México.

En su perfectamente bien documentada- por ello poderosa y muy leída- columna diaria "Red Privada", el periodista Don Manuel Buendía Téllez-Girón examinó la febril actividad del Ingeniero Jorge Díaz Serrano. Se dio a investigar su pasado. Profesional y personal. Averigüo amistades, negocios, tratos, maneras. ¿Cómo había ascendido el Director de Petróleos Mexicanos?

Lo conoció -se conocieron- el día que el Presidente José López Portillo en viaje de regreso de Panamá donde acudió a la ceremonia en que Estados Unidos cedió el canal a Panamá y Omar Torrijos lo convidó muy amistosamente, le preguntó:

"¿Es cierto que es usted buen tirador, Don manuel? ¿Es cierto que le gusta el tiro?

Detrás de sus gafas oscuras le brillaron los ojos a Buendía:

"Fui reportero de policía. También jesuita jejeje. Y sí, Señor Presidente aprendí a manejar armas. Me gusta ir de cacería. Con mi amigo y compadre Mario Santoscoy nos trepamos a la sierra.

"Entonces -propuso López Portillo- lo invito a una práctica. Me gusta "echar bala" de vez en cuando. Afloja los nervios. Afina el ojo. mejora el pulso. Voy a invitar a otros dos amigos . ¿Acepta?

"Gracias, Don José. Estoy pustísimo. Usted manda..

Se despidieron con palmadas en la espalda. Y unos días después se reencontraron en Los Pinos. El Presidente invitó a Jorge Díaz Serrano y a Enrique Álvarez del Castillo. Éste último que sería Procurador de justicia, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y Gobernador de Jalisco se refería y llamaba al Presidente simplemente Pepe. "Es que allá en Guadalajara, Pepe y muchos más éramos, fuimos primos".

Y habían practicado tiro al blanco. Tiro mexicano de defensa. Diversas modalidades. Todos tenían finas armas. Caras, muy bien cuidadas. ¿Caras? Costosas. Y tras los disparos un refrigerio. Muy cuates se despidieron.

Don Manuel Buendía Indagaba, investigaba para alertar. Su saber le permitía juzgar actos de gobierno que dañasen a la población. Sus agudas facultades, su genuina sana intención le permitían cuidar la salud de la sociedad.

"No a los casinos. No a la legalización de garitos. El juego empobrece al pueblo. Modifica sus hábitos. lo hace haragán. Juego es vicio. junto a las ruletas o las cartas aparece el gangsterismo. La trampa, la deuda, la venganza, la muerte. No a los casinos. No al "desplumadero"

"Tahures, gangsters, viciosos, contrabandistas, proveedores de estupefacientes van a hacer de nuestros sitios turísticos tierra de delito. Su daño será terrible.- documentaba Manuel Buendía.

Aquella fue una de sus campañas más exitosas. Arreció la discusión. . Desde la Primera Plana de "Excelsior"

"Que se permita en barcos anclados frente a los litorales mexicanos -propusieron los empresarios y hoteleros

"Atrae al turismo del mundo...Ya no basta ofrecer sol y playa. Los casinos son , además fuentes de empleo

"Buendía es hombre de ideas victorianas

"Buendía lesiona la industria "sin chimeneas"

"Buendía y sus prejuicios. Que vaya a ver cómo esta´Motecarlo...

"¡Conocerá Buendía Las Vegas? Del juego surgió en el desierto una rica ciudad".

Educado por jesuitas, Don Manuel Buendía era disciplinado estudioso. Organizaba sus archivos. Comprobaba versiones. Riguroso exigía a sus alumnos de postgrado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México aguzar esa cualidad.

Una de esas tardes un mensajero le entregó en su oficina de la Colonia Juárez un voluminoso paquete.

"De parte de su amigo el Ingeniero Jorge Díaz Serrano"

"Era -Don manuel Buendía me lo contaría años después- una finísima pistola.

"Como pude -remató aquel relato personal- reuní dinero y le devolví una pistola más cara y más fina que la que Díaz Serrano me regaló".