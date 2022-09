De la pluma de Miguel Reyes Razo | La agonía de Siqueiros

Por Miguel Reyes Razo

Ya sabía que la señora Angélica Arenal de Siqueiros era persona de carácter muy fuerte que podía alcanzar rangos de ira y expresiones violentas hacia quien la provocara. Sin embargo, no conocía los alcances de su cólera. Fue en Cuernavaca, en los últimos días del mes de Diciembre de 1973 cuando presencié inolvidable suceso. Un hermano del famoso artista cuyo aspecto denunciaba a las claras su escasa fortuna, acudió a la casa donde residía el pintor. Don José David Alfaro Siqueiros -"Me llamaban El Coronelazo"- vivía sus últimas horas. El Doctor Rovira Adame se transformó en su médico de cabecera. El hermano del pintor llegó, entró a la residencia. Minutos después estalló la gritería:

"!Fuera de aquí...Abusivo...Aprovechado. Lárgate. Siempre vienes a ver que le sacas a David. No respetas que esté muy enfermo. Te haces el afligido y le pides que te haga unos trazos. Un dibujito, le dices. Y que te lo firme. Y claro, vas y lo vendes. Y el otro que no es capaz de negártelo te da gusto. Y tú ya te vas muy orondo a malbaratar el dibujito de tu hermano. Trae acá. Dame esos papeles. ¿No te das cuenta de lo que valen? ¡Pues claro que sí! Vete y no vuelvas. Ya estuvo bien. Vete..."

Escurrido, desnudo, exhibido el hermano dejó la casa de la familia Siqueiros-Arenal. En su cabeza martilleaban las duras frases la furia de su cuñada. Iba con las manos vacías y el ánimo destruido. ¿Qué hacer? Ni modo. Un día -¿otro?- de mala suerte. Sin dinero, peor.

Era Diciembre. Transcurrían fiestas. Ocurrían "posadas". Se rompían piñatas. Lo "enviados especiales" -los reporteros arraigados en Cuernavaca atentos a la salud del muralista José David Alfaro Siqueiros acudían puntuales a la cita informativa. Ocurría a las puertas de su casa. La dictaba el Doctor Rovira Adame quien distribuía su saber en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Rovira Adame era cordial, amable y serio. Severo al revelar el estado general de su famoso paciente rehuía la tentación de formular pronósticos sobre el futuro del enfermo.

Muy educado, alrededor de las dos de la tarde, el doctor Rovira Adame nos describía las condiciones del artista. Compartía "el estado general" del genio de azarosa, turbulenta existencia. Escuchaba y dejaba sin respuesta:

"¿Cuánto tiempo de vida le queda al señor Siqueiros, Doctor?

"¿Piensan someterlo a una cirugía?

"¿Recibe Siqueiros el tratamiento adecuado, Doctor Rovira Adame?

El muy profesional informador Roberto Femat ponía a trabajar a sus técnicos de Notimex y Canal 13. Vestía camisas hechas a medida. Su delgadez acentuaba su buena presencia. Roberto Femat elegía un buen sitio para reseñar su información. Su apostura le garantizaba auditorio.

"Tengo la impresión -dijo Roberto Femat al Doctor Rovira Adame- que usted le da información extra a Miguel Reyes Razo. Sus notas tienen detalles que yo no conocí...

"Yo no doy -respondió Rovira Adame a Roberto Femat- información especial ni a Reyes Razo ni a nadie por la sencilla razón de que no la hay. Tengo entendido que su compañero reportero trabajó años atrás en laboratorios Pfizer, Merrell, Richter. Trató a muchos médicos. Quizá esa experiencia le sirva ahora. Para su lenguaje informativo.

El domingo 30 de diciembre de 1973, el Licenciado Zabludovsky llegó con su familia a Cuernavaca. Por los rumbos de Teopanzolco vivía su amigazo Mauricio Menache. Me llamó y mostró un par de zapatos "sport" que había adquirido en París.

"Fíjate en su peculiaridad -presumió muy contento- se pueden usar indistintamente el izquierdo en el derecho y al revés. ¿Magnificos, no crees?

Y de inmediato:

"Mañana 31 de Diciembre te vas a México y llevas a tu familia a Televisa. Ahí recibiremos el Año Nuevo. Y luego te regresas a Cuernavaca. Dame el teléfono de tu casa para invitar a Susana. De paso la felicito por su cumpleaños."

Todo se cumplió. Mientras Siqueiros agonizaba en Cuernavaca, en Coyoacán se extinguía la vida de "Maese" Salvador Novo. Los reporteros se multiplicaban

Llegó el primer domingo de 1974

La vispera mis queridos amigos Tomás Navarrete y Mario López reclamaron brindar por el Año Nuevo. Por nuestra amistad. Por los viajes que habíamos compartido. Por las vicisitudes de nuestra profesión. Por la alegría de la vida.

Y sí, cómo no. Y en Cuernavaca, en la comodidad del Casino de la Selva, con risas y llantos, y chistes y bromas y brindis y algún que otro reproche y una que otra explicación celebramos ser tan buenos cuates, ser tan leales y pregonar a los cuatro vientos nuestra felicidad.

Y ¡pácatelas!

Brusco despertar el domingo. Sorpresa, incredulidad, reproche, remordimiento, temor, terror:

"Acaba de morir Siqueiros

"¿Qué? ¿Que, qué? ¡Híjole! ¿En la torre, mi general! ¡Que friega! ¡Nos va a correr, Jacobo! ¡Córrele! ¡Pélale!

"Un bañazo. A toda prisa. Imposible ir sucio. Dale. Apúrale. Vamos.

Angustia del sentenciado. Mudez del que nada tiene, ni puede decir. Te lo dije. Pero no entiendes. Autoregaño. Ta ni la amuelas. Mira todo lo que expones. ¿Qué tal si pierdes la chamba? No piensas. Salud, mis cuates. Y mírate.

Y llegamos a la casa de Siqueiros. Ya se arracimaba un buen número de personas. Reporteros, la mayoría. Frente al doctor Rovira Adame que se aprestaba a dar información de hora y causas del deceso del famoso artista y furibundo inconforme, ya estaba el reportero Roberto Femat. Ya tenía listo su micrófono. Ya sus técnicos Aurelio Rueda, Agustín Casas iluminaban la escena. Ya "ganaba la nota" Roberto Femat. Planteó :

"¿ Quiere usted informar causas de la muerte del pintor Siqueiros, doctor? Y le acercó el micrófono.

"Con mucho gusto señor Reyes Razo"- respondió Rovira Adame

¡"Yo no soy Reyes Razo, doctor! . Yo soy Roberto Femat -reclamó.

En ese instante, con los técnicos Tomás Navarrete y Mario López llegué.

El Doctor Rovira Adame leyó el parte, la defunción de José David Alfaro Siqueiros.

En rigor, en honor a la verdad, Roberto Femat ganó la nota.