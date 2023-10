De la pluma de Miguel Reyes Razo | La debacle de Díaz Serrano

Por Miguel Reyes Razo





En los primeros días de julio de 1983 el señor Regino Díaz Redondo me instruyó: "Busque al ingeniero Jorge Díaz Serrano. Parece que se le va a venir el mundo encima. ¿Lo conoce? - se interesó el Director de Excélsior.

"Fue Director de Petróleos Mexicanos. Y luego embajador de México en la URSS. Desde hace pocos meses es senador de la Republica. Por Sonora. Ya le mueven el piso. Vaya".

Y fui. Pero antes, con el reportero de "unomásuno", Luis Gutiérrez di una plática a Héctor Aguilar Camín y otros fundadores -hacedores- de la revista "Nexos". De la reciente gira política de Miguel de la Madrid para alcanzar la Presidencia de la República. Crónica de lo vivido desde el 25 de septiembre de 1981 -fecha de su "destape"- hasta el 1 de diciembre de 1982. Largo viaje por todo el país. Con Héctor Aguilar Camín -Doctor en Historia- a paso de reportero. Entonces mano derecha de Manuel Becerra Acosta, ampuloso director-fundador del -por entonces- fresco, novedoso "unomásuno" . Meses inolvidables robustecieron la amistad.

Y luego, sí. La emprendí a las Lomas de Chapultepec. Por Paseo de la Reforma más allá de la "Fuente de Petróleos", del rumbo de Prado Norte. De la casa de la linda Angélica María. De la residencia de Don Juan de Dios Bátiz, el fundador del Instituto Politécnico Nacional que cargaba con la leyenda de ser "colgador de curas" y la muy reconocida de protector de estudiantes sinaloenses. "Siempre conseguía una inscripción", recuerda siempre David López Gutiérrez, economista y archireconocido comunicador periodístico.

Tenía que llegar a Tezonco 180. Nunca me atreví al exclusivo fraccionamiento. Sabía, sí, que en Cerro de la Breña vivía mi admirado maestro Jacobo Zabludovsky. "Humberto G. Tamayo, locutor yucateco de vasta cultura me vendió el terreno. Tamayo fue muy famoso por sus frases publicitarias y su "Programa de un solo hombre". En abonos se lo pagué. Luego le pedí a mi hermano el arquitecto Abraham Zabludovsky me construyera la casa. Ahí vivo hace muchos años. Desde la azotea disfruto una espléndida vista del Valle de México. Nada la estorba".

Dí con el domicilio del ingeniero/senador sonorense Jorge Díaz Serrano. Maciza construcción; casi una fortaleza: muros altos. Una puerta. A la vuelta de la esquina puertas de garage. Algunos automóviles muy pasados de moda las bloqueaban. Sus conductores permanecían entre indolentes y aburridos en su interior. Cuando llamé a la puerta algunos pusieron interés en mi presencia.

"Busco al ingeniero Jorge Díaz Serrano -dije a quien desde una mirilla enrejada me preguntó.

Luego el silencio. Un vistazo a la quieta avenida. Presencia de árboles cercados por concreto. De más cerca una hondonada. Sobre la barda baja hombres que desentonaban. "Somos fotógrafos, mano. Aquí, nomás a la espera. Tú, ¿quién eres, donde chambeas?"-

Agentes de la Federal de Seguridad. "Orejas". Gente de Gobernación. De Investigaciones Políticas y Sociales. Solían mezclarse en marchas, manifestaciones y conferencias de prensa con los auténticos reporteros. Aguantaban el natural rechazo. Que se les descubriera y señalara por su repugnante actividad. ¡Espiar! ¡Delatar! ¡Denunciar! Personas imperturbables. Soportaban el desdén. Sabían la repulsa que despertaban. Aguantaban. En veces trababan amistad con alguno que decía: "No son mala gente. Y a veces "pasan" buena información.

Una nube de ellos vigilaba ya la casa del ingeniero Jorge Díaz Serrano. Actitud retadora. Sin rubor exhibían la finalidad de su tarea. Que vigilaban a los residentes de la casona. Que el vecindario advirtiera que la "cosa" era con el famoso político..

Horas y horas en esa esquina. La puerta se abrió para recibir provisiones. Carretillas con cajas de agua mineral; refrescos. Un grupo de atractivas jóvenes muy bien arregladas secretarias entró pasado el mediodía. Mujeres bien alhajadas. Vestidas a la última moda. Ahí se encerraban.

Quizá eran las 6 de la tarde cuando la puerta de Tezonco 180 se abrió y apareció ágil, sonriente, deliberadamente bien vestido, con aire cordial el licenciado Enrique Mendoza Morales. Hundía los pulgares en los bolsillos de su chaleco. Adelantaba con esmero cada paso. Presumía sus bien lustrados zapatos. Y sonreía. Enrique Mendoza Morales sonreía y reabría las puertas al antiguo buen trato. Mostraba que conocía muy bien al que saludaba. Que su sonrisa reanudaba el diálogo.Reinauguraba la amistad.

"¡Qué tal mi querido Reyes Razo. ¿Cómo te va? Supe que ya estás en Excélsior. Salúdame mucho a Regino. Gran cuate. ¿Qué te trae por acá?

Enrique Mendoza Morales conoció a infinidad de comunicadores durante el sexenio del presidente Luis Echeverría. A Mendoza Morales le correspondió ser Director de Prensa de la Secretaría de Gobernación. Seis años con el licenciado Mario Moya Palencia. Vivió la aspiración de la "Generación Medio Siglo"" de la UNAM. Generación de Porfirio Muñoz Ledo. De Miguel Alemán Velazco, de Carlos Fuentes...

"Pues tengo la encomienda -respondí a Enrique Mendoza Morales- de entrevistar al ingeniero Díaz Serrano. ¿Puedes ayudarme?

"Hombre -minimizó- no te preocupes. Tú sabes que somos muy buenos amigos. ¿Te acuerdas cuando te salvé de los pistoleros de Rubén Figueroa? Te traía ganas el gobernador de Guerrero. También fuiste muy duro en esa entrevista. Bueno, tú y yo somos cuates. Buenos amigos.

"¿Entonces..?- lo urgí

"Estamos pensando en que el ingeniero Díaz Serrano dé una entrevista a un periódico importante...

"Excélsior lo es, Enrique...-argumenté.

"Lo sé. Pero todavía no lo resuelve. Quizá mañana...

Se desató un tormentón en las Lomas de Chapultepec. Regresé al periódico.

"Escriba lo que pasó- decidió el Director Regino Diaz Redondo

"Ya bramaba la tarde...-comencé