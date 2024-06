De la pluma de Miguel Reyes Razo / La dinastía de Zabludovsky

Complacido, feliz tras su entrevista en Beiging con el anciano líder chino Mao-Tse-Tung y su encuentro y larga conversación con su Primer Ministro, el culto Chou.En-Lai, el Presidente Luis Echeverría instruyó a su leal colaborador Fausto Zapata la organización de un viaje de la familia del informador Jacobo Zabludovsky a la distante China. Agradecido por el trato que el periodista le daba y sabedor de que su hijo Abraham seguía los pasos periodísticos de su padre, decidió obsequiarle una fina -y muy cara- grabadora "Nagra". Precioso aparato que dejaba muy atrás a la necesaria "Uher".

Largo, delgado, muy alto, de cabello ensortijado Abraham relataría -ya en "Traje Mao" -guerrera y pantalón azul marino y gorra- sus impresiones.

"Nos encontramos en Beiging al Licenciado Miguel Alemán Velazco con la señora Christian Magnani. Ellos estaba en un hotel que dejaba mucho que desear. Se le gastaron las uñas al hijo del Presidente en su tarea de raspar las capas de mugre de la tina de baño".

Era 1973. A ese viaje de Abraham Zabludovsky Nerubay a China con su familia , seguirían varios. Uno, memorable que le consumió más de un mes de trabajo allá. Radiografía de aquella República Popular China. Estudioso serio de aquella hora del mundo, atrajo el talento de un joven camarógrafo/reportero, ansioso de aprender, llamado Ricardo Peña Navarrete. Jovencito alegre, simpático -sangre liviana- era, además muy trabajador. Audaz en un momento de su carrera reporteó conflictos en Afganistan. Abraham y Ricardo congeniaban y cumplían con éxito trabajo y diversión. Graduado con honores en una Universidad de Estados Unidos deslumbraba cuando profetizaba:

"Día llegará en que un aparato de televisión, tenga el grosor del cuadro de madera que exhibe un título o una gran fotografía en la sala de tu casa ". Y uno, alelado observaba la joroba del cinescopio de las "Zenith" "RCA" "G.E.". Ya no tardaba en llegar la "Sony Trinitron" de colores deslumbrantes y ruidosos - trac-trac-trac- "control remoto".

Crecido con el ascenso y fama de su padre, Abraham Zabludovsky experimentaba sentimientos de cariñosa admiración y se proponía seguir su carrera. "Mi jefe -se refería a su padre- fue muy gordo. Hombre rotundo; ancho de cintura. Tanto que llegó a hacer saltar las costuras de su pantalon. Eso fue cuando le dio por fumar puro . Lo dejó pronto.Nunca volvió a fumar...

Afecto intenso que Jacobo devolvía a su hijo. "Admiro a Abraham -llegó a contarme- por su notable inteligencia. Posee gran facilidad para aprender idiomas. Lector que saca sus conclusiones. Observa la vida con amplio interés. Ya quisiera yo poseer alguna de esas cualidades de mi hijo...

Entonces -era 1973- todo era admiración y respetuoso afecto hacia el admirado informador. Creador de sus "Comentarios a la Noticia", inspirado estudioso para sus emisiones de "Momentos de la Historia" que transmitía a través de la XEW, ya era el informador más acreditado. "Lo dijo Jacobo". "Jacobo lo dijo". "Oí a Jacobo". La afirmación se popularizó.

"¿Qué se siente ser tan importante, Licenciado Zabludovsky?- le preguntaban.

"Pues yo no siento nada. Ni creo en la fama o la popularidad -respondía a reporteros ansiosos de su experiencia. "Empecé en el año cuarenta y siete. Y poco a poco. Con el trabajo diario gané confianza de jefes y dueños de medios. No me mareo".

Y sí. En 1973 Jacobo Zabludovsky aceptó conducir un noticiario de radio "24 HORAS DE XEW". COLGATE -PALMOLIVE lo contrató. Transmisión de 14:30 a 16:00. De Lunes a Viernes.

"Comienzan mañana, ustedes lo inauguraran- decidió ante Félix Cortés Camarillo, Joaquín López-Dóriga, Fernando Alcalá, Rita Ganem, Miguel Reyes Razo...

"Ustedes -los reporteros- harán también los comereciales"- decidió el productor de la emision informativa.

Fresca Ere A...Rechinando de Limpio...

Intensa alegría. Felicidad de aprender -in situ- , al instante esencia de la profesión de informar. ¿Y de quién? Indiscutible Maestro. Reconocido Lider. Afectuoso Jefe.

"¿Qué es la objetividad, Licenciado Zabludovsky ?- lo sondeaban.

"La mejor respuesta se halla en la película japonesa "Rashomon". Akira Kurosawa la dirigió. Ocho personas observan -viven- la comisión de un crimen. Lo presencian en el momento en que ocurre. Ninguna se distrae." Todo eso explicaba Jacobo para concluir. "Y asi, las ocho personas refieren ocho distintas versiones de lo vivido en grupo y en el mismo instante. Tal la objetividad"

Deslumbraba:

"Es el Número Uno...

"Y no se ve quien sea el Número Dos...

Félix Cortés Camarillo informó a su admirado Jefe, Jacobo Zabludovsky, con todo detalle del escenario que montaría en el Restaurante "Passy" donde transcurriría la acariciada "exclusiva mundial": entrevistar por primera vez en televisión al autor de "Cien años de soledad". El colombiano -ya muy arraigado en México- Gabriel García Márquez. Escenario ideal para el engaño. Gabriel García Márquez "ni se las olería" que lo entrevistaban.

"Aquí está el croquis del lugar. La mesa donde usted se sentará al lado del entrevistado. Usted decidirá con quien lo flanqueará. ¿Uno de los reporteros? ¿Una de las reporteras?

"¿Tú -planteó Jacobo Zabludovsky muy concentrado- qué opinas? ¿Piensas en quienes pariciparán?

"Creo que la reportera Patricia Berumen -joven y atractiva- quedaría muy bien junto al escritor. Patty es muy agradable, fresca y bonita. Distraería a García Márquez. Yo tengo un plan, jefe, que puede resultar un tiro. Escuche.

Y Félix Cortés Camarillo dejó en el oído de Jacobo Zabludovsky su personalísimo plan.

C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á. C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á