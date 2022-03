De la pluma de Miguel Reyes Razo | La infancia de un reportero

Por Miguel Reyes Razo

Con la llegada de la noche y la vuelta a casa de mi padre de su duro trajín, los niños -sus hijos- nos preparábamos para disfrutar de los programas de radio. "Bucklin" era la marca del aparato. Me atraía observar el enrojecimiento de los filamentos de los bulbos. Prendía el radio y observaba el fascinante proceso. Lo mismo por la mañana que por la noche, mis padres sintonizaban la XEW -La voz de la América Latina desde México- disfrutaban su programación matutina. El reloj musical de La Azteca. La fábrica que ha dado fama al chocolate en el mundo. Carlos V. Morelia Presidencial: Chocolate de los Presidentes. Escudo de Orizaba...Y las noticias deportivas que patrocinaba Guillette. "Para ser bien aceptado, hay que estar bien afeitado...Con Guillette, diariamente. Y la viz de Francisco Javier Camargo -"su comentarista deportivo"-.

Doña Eloísa, mi madre, elogiaba el timbre de voz, la entonación, el énfasis de las voces de la estaciñon de la calle Ayuntamiento. Voces privilegiadas. Pedro de Lille. Luis Farías, Manuel Bernal, Luis Ignacio Santibáñez, Guillermo Núñez Keith, y Pepe Ruíz Vélez.

Alvaro Gálvez y Fuentes era la voz estelar de la "dobleu" como la señalaba el auditorio. Informaba a través "Diario Relámpago del Aire". Noricias breves. Casa Nieto, Hotel Ruiz Galindo de Fortín de las Flores financiaban esas escuetas novedades. Se despedía con : !Agurrrr.

Una noche a la semana -apenas a las ocho- se escuchaba el mecanismo de una caja registradora e inmediatamente después la voz que decía. "La registradora indica...Y Forhan's paga ! Este es el programa de "Los Catedráticos Fiorhans. Aqui está Gutierre Tibon. Acá Méndez Rivas. El "Vate" López MéndezY junto a nosotros el Profesor Jesús Sotelo Inclán. "El que las pesca al vuelo, Sotelo Inclán".

Motejado "El Bachiller", Álvaro Gálvez y Fuentes era profesor en planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. Blanco favorito de imitadores y humoristas poseía una voz pulida, nada afectada y cultura amplísima. "Ponga a prueba a los Catedráticos Forhan^s. Formule su pregunta, escribala al reverso de una caja del dentífrico Forhan^s. Envíelo a Ayuntamiento cincuenta y cuatro. Si los señores catedráticos, después de cavilar y consultarse sobre el tema reconocen que no tienen respuesta, usted ganará. Y Forhans le hará llegar ¿cincuenta pesos! Forhan^s está en las droguerías de prestigio.

Era 1947. Programa que nos mantenía silencioso, atentos. En ocasiones mis padres sugerían tomásemos nota de las respuestas, conjeturas, opiniones de los personajes. Fue entonces cuando supe que existía y sabía mucho Don Jesús Sotelo Inclán.

A principios de 1959 me inscribí en la Escuela Normal Mixta Nocturna "Licenciado Miguel Serrano". Don Enrique Carmona y Rivera, poblano nacido en Chignahuapan y muy amigo -íntimo- de su célebre paisano Dion Gillberto Bosques Saldívar. El Maestro Carmina fundó aquella escuela y atrajo a profesores como Jesus Sotelo Inclán, Alfonso Sierra Partida, Gilberto Bonilla y Domínguez -llegaría ser amén de profesor de Física Director de la Insigne Escuela Nacional de Maestros- y Lucio López Iriarte.

Ahí observé el trabajo de Don Jesús Sotelo Inclán. Amaba el teatro. Su obra "Malintzin, Medea Americana" levantó por primera vez el telón en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores -ANDA-. Doña María Tereza Montoya -famosa trágica de la escena mexicana- la estelarizó.

Trabajador infatigable. Jesús Sotelo INclán -apóstol del gis- educaba de la mañana a la noche. Cubría materias como Danza. Diseñaba trajes, máscaras, escenografías. Lengua y Literatura Universal. Historia de México. A las 21 de la noche llegaba a Cuitláhuac y Mar Mediterráneo a dar clase a los de la Miguel Serrano. Su trajín en la Nacional se Maestros, en la Normal Superior, en San Cosme. En Filosofia y Letras en Mascarones.

De traje y corbata recorrió el Estado de Morelos. "Decidí escribir "Raíz y Razón de Zapata". Fui de jacal en jacal en pos de sobrevivientes del Ejército del Caudillo. "MI general Zapata no ha muerto", me decían. Y completaban mi curiosidad. "Orita anda en Arabia. Allá reparte la tierra"m capitulaban y volvían a la lectura de su periódico "El Hombre Libre".

Recorrí Morelos. Dormí en camas de hojas de maíz que solícitos y amables me preparaban. "Pasara usted la mala noche," me advertían. Muy temprano elegían una gallina y la mataban. Me alimentaban. Y se ofendían hasta el escándalo ante mi gesto de entregarles un peso de ` plata de ley 0.720.

"Me dieron su confianza. Y los Anales de Anenecuilco. La familia de "Miliano" me los entregó. Yo los tengo...

Ya era Don Jesús Sotelo Inclán mi profesor.

"No vengas a mi clase. Tú ya sabes. Muchos de tus compañeros, no. Ve, sobran los que ni siquiera hablan español. Tengo que trabajar muy duro con ellos. Tu ya tienes diez. Déjame dedicarles todo el tiempo. Lo necesitan".