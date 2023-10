De la pluma de Miguel Reyes Razo | La renuncia de Díaz Serrano (I)

Por Miguel Reyes Razo





"¿ Quiere usted -propuse al Ingeniero Jorge Díaz Serrano- contar lo que ocurrió el sábado 6 de junio de 1981. Como se produjo su renuncia a la Dirección de Petróleos Mexicanos?"

Sonrió el educado y magnífico conversador coleccionista de obras de obras de arte. Tiempo que vivió con intensidad, lo conservó fresco y pulido hasta el menor detalle. Así :

"La crítica que desde hacía varias semanas me perseguía, sañuda, no me hizo cambiar mis hábitos. Mi natural estado de alerta no se alteró ni tantito así. Vivir el mundo del petróleo me enseñó a mantener temple e inteligencia al servicio de lo imprevisto. Día a día suceden ahí hechos que pueden desencadenar tragedias muy costosas. Los petroleros desarrollamos un sentido de lo casual muy aguzado.

Estuvo muy a prueba esa condición cuando se nos incendió "Ixtoc". Fuego que corrió por el mundo entero. Sentí la amenaza del naufragio. Ese pozo en llamas se mantendría asi por mucho tiempo. Con ingenio y avances tecnológicos lo enfrentamos. Los hombres del petróleo somos soidarios. Contamos todos. Valemos lo mismo todos. Yo tenía el respeto y afecto de los trabajadores y técnicos de PEMEX por mi conocimiento directo, mi experiencia hecha ahí en la búsqueda del aceite. Las cuadrillas de la urgencia me conocían. Ninguno discutía mis órdenes. Yo respeté y -cuando se ofreció- apliqué medidas que los curtidos me sugerían. Conducta que benefició a todos. "Ixtoc" significó desgracia, costos, pérdidas. Y desde luego críticas de mis numerosos enemigos. Vivía tiempos tempestuosos. Los resultados -México llegó a ser el cuarto productor mundial de petróleo- mantenían a raya a mis contrarios. Nuestros clientes se enorgullecían del trato que les dábamos y el prestigio -la seriedad- del gobierno mexicano se fortaleció.

Gira el mundo del petróleo y refleja lo que en el orbe ocurre. Suspenden los países árabes su producción y naciones poderosas ven peligrar su dominio. El petróleo agrupa y divide. La caída de su precio en 1981 desató demandas, exigencias.

"México debe vender ¡ya! su petróleo. Al precio que sea. Pronto no valdrá nada

"Bonita cosa -producían con sorna- poseer esa riqueza y no sacarle jugo. ¡Un fracaso!

"Muy pronto el petróleo perderá todo su valor. Ese "oro negro" no valdrá un cacahuate...

"Es tiempo de que Diaz Serrano renuncie.

"Será muy buen empresario...Pero pésimo administrador de PEMEX. ¡Deje el cargo ya.!

"Continué mi tarea. Tamaña industria -detallaba Díaz Serrano- no puede dejarse "al garete". Mantenía contacto con nuestros clientes. "Cartera" muy importante. Compradores que trataban de imponer condiciones muy lesivas a la economía nuestra.

"Lo siento mucho, querido Jorge. Yo, nosotros estamos felices con el trato que nos da México. Pero ya otros productores me ofrecen precios muy atractivos. Ventajosos. ¿Puedes igualar esa oferta?

"¿Abusivas, Ingeniero. Aprovechadas, cargadas?"- le pregunté.

"En esos temas me respondió- tales actitudes carecen de importancia. Negocios son negocios. Y eso hay que tenerlo presente. El trato personal es cosa muy secundaria.

"Volvamos -solicité- a esos primeros días de junio del ochenta y uno, Ingeniero...

" Es obvio que esa crisis exigía creciente atención -enhebró Díaz Serrano-. Mi oficina en el Edificio 1810 de Marina Nacional se transformó en una suerte de "Sala de Situación" como la que existe en la Casa Blanca en Washington donde John Kennedy se encerró con su hermano Rober, y Macnamara y Mac Bundy y todo su Estado Mayor en octubre de mil novecientos sesenta y dos, ante la crisis de los cohetes rusos en la Isla de Cuba. Jejeje. No tan grave, claro. Pero la situación lo exigía. Diferencias horarias jugaban en la negociación. Bolsas de Valores del mundo daban derroteros. Oscilaciones -así fueran mínimas- tendrían severas repercusiones. Información era vital. Fresca, oportuna, instatánea...

"Decidí que el día seis de junio lo dedicaría a darme un respiro. Iría a Cuernavaca. Amigos muy queridos me solicitaron atestiguar una

boda. Eso ocurriría entrada la noche. Determiné que dedicaría la mañana a jugar tennis. Práctica que demanda concentración profunda. Produce relajación. Espléndida oxigenació. Tennis es alegría.

"Alisté todo lo que requería . En el club disponía de casillero con equipos completos. Empaqué ropa de etiqueta para la ceremonia nocturna.

"Era la mañana. Madrugé. Subí a mi automóvil y enfilé a Cuernavaca. Hacía buen tiempo. Era sábado. Calculé que el fin de semana se deslizaría así: plácido, disfrutable.

"Me sentía en buena forma. Conocía a mis adversarios en el tennis y

calculé mis desplazamientos en la cancha. Me tracé una estrategia. Soy de natural buen humor. Me rodeo de personas amables, optimistas. Toco la guitarra. Canto -dicen que no lo hago mal. Imito un poco a Frank Sinatra En fin...

"Ya casi llegaba a Cuernavaca cuando sonó el teléfono del automóvil.

Alcé a bocina. Voz seca me dijo:

"¿Ingeniero Jorge Díaz Serrano?

"Soy yo. Digame- devolví

"Era un Oficial del Estado Mayor Presidencial: Me permito informarle que el Señor Presidente de la República, le pide se presente, tan pronto como le sea posible en la Residencia Oficial de Los Pnos...

"Entendí. Muchas Gracias. Estoy cerca de Cuernavaca pero ya me dirijo a Los Pinos. Gracias.

"Di vuelta. Avisé a mis amigos del tennis que me había surgido una situación de emrgencia.

"¿Vendrás a la boda, Jorge? - me preguntaron

"Desde luego que sí. Voy y vengo.- respondí

"Y de regreso a la Ciudad de México. A Los Pinos. No me puse a pensar en la substancia de la entrevista. Estaba muy preparado para poner al corriente de ese proceso -crisis- petrolera, al Presidente López Portillo. José y yo éramos muy amigos...

