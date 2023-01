De la pluma de Miguel Reyes Razo | Los años de la guerra

Por Miguel Reyes Razo

La guerra llegó a la radio. "El Mundo sigue su marcha" era una serie que semana a semana con la voz de Rodolfo Portillo Acosta recreaba escenas de frentes de batalla. Pendiente de la XEW la familia se arracimaba en derredor del aparato transmisor. Un "Bucklin" de bulbos cuyas resistencias adquirían color y despedian un olor muy singular. Combates. Estruendo de cañones. Explosiones que derruían muros, edificios completos. Aullidos de sirenas. Gemidos de heridos. Súplicas de sufrientes. Fragmentos de órdenes militares. Estruendo de armas en acción..."Y el mundo sigue su marcha", remataba Portillo Acosta. "Hasta el próximo viernes...

La guerra, la Segunda Guerra Mundial agigantó personajes. Winston Churchill. Charles de Gaulle, Rommel -rebautizado "Zorro del Desierto- , Montgomery -su poderoso rival británico. Guerreros, estrategas que daban cuerpo a ensoñaciones. ¿Quién no quería ser un héroe?

La guerra estaba presente en la vida cotidiana. En la escuela: "Este niño es muy "guerroso"", acusaba un profesor. "Dan mucha guerra estos muchachos", deploraba Doña Emma, la conserje de la "Fray Francisco Aparicio" y obtenía el asentimiento de la profesora Rufina Salcedo, directora del turno vespertino. Guerra, "guerritas" que organizaban los pequeñuelos. Hábiles, mudaban un palo de escoba en temible espada.

Los soldados estaban a unos pasos. A una calle estaba el imponenye Colegio Militar. A toda hora -durante muchos años- escuchamos al corneta de órdenes que las esparcía a los cuatro vientos.

"A comer, a comer

Soldaditos del cuartel

En Lago Chapala 18, interior 1, vivía Doña Toñita. Gruesa mujer que se las ingeniaba para dar de comer a oficiales que se hastiaban del "rancho" del Heroico Colegio Militar y consumían comida casera. Por ahí -su comedor- desfiló Pámanes Escobedo quien años después sería gobernador de Zacatecas.

Ahí mismo, en el departamento número 17 vivía el Mayor Pagador Juan Ramírez Caldera. "Fue "pagador" en el Ejército de Emiliano Zapata", referían los vecinos. Hombre muy serio y discreto bajaba con mucho cuidado la escalera que lo llevaba al patio donde los niños jugaban. Iba con la señora Costales. Una mujer española, de tez blanquísima. Matrimonio responsable de 4 hijos. Maximino, Martín y Roberto sintieron el llamado de la "Carrera de las Armas". Los tres lograron ingresar al Colegio Militar. Maximino y Martín abrazaron su vocación. Martín Ramírez Costales alcanzó el grado de General. Radicado en Puebla buscó realizar tareas de seguridad. El menor de los Ramírez Costales, Manuel se formó en el internado de Tenería, más tarde cursó estudios en la Escuela Normal de Maestros para costearse los estudios de Contador Público.

Ver a los cadetes del Colegio Militar desde las rejas de Felipe Carrollo Puerto y Calzada México-Tacuba era diversión cotidiana. Los padres trepaban a sus hijos a la barda para que observaran marchas, ejercicios, prácticas, habilidades de los futuros oficiales. Gran día el 5 de febrero. Fecha en que el Presidente de la República llegaba para inaugurar los cursos y entregar espadines a los egresados bien identificados como subtenientes. Día de fiesta en el barrio. Veintiun cañonazos saludaban al Presidente de México. Estremecían muros y ventanas. Y el humo gris se disipaba poco a poco. Por la noche, en el "Casino" del propio plantel ocurría un baile que se antojaba aristocrático. Los nuevos oficiales, en uniforme de gala, celebraban el final de tres años de dura disciplina.

Ya en 1980, mientras navegábamos en un yate por aguas del Golfo de California, Gelasio Gayosso me confió; "Salí del colegio y me destinaron a Guerrero. Cuando la guerrilla de Lucio Cabañas. Lo combatiamos. Sin experiencia no conocimiento de la sierra de Guerrero. Días muy duros. La tropa, mis hombres privilegiaban el alimento de su jefe. La pasamos mal. Sin comer. No le miento, señor Reyes Razo en ocasiones mi gente murió de hambre...

A unos pasos estaba el gobernador Samuel Ocaña García. Gelasio Gayosso -ya retirado de la vida militar- era su Jefe de Ayudantes. Nos acercábamos a Guaymas. De repente Gayosso dejó escapar un grito de sorpresa:

"Yo no debería contarle esto. Se me salió, sin darme cuenta.

"Cuénteme. Siga -le pedí.

"Un día le platicaré todo -prometió Gelasio Gayosso

"¿Cuándo? -urgí

"Cuando yo ya no tenga nada que hacer y usted ya no sea reportero.

Guerra que llegó a "los monitos". "Los Halcones Negros" que editaba la empresa "La Prensa" representaba a coreanos, chinos y rusos como "cochinos comunistas".

La guerra contribuyó a la fama de Marlyn Monroe. La atractiva actriz, la amiga de Truman Capote ex esposa del jonronero de los Yanquis de Nueva York, Joe DiMagguio y ya casada con el dramaturgo Arthur Miller tuvo que ir a visitar " a los muchachos que están en el frente". Cantó, bailo, actuó y se fotografió con los defensores de la bandera de las barras y las estrellas. Joe Louis -el Bombardero Café- el gran campeón mundial de peso completo se puso el uniforme del Tío Sam y marchó al frente. A su hora Cassius Clay se negó a ir a matar rivales. La furia blanca lo persiguió. Anuló su licencia de boxeador. Que se oxidara el brillante campeón olimpico. Elvis Presley se marchó a Alemania. Le quitaron su copete. Pero vivió la guerra.

Guerra que Daniel Santos hizo éxito:

"Vemgo a decir adiós a los muchachos

Porque pronto me voy para la guerra

Y aunque voy a luchar en otras tierras

Voy a defender mi patria y mi fe

Y coro infantil:

"Mambrú se fue a la guerra

No se cuando vendrá...

La Guerra...La Guerra





C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á. C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á