De la pluma de Miguel Reyes Razo | Los sismos de Jacobo Zabludovsky

Por Miguel Reyes Razo





"Aquí, en Avenida Juárez número 64 estaba el edificio San Antonio. Y junto, la famosa librería "El Sótano". De la calle se descendía a la casa de cultura que fundaron Manuel y Gerardo LópezGallo. Jaliscienses uno de cuyos hermanos se hizo sacerdote. Estudioso y hábil fue Secretario Particular -como quien dice brazo derecho- del Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tisserant. Francés al servicio del Papa Paulo VI. Bueno, pues la librería, el edificio en uno de cuyos pisos funcionó la Agencia Nacional Periodística -ANPE- propiedad de Don Domingo Salayandia y el restorán de especialidades orientales llamado Tibet-Hamz junto con oficinas y negocios se hicieron polvo, montaña de cascotes, desperdicios y tristeza cuando la tierra tembló a las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985.

"Me aterró -contó Jacobo Zabludovsky- ver que de pilas de colchones sobresalían pies desnudos. Cadáveres que ocultaban restos de la fachada del famoso hotel Regis. Vino a mi mente la reposada presencia de Don Manuel Bernardo Aguirre. Él vivía ahí. El Regis fue por años su casa en el Distrito Federal, en la capital. Don Manuel Bernardo me contó sus días de soldado. Sus tiempos de gambusino. Hombre de lecturas tenía predilección por un libro de Gregorio Marañón. Don Manuel Bernardo Aguirre , chihuahuense, fue senador de la República. Y de ahí lo sacó el Presidente Echeverría para hacerlo secretario de Agricultura y Ganadería. Pronto se hizo figura interesante para los reporteros. Su sencillez, su habla llana servían para ilustrar cuartillas. Don Manuel Bernardo Aguirre se empeñó en sembrar el territorio nacional !con girasol! Así lo motejaron. El GirasoY tuvo la ocurrente salida de opinar: "Esto no nos beneficia...ni nos perjudica, sino más bien todo lo contrario". La carcajada. Y en las inundaciones de 1973 en Guanajuato y Jalisco , desde el avión presidencial dijo a los reporteros: "Eso que ven allá abajo, es agua". Y si el Río Lerma o Santiago todo lo arrasaba. Y en el Regis se hundió el guardarropa, los papeles, tal vez algún dinero, un par de relojes de Don Manuel Bernardo Aguirre que años después se transformó en exitoso gobernador de Chihuahua. Hombre de bien. Hombre honrado.

"Recordé, mientras describía a oyentes de la XEW el 19 de Septiembre de 1985 otro temblor de tierra. Uno que nos conmovió a todos los mexicanos. Ese ocurrió en julio de 1957. Después de la medianoche. De sábado para amanecer domingo. Nos lastimó la caída del "Angel de la Independencia". De lo alto de la columna la estatua dorada vino a tierra. Caminé por la calle Río Tiber -perpendicular a Paseo de la Reforma. En la esquina de Tiber y Pánuco recogí fragmentos del "Ángel".

"Aquel temblor arrastro a un bello edificio de departamentos en la Glorieta de Colón. La Casa Latinoamericana. Ahí me recibió Lola Flores "La Faraona". Vivía Luis Aldás. Departamentos lujosos propios de diplomáticos y celebridades. Ese magnifico -elegante, a la europea- alojaba el Teatro Arena. Representaba, la víspera del terremoto del 57, "El Caso de la Mujer Asesinadita". Todo lo borró aquel movimiento de tierra. Edificios de la calle Vallarta, de la de Ignacio Ramírez, de la antigua De las Artes -Antonio Caso- se deshicieron como frágiles polvorones.

Por Serapio Rendón desapareció el cine Encanto. En Reforma número 1, el edificio "Internacional". Bufetes de abogados muy famosos. Firmas de abogados de empresas norteamericanas como Little and Riquelme. Oficinas de Carlos Denegri. Tal vez el despacho de Álvaro Gálvez y Fuentes. A la entrada de ese edificio un antiguo -empobrecido boxeador antaño aplaudido Joe Carrasco- tendía periódicos y revistas. Muy a "la sorda" , a escondidas ofrecía las tenidas por pornográficas "Vodevil" y "Vea". Su-mu-key, Sátira y otras exóticas rebautizadas "Encueratrices" atraían desde las portadas.

"Con toda seguridad el Instituto Politécnico Nacional fue una de las instituciones que más padeció por ese temblor de mediados de 1957. Como entidad de la educación técnica del país, sus directivos se aprestaban a edificar la Ciudad Politécnica. Si la Universidad Nacional Autónoma de México estrenaba en el sur de la ciudad, sobre las rocas de la erupción del Xitle la hermosa Ciudad Universitaria , no era nada descabellado que en los rumbos de Santo Tomás, cerca de la Escuela Nacional de Maestros, se edificara la Ciudad Politécnica. Y ya se levantaban -cerca del hospital Rubén Leñero, la Cruz Verde- los edificios de Medicina Rural. De Contaduría y Administración. De Ingeniería y Arquitectura. Y acero y remaches; estructuras. Viguetas poderosas, recias. Mudaba el paisaje. Desde sus salones de la cercanísima secundaria diurna número 15, la Albert Einstein los adolescentes miraban el surgimiento de la Ciudad Politécnica. A la primera contorsión de la tierra, todo se retorció, se vino abajo, se hizo monstruoso el dorado proyecto. La grandeza del Politécnico se hizo Zacatenco y muchas escuelas y unidades en la ciudad y en el interior del país. Ese temblor de tierra echó todo a rodar...

"El amanecer del 19 de septiembre de 1985 nos arrancó la referencia del hotel Del Prado. Con sus tiendas. Vilia. Mexican Curios. Su pasaje, Sus librerías. El bar Nicté-Ha. El Bum-Bum. Del Prado. Alojó al Negus

Haile Selassie, de Etiopía. A Josip Broz, el Mariscal Tito de Yugoslavia. El Prado. Se adornó con "Un domingo en la Alameda" el famoso mural del célebre Diego Rivera.

"Y la firma H. Steele y Compañía. Y la Tienda Syr. Salinas y Rocha. Y restaurantes y cafeterías que ensoñaban. El edificio y banco de Industria y Comercio del Zar del Azúcar, Aarón Saenz. Con sus oficinas de los ingenios más productivos y la empresa de Seguros Atlas y oficinas de Bonos del Ahorro Nacional y la empresa aérea Pan American Airways.

Bajé de mi automóvil y confié al teléfono mis impresiones. Narré con gran esfuerzo, Contuve mi íntimo dolor. Mi ciudad, mis calles, mis centros de trabajo: En Marroqui 11 estuvo la XEQ. Muchos años, al mediodía transmití infinidad de noticias. El hotel Alameda, el Centro de Seguros América ...Todo desapareció.

"Y su ausencia, su pérdida ya me traspasaban. El terremoto de 1985 me despojó de mi ciudad.

"Te sigo contando Reyes Razo, me dijo Jacobo Zabludovsky.