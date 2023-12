De la pluma de Miguel Reyes Razo | Los temibles tiempos del Negro Durazo

Por Miguel Reyes Razo

"Güero -atrajo la voz de Lupita Garnica a Jacobo Zabludovsky con la familiaridad de los que hace más de treinta años se tratan- aquí está un señor que quiere verte.

"¿Quién es, Lupita? ¿Ya te dijo como se llama?

"Dice que se llama Guillermo Herrera. Que estuvo contigo en la Secundaria Uno...

"Ah, sí. Que pase, Lupita. Gracias.

"Gracias por recibirme , hermano. Creí que ahora, que ya eres tan famoso y estás muy ocupado o de viaje, no me recibirías.

"Nada de eso, Guillermo. Dime -planteó el madrugador periodista.

"Pues fíjate que necesito una "chamba". Me gustaría trabajar contigo. Que me des chance de reportear. ¿Sabes? Yo fuí muchos años guardaespaldas de Ortiz Mena el que fue Secretario de Hacienda. Tipo a todo dar, don Antonio me hizo su hombre de confianza. Me encargué de cuidar su colecciones. Muebles, pinturas, objetos de arte. Ni te imaginas los tesoros que tiene en su casa de Polanco.

Era muy cierto. Don Antonio Ortiz Mena era dueño de una mansión en la calle Rubén Darío. A pocos metros de la residencia -enorme - del licenciado Miguel Alemán Valdés. Vivían ahí desde los días en que la avenida se llamaba Fundición. Corrían autobuses de pasajeros que iban a la Ciudad de los Deportes. A la Plaza México y al Estadio Olímpico. Influencia de tan poderosos vecinos desviaron la ruta.

Don Antonio atesoraba fabulosas obras. Tenía devoción por la escasa obra de Remedios Varo. Un distinguido universitario, el ingeniero Roger Díaz de Cossío poseía una que el ex Director del Banco Interamericano de Desarrollo deseaba poseer.

"Roger, le propuso, ponga usted en este cheque los ceros a la derecha que guste. Vendame ese Remedios Varo.

"Lo siento, Don Antonio, no lo vendo. Disculpe.

“Y no lo vendió Roger. Años más tarde al divorciarse decidió obsequiar a su exesposa el Remedios Varo. Ambiciosa, o deslumbrada, la exmujer de Díaz de Cossío decidió agrandar su fortuna en operaciones de bolsa. El crack que llevó a la cárcel a uno de los banqueros Legorreta, la alcanzó. La mujer lo perdió todo.

"Y...- sondeó Jacobo Zabludovsky quien gustaba de ir -como decía: "al toro". Al grano.

"Podría ser reportero de policía. Conozco ese medio. Necesito el trabajo. Tengo dos hijos. El mayor que quiere ser actor con el nombre de Guillermo Roqueñí. Y una hija que anda en Europa. Ya sabes, los muchachos.

Andaría en los cincuenta y tantos Guillermo Herrera. Trajeado, muy canoso, melena rebelde. De facciones regulares y voz algo ronca. Desparpajado.

"Ve a ver a Raúl Hernández Bautista, él es el Jefe de Información de 24 Horas... "Manix" lo apodaron los camarógrafos. Los años lo transformarían en Barnaby Jones.

Guillermo Herrera se tornó un abusivo reportero de la "fuente" policiaca. Convencía a agentes del Ministerio Público que le dejaran a solas con los reos. Tiempo -1973- de secuestros. En la celda insultaba, escupía, vejaba, ofendía y golpeaba a los detenidos. Exhibia una furia que descargaba sobre los desgraciados.

Y al mismo tiempo desarrolló intensa amistad con los meros, meros. Época en que a ejemplo de Víctor Payán los encargados de esa información lucían carros "chocolate". Automóviles con placas de Estados Unidos. Autos "calientes" -robados.

"Tres cuates van a abrir su propio bar. Con viejas y todo. Abierto día y noche. Los amos de la fuente. Mandones, tienen la protección de Arturo. El general Durazo los va a proteger. Luego te digo quiénes son, me dijo mi amigo Víctor Cázares en aquellos días reportero de El Nacional. El que tiene la historia -remató Vctor- es Leopoldo Regalado. Le voy a pedir más información.

Ya pocos se acordaban de don Eduardo Téllez Vargas. Apodado "Güero", alcanzó notoriedad mundial al entrar al hospital de emergencias donde agonizaba Leon Trotsky en el centro de la ciudad de México. Téllez Vargas se puso ropas de médico y contempló la agonía del creador del Ejército Rojo y compañero de Lenin y Stalin.

"Yo conozco a Durazo desde los días en que explotaba mujeres en Santa María la Redonda. Por los rumbos del "Blanquita", estaba el "Pigalle".

"Un vulgar "cinturita". Un "pachuco" miserable. Eso era ese "Negro"- desdeñaba Téllez Vargas quien solía presentar sus largas informaciones con el encabezado: "versión de Eduardo Téllez Vargas". Lo mismo los crimenes del terrible Higinio Sobera de la Flor, apodado "Pelón Sobera", que "el asesinato de la señora Mercedes Casola y su enamorado un italiano Yciio Masine Solaine, que llegó a las páginas de los diarios como "El crimen de las cincuenta y siete puñaladas" en los años cincuenta.

"Oye, Victor -llamó Durazo a Payán- te encargo mucho al "Gúero " Téllez Vargas. Dile que me venga a ver. Tengo que taparle la boca. Ando viendo cómo está la cosa en Sonora. ¿Qué tal que el Jefe López Portillo me da chance? Yo de gobernador y tú conmigo, Victor. Ayúdame.

Víctor Payán, leal a Durazo. Cuidaba todos sus frentes. Orientaba preguntas. Acallaba expresiones ásperas. Argumentaba buen corazón del general.

"Arturo no niega favores. A sus cuates, menos. Entrón, derecho. Lo qe le pidan. Así es él. Mi jefe. Tengo permiso de la Cooperativa Excélsior. Ahí estoy muy "macizo"