De la pluma de Miguel Reyes Razo | Luis Spota, el escritor (II)

Por Miguel Reyes Razo





Dora Magda ofrecía sonrisa y café. Lucy Macías alharaquienta, archiparlante apuraba a los colaboradores del Suplemento Cultural de "El Heraldo de México". Llwgaba Alexandro Jodorowsky. Cargaba su fama de revolucionario del teatro. Con Fernando Arrabal. Alexandro entregaba sus "Fábulas Pánicas". Toda la contraportada de la publicación. Alexandro deslumbraba. Luis Spota y él hablaban de "Budismo Zen". Mientras un curioso individuo recorría los pasillos del periódico con la vista fija en su propio artículo. Era José de la Colina. "Buñuel y yo. Yo y Buñuel. Buñuel me dijo. Yo le dije a Buñuel". Mareaba José de la Colina con su cercanía, intimidad con el aragonés amigo de Federico García Lorca y de Salvador Dalí. José de la Colina llegó a México en franca huida del "franquismo". Abrazó la crítica cinematográfica. Luis Spota atrajo a José Antonio Arcaraz para escribir de Música. A Héctor Anaya para problemas urbanos. René Rebetez , un colombiano sin oficio ni beneficio se las daba de experto en esoterismo y exhibía con su brillante calva y prominente barriga una estrella -talismán- a la que atribuía poderes mil. Y ahí iba, camina que camina, con los ojos adheridos a la página del suplemento, José de la Colina que leía, releía y volvía a leer sus cuartillas bien publicadas. Colaboración dada tres semanas antes. José de la Colina era su fiel lector.

"Maestro", "Maestrazo" era el trato. Con palmada en el lomo. Con sonrisa amplia, curiosa, interrogante. ¿"Ton's qué? "Aquí, ya sabrás". Críptico, cómplice el lenguaje. Luis Spota propuso: "¿Qué quieres hacer, maestro? "Ser reportero; escribir", repuse. "Quiero entrar al periódico". "¿De qué?", se interesó el Maestro Spota. "! De lo que sea!!", respondí. Spota caviló. Se cruzó José de la Colina: "No se haga ilusiones. La novela "Por que corre Samuelillo", la historia que narra la de un jovencito que llega al New York Times con las manos vacías y consigue un puesto de mandadero y con el tiempo llega a ser reportero de lujo y hasta director del diario , no pasa de ser eso. Una novela." Y se quedó muy fresco y contento José de la Colina; casi reía. "Quiero entrar al periódico. Si los Alarcón me dan una escoba, la tomo. Al ver que tan bien barro, sabrán que sirvo para otras tareas". le devolví. Spota detuvo la breve pelea. Pocos días después me llamó. "Tendrás que empezar como "Corrector de Estilo". ¿Sabes qué e eso?". "Pues no, Maestro", respondí. "¿Tienes buena ortografía? ¿Lees de prisa? "Eso, sí. Y muy bien", Desde la primaria tuve muy buena Ortografía. "Entra, pues", me animó Luis Spota.

Ignacio Solares, José Agustin, Gustavo Sainz procuraban la amistad del famoso novelista. Llegaba Spota al periódico en un automóvil importado de Alemania. La matricula arrancaba con un LS. Iniciales del célebre narrador. Trabajaría ahí alrededor de tres horas. Su gastritis lo obligaba a sentarse a la mesa alrededor de las dos y media de la tarde. Conducía su auto hasta los rumbos de la Colonia Nápoles. Comía con Rosa Marina, su esposa y Gabriela y Carla, sus dos hijas. Los lunes apuraba la reunión. Poco después de las cinco de la tarde encabezaba la reunión de la Comisión de Box y Lucha Libre del Distrito Federal. Don Miguel de la Colina o Eladio Flores eran los promotores de las arenas Coliseo y México que eran propiedad de la familia Luteroth. El experimentado médico Don Gilberto Bolaños Cacho -Director del Tribunal para Menores y Jefe de los Servicios Médicos de la comisión- informaba de la salud de pugilistas y fantoches y Spota con Barradas y otros comisionados aprobaba programas de miércoles, sábados y domingos.

"No extenderé licencia de boxeador a ningún individuo que no exhiba su certificado de educación primaria. Quiero boxeadores que sepan leer y escribir. Para que no los exploten los "traficantes de carne humana" que son sus managers. A partir de hoy se reduce al 30 por ciento el porcentaje que esos individuos cobrarán al boxeador", Eso determinó Luis Spota.

"He ahi a un escritor que fracasa. Nadie compra ni lee sus noveluchas. Ahora quiwere que los boxeadores sean sus lectores", bufó retador, bravero Arturo Hernández. "Cuyo", "Tormentoso" lo apodaba René Chambón. También Alberto Reyes., Hasta Antonio Andere. Atraía a los reporteros el belicoso manejador. "Aquí estamos los managers para entregar nuestras licencias. Que el escritor organice...

"Jalen, aproximen el bote de la basura -decidió sereno, frío Spota. Que ahí dejen esto señores el documento. Yo no lo recibiré..." Y con la puntera del zapato confeccionado en Italia empujó el basurero.

Un lunes llegó el entrenador Pepe Hernández. Descubridor, pulidor de las facultades de Raúl Macías "El Ratón", asumía aires de intocable. Quienes lo conocían lo sabían ignorante, analfabeta, iletrado. "Firma con una cruz", reveló el cronista Víctor Cota. Ese día..."Yo acuso al señor Spota por insultos a mi persona." Tensión en la reunión semanal. Atento, Spota se levantó. Encaró a su acusador. "¿Yo lo insulté, Don Pepe? ¿Cuando? ¿Cómo? Se envalentonó: "Me llamó usted homosexual, joto, marica. Sí , usted, " ¿Hice eso yo, Don Pepe ? "Acuérdese. Clarito recuerdo cuando usted me dijo: ·Usted es muy introvertdo, Don Pepe. Acuérdese".

"No deje que lo "grillen", profesor Velázquez. Póngase firme en el Consejo Mundial de Boxeo. Usted es el Presidente. No permita que Sulaiman le coma el mandado,. Yo hice el Consejo Mundial de Boxeo para bien de los boxeadores. Como quería el Presidente Adolfo López Mateos. Sulaiman va por el negocio. Quiere sacar dinero. Abusado,Y Don Ramón G. Velázquez, zar del Club Hacienda y sucesor de Luis Spota en el Consejo Mundial se echó en los brazos de Don José Sulaiman. Y se hundió el Consejo Mundial. Sulaiman primero y sus hijos después hicieron de esa noble entidad una reunión de mercachifles, apostadores y mamarrachos,.

"Tenemos que conseguir un juego de placas de ruletero para el compañero Eloy Sánchez. Otras para este muchacho "El Mono García" de Tacubaya. Magda -pidió. Comunicame con Don Octavio Senties. El Regente de la Ciudad de México nos puede ayudar. Estos boxeadores no tienen en que caerse muertos. ". Y Dora Magda lo comunicaba.

Luis Spota Saavedra. "Organizo un programa de televisión. "El Maravilloso Mundo del Golf". ¿Qué te parece? Pues eso del golf, maestro. ESo de pegarle a una pelotita..."Si le das un buen golpe a la primera -contuvo- te pago diez mil pesos. ¿Le entras

Viajó a Japón infinidad de veces a adquirir cámaras, lentillas, Lo último en fotografía. Era su pasión. El golf, también. Maderas, hierros, sacos muy finos. El golf. Aquí. En Cuernavaca.

"Amaneciste con ojos muy amarillos, Luis" -notó le dijo Elda Peralta. ¿Te sientes bien?

"Estoy a todo dar, Elda. ¿Amarillo, yo? Debe ser el reflejo de mi jersey. Voy al club. Jugare dieciocho hoyos...Ciao

"No me gusta su color, Luis -le advirtió el Doctor Alarcón apenas lo vio en el green. Lo espero mañana en Nutrición.

"Tengo un cáncer en el conducto coledoco. En las vías biliares. Tiene el tamaño de una lenteja. Voy a darle pelea. Voy a ganarle, maestro" -me dijo en un desayuno en el Hotel Diplomático

Alud de recuerdos. En pleno 68, algo noche, llegó al periódico. Vio que yo "cubría" la guardia. Me jaló a su oficina. Eligió una llavecita entre las muchas del llavero que sonaba a cascabel. Dio con la que abría una diminuta alacena. Sacó una botella de whisky "Buchanans". Frasco verde. Dos vasos. Sirvió. Sin brindis soltó:

"No sabes lo difícil que es decirle no al Presidente de de la República. Vengo de Los Pinos. Me ofreció se se Jefe de Prensa. Me negué. Le expliqué. Echó a Francisco Galindo Ochoa que ansiaba ser gobernador de Jalisco. Ûf! !Salud!

Entró al quirófano y salió radiante. El mal no cedió.

Mi inolvidable Maestro Luis Spota Saavedra murió el domingo 20 de enero de 1985.

FIN...FIN...FIN...