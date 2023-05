Por Miguel Reyes Razo





"¡Qué bueno que los mataron! ¡Eran unos cochinos comunistas!

"La Universidad está en manos de rojos: Comunistas tales por cuales

"Desde el Rector. Los comunistas lo dominan todo...

Así reaccionaba la muchedumbre reunida frente al palacio Municipal. En la hermosa plaza en cuyas esquinas exquisitas esculturas revelan su origen. Obras para el ornato. Portales y calles que miran hacia la Catedral. Catedral de Pueba. Sus campanas -voz de sus badajos. enmarcaban un programa de radio. Cada domingo, por la mañana, la XEW esparcia: "Son las campanas de la Catedral de Puebla. Puebla tierra de la Crema de Almendras de Ibáñez...Puebla."

Puebla en manos de los comunistas. Puebla. La cuna de Don Gustavo Díaz Ordaz. De San Andrés Chalchicomula entonces. Ciudad Serdán, después. Con una estatua en recinto negro. Elevado, raro monumento.

"Mastretta -se escucharía muchos años después en el Salón Principal de la Benemérita Universidad-, Mastretta usted sí es "Profeta en su Tierra". Voz vigorosa del abogado Melquiades Morales Flores al

entregarle el Doctorado Honoris Causa a la escritora Angeles Mastretta autora de la bella novela: "¡Arráncame la Vida!" Melquiades Morales. "De niño , estudió a la luz de un quinqué. Familia campesina, humilde. Muy estudioso Melquiades. Ejercitó su memoria. La hizo prodigiosa. Nunca se mareó. Jamás abusó. Sacó partido de su origen: lo exhibió con mucho orgullo. Él agasajó a Ángeles Mastretta.

Ángeles sonreía complacida. Su madre, Ángeles también, sus hermanos. Cuñado, cuñadas. Amigos. Y Héctor Aguilar Camín compañero amoroso. Ángeles y Héctor padres de Mateo y Cata. Ahí en la "uni" de Puebla.

Puebla que vio a Héctor Azar organizar "Jornadas Alarconianas" y exhibir la grandeza de Atlixco. "Atlixcoyotl". Fiesta que deslumbró al Presidente Carlos Salinas de Gortari cuando llegó ahí convidado por el gobernador Mariano Piña Olaya. Acaudalado abogado patronal. Estudioso que era visto como ejemplo de joven muy esforzado. Socio de Patrocinio González Blanco-Garrido al salir de la Facultad de Derecho de la UNAM.

"Nos fue tan bien -recordaría Mariano Piña Olaya- que decidimos obsequiar nuestra casa-despacho a Don Salomón González Blanco. El que fue Secretario de Trabajo. En su retiro iba a nuestra oficina. Lo atendíamos como se merecía.

"Piña Olaya no es de Puebla. Nació en Guerrero. Lo que pasa es que es muy amigo de Miguel de la Madrid. Desde la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces Piña Olaya le ayudó a ganar la Sociedad de Alumnos. Y en recompensa, Miguel lo hizo Diputado Federal. Lo "caló" antes. Lo nombró en la Comisión Preparatoria que acusó y juzgó a Jorge Díaz Serrano hasta llevarlo a la cárcel. Piña Olaya y otros cercaron al Ingeniero Díaz Serrano sacaron provecho de esa acción.

Luego, De la Madrid llamó a su antiguo amigo:

"Pues nada, mi buen Mariano. Que los poblanos terquean y quieren que tú los gobiernes. Vamos a darles gusto. Escóndete unos días. No hables de esto con nadie. Ni con tu esposa. Elude a los reporteros. Yo sé mi cuento. Sé que harás buen gobierno, adiós".

El pulido político veracruzano Mario Vargas Saldaña se puso al frente de la camapaña.

"Emperador de Champusco"- rebautizó a Piña Olaya.

Puebla. Su Universidad Autónoma Benito Juárez "nido de comunistas". En los céntricos portales , en el Hotel "Royalti" se consumía la novedad. La afinaban -muy cerca - los reporteros de "El Heraldo de Puebla". Sección de "El Heraldo de México" que se imprimía muy temprano en Carmona y Valle, en la Colonia Doctores. La familia de Don Gabriel Alarcón Chargoy. Socio del banquero Espinosa Yglesias. Entre los dos "la Cadena de Oro". Las salas de cine de todo el país.

"Tan rico Don Gabriel que le compró al médico Rafael Moreno Valle su hermosa casa. Una joya. Una mala época se llevó la casa del famoso traumatólogo.

Puebla de Héctor Azar. Teatro Universitario en la Preparatoria de Coapa. "La de los "porros". La de "perdularios" que no eran admitidos por su pésima conducta. "Ahí conocí a Pepe Murat. Alborota pueblos. Medio lioso. Vino a mi y entró al grupo de teatro. "Tienes todo para ser un magnífico actor, Pepe. Le dije. Estatura, complexión, voz, presencia. Anda, Pepe, anímate. Abraza la actuación". No quiso. Se fue a la política. Y no le fue mal. Ya gobernó Oaxaca

"Tengo mucho que agradecerle a Manuel Bartlett -contó Héctor Azar. Cada seis años un nuevo gobernador de Puebla me exhibía como "gran reserva y muestra del talento de Puebla". Organizaba homenaje. Me entregaban un pergamino, un diploma. Y hasta la próxima sucesión.

"Manuel Bartlett fue muy diferente. Vente a trabajar conmigo, Héctor. Hazte cargo de la Cultura. Dale a Puebla tu saber. Lo que investigaste en tu CADAC. Abre algunos acá. Como los que tienes en el Deefe. Yo te apoyo. Y aquí estoy. Feliz de la vida y muy agradecido con Bartlett.

Puebla comunista. Con su Obispo. Monseñor Huesca.

"Boquiflojos que a nadie respetan ya le acomodaron el mote de "Monseñor Whisky. ¿Tú, crees? Quesque le gusta la bebida inglesa al padre. No, si te digo...

Puebla en manos de comunistas...

