De la pluma de Miguel Reyes Razo | Rafael Moreno Valle, doctor y político

Por Miguel Reyes Razo

La mar de amable, Don Rafael Moreno Valle abrió las puertas de si espléndida residencia al reportero de El Universal, Miguel Reyes Razo. Apenas cerró la pesada puerta se dirigió a un empleado responsable de una centralita telefónica al que instruyó:

"Estaré en mi estudio, allá arriba. Espero la visita de una persona muy importante. Te encargo que apenas llegue me avises. No se te vaya a olvidar. Es algo muy importante...

"Allá arriba" era una habitación en cuyas paredes se narraba, se observaba, se comprobaba la biografía del Médico-General-Charro de Atlixco, Puebla, Rafael Moreno Valle.

"Tengo aquí cartas de mis profesores de mi escuela primaria. Y artículos, caricaturas, cartas, de mis años políticos. Testimonios de mis giras. Instantes de mi desempeño como Secretario de Salubridad y Asistencia. Ahí sufrí mucho ver las condiciones en que vivían los enfermos mentales que atestaban el manicomio de La Castañeda. Yo decidí cerrar las puertas de ese lugar de horror y degradación de los seres humanos que era La Castañeda.

"Un Infierno -revivía compadecido e iracundo el admirado traumatólogo-. Desnudos o apenas cubiertos por inmundos hIlachos, aquellos infelices estaban cubiertos de capas de mugre. Daban asco. Iban de aquí para allá. ¡Sin rumbo! Pelos y barbas empiojados. Hervían los bichos en su persona. Quienes eran responsables de su cuidado y salud los trataban con gran desprecio. Mujeres que padecían algún trastorno y tuvieron la desgracia de ir a parar ahí, sufrían abusos sin fin. Aquel centro provocó vergüenza y cólera. Para acentuar el mal, inhumano trato que les daban, les ataban un bote al cuello. A buenas horas ahí les servían en aquel inmundo recipiente escasas raciones de potajes. De inmediato determiné la clausura total, definitiva de ese centro de degradación. Por ahí tengo una película que da noticia de lo que fue La Castañeda. Es un documento estremecedor. Horrible.

Cordial, sencillo, obsequioso, el Doctor Rafael Moreno Valle disfrutaba rozar su vida pasada. En un instante describía las bondades de su madre.Su preocupación por formarlo hombre de principios y amoroso de su prójimo. La vida detrás del mostrador de la tienda que producía buen sustento a la familia. "A buenas horas -ubicó- me confiaba la tarea de ir a Puebla a ver a los proveedores. Iba con los miles de pesos en el bolsillo para resurtir el negcio. Era yo un chamaquito serio. Quise mucho a mis padres. En realidad fue la enfermedad y el sufrimiento de mi papá, -mi afán de saber curarlo- lo que determinó mi vocación. Para aprender a sanar a mi papá entre a la Escuela Médico Militar..

"Llegé a la Cámara de Senadores. Don Manuel Moreno Sanchez era nuestro líder. Se sabía que aspiraba a ser Presidente de la República. Ser sucesor del Presidente Adolfo López Mateos. Yo admiraba mucho a mi amigo y paisano Gustavo Díaz ORdaz. Era Secretario de Gobernación y desde muchos años atrás inseparable amigo y compañero ¡íntimo de Don Adolfo! Domingo a domingo se reunían en la casa del Iicenciado López Mateos en San Jerónimo. Compartían carnitas y chicharrón y unos tequilas.

Desde el primer día me propuse ayudar a mi paisano. Se lo dije y me lo prohibió. No le hice caso. Fui a visitar gobernadores. Les hacía ver las cualidades de Don Gustavo.

"Hablé con nuestro amigo, fulano, Licenciado"-, le informaba.

"No comprometa a nadie, doctor. Yo le pido que...-me reñía cordial.

"¿Qué virtudes veía usted, Doctor Moreno Valle, en Don Gustavo? ¿Como era?

"Sencillo. Muy simpático. Bromista. Amante de la guitarra. muy entonado para cantar. Cuidadoso de su persona. Leal amigo. Reconocía méritos. Franco. Hombre de carácter. Cuando era necesario meter orden, sabía cómo. Y si alguien quería "subirsele a las barbas" o quería "verle la cara" le salía lo Díaz Ordaz. ¡Cuidado!

"Dice usted que la salud del expresidente es muy precaria, que está casi al borde de la muerte. ¿Usted lo examinó? ¿Conoce sus análisis? ¿Qué mal lo amenaza?

Se le inundaron los ojos al Doctor Rafael Moreno Valle. Lágrimas de pena; de intenso dolor. Lágrimas que lo enmudecían y deformaban su rostro. Procuró serenarse. Recuperar su natural cordial, educado; profesional.

"Fue el propio Licenciado Díaz Ordaz quien me lo dijo. Fue hace unos cuantos días. "Venga a mi casa, doctor", me dijo. "Acá lo espero", precisó. Y fui. Lo encontré algo delgado pero muy dueño de sus facultades. Estábamos solos cuando muy solemne me soltó:

"Quiero avisarle que ya me voy a morir...

Me alteró la noticia. Me conmovió. Él atajó mi reacción:

"No llore, doctor. Cálmese.Tengo todas las evidencias que prueban lo que digo. Mis médicos me dijeron la verdad. Tengo un cáncer mortal. Ya me quedan muy pocos días de vida

"Así que lo llamé -me explicó muy tranquilo- para despedirme de usted. Para agradecer su amistad. Que yo intenté siempre corresponder. Lo llamé para decirle que platiqué siempre muy a gusto con usted. Y su acaso hay otra vida, allá lo espero para seguir con nuestras pláticas..."

Una voz que surgía desde el vestibulo de la residencia lo interrumpió:

"San Rafael...San Rafael... San Rafael..

Abandonó la habitación de sus recuerdos y días más remotos para, desde el barandal distinguir la figura del Profesor Carlos Hank Gonzalez. Regañó a su telefonista.

"¿No te recomendé que me avisaras de la llegada de una persona muy importante?

"No te preocuès, querido San Rafael -serenó Hank quien me reconoció y añadió:

"Concluye tu plática con Don Miguel. Te espero.

"Debo irme con mi amigo el Profesor Hank. Vamos a la casa de Don Gustavo. El profesor quiere despedirse de él. Se hicieron muy amigos. Adiós.

Juntos Don Rafael Moreno Valle y el Profesor Carlos Hank González subieron al fino Bentley que manejó el poderoso político mandamás en el Estado de México.

Unas horas después Don Gustavo Díaz Ordaz dejó de existir .