De la pluma de Miguel Reyes Razo | Reptar por una entrevista a Castro

Por Miguel Reyes Razo

Apenas un mes atrás concluí mi tiempo de conscripto del Servicio Militar Nacional. Pertenecí a la "Clase 1939". Obtuve mi cartilla -bien liberada-. Aprendí el número 3 272 0 52. De enero a diciembre de 1958. En el Parque Deportivo Plan Sexenal. En sus pistas como corredor de cinco mil metros planos. Luego en interminables domingos de marcha hasta Los Pinos. El rancho "La Tapatía". "Echele orgullo. Que se oigan esos tacones. Un...dos...Un...dos...Fue regalo de mi papá el par de botas -de conscripto- que usé aquel tiempo. Alguna vez nos pusieron un mosquetón en la mano. Llanos cercanos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Blancos muy distantes. Ahí lucía la escultura -¿perdida? ¿robada?- de "La Yegüita". Prácticas diversas. Arrastrarse por el suelo . Brazos y piernas empujones para avanzar.

Aquella mañana de enero de 1959, en el Palacio de los Deportes de La Habana, no usé el uniforme caqui de la instrucción militar. Para el súbito viaje conté con el préstamos de un traje de mi papá. Su amigo Benjamín Ramírez Mandujano lo cortó. Traje gris, recto. Dos botones. "Flux" algo grande. Terno con hombreras que le quedaba "que ni pintado" a Don Mateo Miguel Reyes Sánchez. Él, un gimnasta ágil en las barras paralelas, el caballo con arzones, los anillos y la gimnasia a "manos libres". Daba envidia su complexión. Fuerte, sin exageración. Sólido, serio. Nada exhibicionista. "Me lo cuidas, mucho, hijo", me recomendó.

Una camisa blanca, "Aurrera" etiqueta oro, la marca. Con puño doble. Para mancuernillas. Llevé unas de obsidiana . De las que vendían en Teotihuacán. Cargué con una corbata "Nudo Perfecto" qie compré en el "paso del simplón". El subterráneo que cruza la acera en 16 de septiembre. Obra que inauguró el Presidente Pascual Ortíz Rubio. Mis zapatos eran unos marca "BigBoy" Canadá.

Así, me eché al piso.

Estaba en la fila de los dirigentes del deporte cubano. Las intervenciones eran interminables; detallaban con lujosa minuciosidad los requerimientos para la práctica. Exigencias en el entrenamiento. Equipos, Salud de los deportistas. Dieta. Intensidad en la preparación. Campos, gimnasios, albercas, canchas. Equipos, indumento para la práctica. Formación de preparadores físicos. Modernización -actualización- de sus conocimientos. Viajes, giras, torneos, competencias. Urgencia de lidiar con semejantes del mundo entero. Probar la eficacia. Medicina Deportiva. Cada deporte requería especialista. Dieta. Presupuestos. urgencia total. La pelota , el neisbol era el deporte mimado. Cuba. Muy buenos beisbolistas. Las Ligas Mayores de Estados Unidos los demandaban. Sandy Amorós hacía época. Un atrapadón en la reciente Serie Mundial lo conoció el mundo.

Sin pensarlo más, me eché al piso. Estaba a tres o cuatro expositores de los vericuetos del deporte cubano. Imposible quedarme ahí. ¿Qué diría? No se me ocurría nada. No tenía nada que decir. Ridículo enorme quedar mudo, ante el Comandante Fidel Castro y los cientos de personas -más bien miles- que atestaban el lugar. Provocaría una carcajada. Y quizá el rechazo, el enojo por mi hueca presencia ahí.

Me eché al piso.

Tenía en una mano un pequeño bloc de notas. Una pluma "atómica" de color rojo. Me arrastré hacia el lugar en que se hallaba el Comandante Fídel Castro Ruz. Sentí entonces que realizaba la más importante misión de mi existencia. Ahí estaba a punto de hablar con uno de los hombres más famosos del mundo. Deslumbraba la importancia. Podría antojarse increíble. ¿Cómo, a quienes lo platicaría? Quizá lo supusieran una mera invención mía. Mis amigos de la escuela, mis cuates de la "cuadra" de Lago Chapala lo juzgarían una "puntada". "Una jalada". Exceso de fantasía de este cuate que ya anda medio "lurias." Ya le "patina el coco".

Me eché al suelo. Imaginé el contento de mis papás. Quizá algo de orgullo. El hijo mayor comenzaba a tomar rumbo. De tiempo atrás revelaba su gusto por el periodismo. Conocía a Fernando Solana Morales. Subdirector de la revista "Mañana". Leía las columnas de Jaime Torres Bodet que era poeta, ensayista y Secretario de Educación Pública y de Relaciones Exteriores y Embajador. ¡Hablaba con soltura -memorizaba- de artículos que escribía un cronista llamado Salvador Novo. Qué bueno que no era un vago ni un truhán -así decía Doña Eloísa, mi madre- como el peligrosísismo Tito cuyas raterías y maldades ponían a temblar a muchas madres que intentaban alejar a sus hijos de la amistad del malvado Tito.

Me eché al suelo. Me tiré al piso. Repté. Como se ve en el cine. Vi punteras de zapatos y botas. Calzado gastado. Botas militares bien lustradas. Tuve mucha suerte. Nadie interrumpió mi impulso. A fuerza de pujidos llegué hasta el lugar donde se hallaba el persoinaje. Me hundí para salvar las patas de mueble. El comandante tenía puesta su atención y mirada en el dirigente deportivo en turno. Giré y quedé boca arriba. Sin pensarlo mucho tomé el pequeño bloc u lo uní al broche de la pluma atómica. Me estiré cuanto pude y di breves golpecitos sobre el escritorio. Atraje así la atención del Comandante que me miró muy sorprendido.

!¡México, Comandante, México! -le dije.

Por si acaso no me escuchara con claridad repeti:

"¡México, México, Comandante".

Y Fidel Castro se levantó y solicito me ayudo a ponerme en pie.

Ya estaba yo frente a Fidel Castro.