De la pluma de Miguel Reyes Razo | Reyes Razo, el “comunista”

Por Miguel Reyes Razo

Guadalupe Amor. Pita Amor. Escritora. "Décimas a Dios", su poesía, la consagró. "Ella no es la autora. Alfonso Reyes las escribió", chismorreaban. "Yo soy mi casa" su libro de relatos, acalló. Declamaba .Actuaba. Vivía a plenitud. ¡Qué iba a extrañar la mojigata Guadalajara! Su casa a unos metros de la ancha Avenida Alcalde.En la Ciudad de México en Río Duero 52-2. A la vuelta de la Glorieta de los Búhos, del estudio de su paisano el profundo pintor Juan Soriano. Amiguísimos. Ignoraban ambos -El reportero Luis Spota todavía no lo descubría- que en Río Misisipi estaba oculto el misterioso escritor B. Traven.

"Pues publicaré tu entrevista con Pita Amor -decidió Julio Fuentes Hinojosa- con el epígrafe que usé en la que hiciste al Doctor I. Q. Que rezaba: "Los Directivos de "El Chispoazo, Julio Fuentes Hinojosa y Miguel Reyes Razo entrevistaron a..." Asó ocurrió. Desde entonces la amistad se fracturó. Aquel 1958 concluimos la instrucción secundaria. Yo confeccioné un nuevo medio. "ECOS". Mi amistad con los exiliados cubanos de la calle Ramón Guzmán casi esquina con Puente de Alvarado se estrechó. Grupo animado. Cualquier día alguno me propuso:

"Oye "chico" ¿te gustaría ayudar a la liberación de Cuba? Allá en Sierra Maestra , en el Escambray está la guerra. Fidel y muchos quieren echar del poder a Batista. Pero hace falta dinero. Nosotros vamos a vender unos bonos "Pro 26 de Julio. Desde un peso hasta cincuenta. Mira. Estos son...

Rectángulo azul. "Para Cuba que sufre.".José Martí. Su efigie. Al reverso perfil de Cuauhtémoc. En un ángulo el valor del rectángulo aquel.

"Tú los vendes -sugirió uno de aquellos exiliados. Te damos los volantes. Los bonos. Y nos das el dinero. Es para Cuba. Nosotros lo enviamos."

"Fíjate -conté a mi papá que mis amigos cubanos...

"Oye no te vaya a pasar algo -contuvo Don Mateo Miguel. Esas personas viven en el peligro. ¿Qué tal si los alcanzan aquí sus enemigos? Ten cuidado. Ellos están en su lucha. Pero ¿tú.? Piénsalo. " Y luego entre cómplice y curioso: "¿Cómo la ves? ¿Cómo son esos amigos? Cuéntame."

Decidí vender aquellos Bonos Pro 26 de Julio. Con los dulces que vendía en las oficinas de la CEIMSA en Avenida Hidalgo, en las de PEMEX en Humboldt y Avenida Juárez -conocí ahí en su Departamento Jurídico al abogado Héctor Carrillo Marcor hermano de Don Alejandro, político que sería gobernador de Sonora- en los despachos de ingenios azucareros de Balderas 36 -edificio de Don Aarón Saenz el llamado "Rey del Azícar", en la Embajada de Filipinas al diplomático Espeleta Torrijos -"¿charamuscas? "tira-tira" en Manila, en Radio620 que estaba en Balderas y Avenida Juárez. Y en camiones de pasajeros. San Juanico, Santa Julia, México-Tacuba. Aeropuerto. Y en mi escuela.

"Se los dije" -desveló una señorita ya entrada en años y tenida por "cotorrita", una solterona, "señorita quedada" condiscípula- Reyes Razo es un comunista. Yo ya lo sabía. Por eso le puse Nicandro. Como el de la huelga en el Poli. ¿Ven? Ahora está en lucha por Cuba. Debería ver por su país. Comunista...

Cuanto recibía lo entregaba a mis amigos cubanos. Dinero que dejaba en sus manos. Dediqué mi tiempo a reunir fondos "Para Cuba que sufre". Descuidé el negocio familiar. Debería vender los dulces que con mi papá producía. Entre cazos, palas "mancuernas" de piloncillo, costales de azúcar y el intenso fuego del brasero se manejaba el delicado dulce. Resopló mi papá:

"Oiga mi amigo -prologó- ya deje a sus amigos cubanos y póngase a trabajar. Acuérdese que aquí "el que no trabaja no come". Se la pasa con sus amigos cubanos -que a lo mejor son vagos y delincuentes- y no da dinero a la casa. O se endereza...

Se iba 1958. ECOS apenas circuló un par de números. Yo lo hacía con mucho gusto y poca fortuna. "Picaba" los estenciles. Los llevaba a las imprentas de los Portales de Santo Domingo. Veía a los "evangelistas" que redactaban cartas y manifiestos; componían declaraciones de amor y llenaban "machotes" para protestar clausuras y multas. Y leía los periódicos. Aquel noviembre terminé la secundaria. Quizá debía una o dos materias. Tenía que esperar hasta febrero del año siguiente. Observaba el Calendario Escolar Tipo "A". En Febrero comenzaban los cursos. Concluirían en Noviembre. Tenía tiempo para decidir qué rumbo tomaría. A lo mejor la "prepa" y luego la universidad. Mi hermana Guillermina ya estaba en la ruta que la llevaría a la Facultad de Medicina.

El 31 de Diciembre de 1958 Fulgencio Batista huyó precipitadamente de Cuba. Santa Clara-Las Villas se rindió a los "castristas". El "Che" Guevara -con un brazo en cabestrillo negro- se apoderó de un convoy cargado de armas que Batista esperó en vano. Los "barbudos", los guajiros sometieron a las tropas del gobierno. Los luchadores del Escambray y Sierra Maestra echaban -para siempre- al golpista quien perdió el apoyo de sus protectores radicados en Washington.

El día 1 de Enero de 1959 triunfó el Movimiento 26 de Julio.

La Habana comenzó a esperar a su libertador. Fidel Castro Ruz.

Fidel...Fidel...Fidel

