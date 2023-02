De la pluma de Miguel Reyes Razo | Un recuerdo de don Emilio Azcárraga

Por Miguel Reyes Razo









"¡Qué bonito traje trae hoy, jefe"-elogió con ancha sonrisa Fernando Alcalá.

"Le quedó padrisimo". ¿Donde lo compró, licenciado? -describió e indagó Félix Cortés Camarillo.

"Es lo que yo llamo buen gusto y lana, pues" -ajustó Joaquín-López Dóriga.

Ufanaron a Jacobo ZAbludosvky

"Aquí, niños -empezó mientras repasaba con ambos pulgares e índices las solapas del fino terno, están unos tres mil gusanitos de seda".

"¿Acaso hay de otros, jefe ?- alabó definitivo Fernando Alcalá.

Tenía gracia y estilo Fernando Alcalá. Muy dado a referirse con extraordinaria familiaridad a famas, costumbres y excentricidades. Como al azar, como por no dejar, narraba ;

"Estuve en Sak´s Fifth Avenue . Antes almorcé en Brooklyn Uno. The Cafeteria. Me permito recomendarles el "brunch" en One Fiffh. Huevos benedictine. Un conjunto de cuerdas. Y si van a París nada como el Hotel George V.

"Pues vi llegar a Pepe Guindi. El dueño de "Metropolitan Mills". ¡Cómo ganaron lana los Guindi con las pantimedias! Lanón. Paisanos del jefe. Los amos del trapo. Si quieres abrir una camisería en el centro, tienes que hablar con ellos. Desde siempre. Estos hebreos amén de trabajadores son el monopolio de lo textil.

"¿Qué pasó con Guindo en "Sak´s," , gordo -lo urgían.

"Llegó hasta el lugar de los sacos de seda; muy finos y sin más ordenó:

"Denme todos los talla 40 regular..

"Asi. Sin más. Nada voy a probarmelo. Nanay. Como estas. Y soltó la dolariza"

Modo de ser el de Fernando Alcalá que despertaba comentarios:

"El "Fer" llega con el señor Azcárraga Milmo -ya sabes que él y Félix Cortés son asesores principalísimos del "Tigre"- y despliega un gran abanico de ideas y proyectos. Atractivos que hacen cavilar a Don Emilio.

"Y se desaparece; se esfuma. A buenas horas, cuando Azcárraga reacciona y lo busca, se entera de que "el gordo Alacalá" se fue a Europa. Que anda en Suiza dándose la gran vida. Es capaz de desayunar en Zurich y cenar en Londres. Asiste a las subastas de Christies. Palpa el mundo del arte. A veces, si lo localiza, Azcárraga lo regaña y le ordena que vuelva ya. Y Alcalá ya le sabe el modo. Se toma su tiempo. Don Emilio lo aguanta y lo quiere. Acuérdate Félix y Alcalá vivieron en Beverly Hills. Los dos traían Mercedes. Querían mucho al Tigre. Félix siempre ha dicho que Emilio Azcárraga Milmo fue su segundo padre. Tiene muy presente su recuerdo. Agradecido, Félix honra la memoria del magnate. "Ni su hijo recuerda y agradece a Don Emilio Azcárraga como yo", suele afirmar Félix.

"Qué venía muy maltratado de las manos de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Lo "tarugueaba" de" a feo" en las juntas de la empresa. Exhibía sus debilidades delante de todos los ejecutivos. No le cedía la palabra. Su trato era muy despectivo. ¿Quién iba a sacar la cara por el joven Emilito? El día que Pepe Galindp -el gerente de continuidad de Telesistema Mexicano protestó:

"Oiga, señor Azcárraga, yo creo que no es justo que trate a gritos e injurias a Emilito. Es su hijo señor...

Ahí mismo perdió su empleo el niño rico Pepe Galindo. Era muy amigo de Emilito. A la calle, lo echó Don Emilio Azcárraga Vidaurrreta.

"Con esas maneras el "Tigre" se forjó. A su tiempo adoptó modos de su padre.

"Sus arranques no respetan a nadie. -juzgó un día el activo Rafael Reséndiz quien debió a Emilio Azcárraga Milmo, pasar de vocero oficial de la Secretaría de Hacienda -con el inteligente admirado y honrado Jesús Silva Herzog- a Vice Presidente de Televisa:

"Cada lunes, muy temprano -narró Resendiz- el señor Azcárraga convocaba a su "primer círculo". Éramos varios vicepresidentes y directores. A todos nos ponía del asco. Guay de quien intentara defenserse; protestar. Le llovía. Lo tupia.

"Ni a Jacobo Zabludovsky respetaba Azcárraga Milmo. Que si una nota había perjudicado a un amigo. Que si no se había cubierto la información de. Jacobo era Presidente de Noticiarios. Imposible "meter la pata". Jacobo , que lo conocía desde sus años juveniles, sabia "lidiar" -capotear esas tormentas. ¿Te acuerdas como exhibió a Miguel Alemán, su socio ante el Regente del Deefe, Don Octavio Senties?"

Eso fue a mediados de 1973.

Televisa emprendió viva campaña en defensa de la Lengua Española. Encomendó a Don Álvaro Gálvez y Fuentes la confección de un programa llamado "Encuentro". Lo patrocinaría el Instituto Mexicano del Seguro Social. Intensa propaganda. Académicos de España , con Dámaso Alonso a la cabeza. Agustín Yañez, José Luis Martínez, Salvador Novo, Octavio Paz , Salvador de Madariaga ...

Aquel lunes el señor Azcárraga Milmo llevó a los escritores, filólogos, gramáticos y académicos de la Lengua Española al despacho del señor Licenciado Octavio Sentías Gómez en el Ayuntamiento del Distrito Federal.

Comenzaba a dar la bienvenida el Regente Sentíes cuando -muy sofocado y visiblemente apenado- llegó e Licenciado Miguel Alemán Velazco. Inició su explicación:

"Lamento mi inexplicable retraso. Saben señores me equivoqué de edificio. Creí que..

Aquí lo interrumpió brusco y severo el señor Emilio Azcárraga Milmo:

"No le haga caso, señor Regente. Mi vicepresidente tiene la fea costumbre de ser muy impuntual...

Sumió en su butaca al educado Alemán Velazco.

Así y mucho, muchísimo más , era Don Emilio Azcárraga Milmo.





