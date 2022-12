De la pluma de Miguel Reyez Razo | De las muestras médicas a las noticias

Por Miguel Reyez Razo





Humberto Sauza Ferrando -alguna vez editor de efímera revista deportiva - era un soberbio gerente de la División J. B. Roerig de Pfizer. Los veinticinco representantes a su mando sentían admiración y respeto por el joven ejecutivo que deslumbró a Mr. William F. Walsh, Presidente de la poderosa farmacéutica quien viajó dese Nueva York a la ceremonia de entrega de veinticinco automóviles a los responsables de inundar el mercado mexicano con antibióticos Rondomicina 300 -de amplio espectro. TAO -tri acetil oleandomicina - de espectro intermedio. Antivert. Combatía Sindrome de Meniere. Coryban, novedoso antigripañ y Vistarul. Trabquilizante. "El que administraron a Jacqueline Kennedy el día que mataron a su marido en Dallas", se pregonaba. Qiedó en la fotografía. Sobre la avenida Morelos, a unos pasos de Reforma la flotilla de Valian. Los vendió la agencia Sours.

Éxito. Hasta que Humberto Sauza Ferrando dejó el cargo. Gutiérrez Rojí, médico, tomó su lugar. Raúl López Torrecillas veterano exitoso supervisor supo que saldría de Pfizer el día que decidió: "Me toca cambio de coche. Quiero un Chrysler. " Le respondieron: "Ese es el auto de la gente que va para arriba, Raúl. Tú, ya no.."

Mudanza de Gerentes de Distrito. Se disolvió el ambiente de Sauza Ferrando. Adiós.

"Ahora es la hora de dedicarme a escribir. Adiós a la maleta de propagandista médico. Fue tiempo maravilloso, formativo. Ya no era. "Voy a escribir", confié a mi amigo Alberto Manzo Valenzuela. "Creo que te precipitas. ¿Conoces a alguien? ¿Quién te va a dar empleo? -argumentó mientras bebíamos café en una drive-in "La Vaca Negra" en Gutenberg y Michelet, en Anzures. "Sigue en la "pildora". Ganas tu lana. Mantienes a tu familia. Escribe sábado y domingo", aconsejó.

Mi amigo Bosco Arochi -llegaría a ser Director de Estudios Churubusco- me convidó. "Habrá un "happening" en Nápoles 26. Cine-Foto. Con Corkidi y Reynoso. Inauguran la exposición de Silvia de Swan. Ven. Nos divertiremos. Y fui. Y de aquella reunión escribí -en un cuaderno escolar Nevado- un relato. Con la versión definitiva perseguí al admirado Luis Spota. "Es bueno, lo voy a publicar, maestro. Te pagaré ciento cincuenta pesos por tu relato menos el cuatro por ciento de timbres. Traeme más". Spota me consiguió plaza de "corrector de estilo" en el Heraldo de México. Y luego me buscó Vicente Leñero. "Dirijo la revista "Claudia". Lei un relato en el suplemento de Spota. Te invito. Serás reportero te pagaré tres mil pesos mensuales. Estoy en Morelos 16. Y al lado "Contenido". Armando Ayala Anguiano y Don Javier Ramos Malzárraga. Y fui a AMEX. Agencia Mexicana de Noticias. Conocí a José Agustín, a Gustavo Sainz, a James Fortson. Trabajaba mucho. Me pagaban bien. Fui a la televisión. "Eres muy feo para la tele", me desilusionó Juan Ruíz Jealy en Canal 8. "Quiero que contraten a un reportero llamado Miguel Reyes Razo", decidió Arnold Bilgore Director de Noticiarios en el 8. Televisión Independiente de México. "Vas a Washington. Cubrirás la reunión del South West Council of La Raza", ordenó Bilgore. "Ve a Yuba City. Juzgan a un mexicano. Que dicen que mató a muchos."

A fines de 1972 ocurrió la fusión Televisión Independiente de México -TIM- con Telesistema Mexicano. Televisa. "Bienvenido a 24 HORAS, me dijo Jacobo Zabludovsky. Joaquín López-Doriga en el reencuentro. Recordamos los días de El Heraldo de México. Los modos de nuestro jefe Don Mario Santoscoy.

"Te invito a comer en "Prendes" -me atrajo el l Licenciado Zabludovsky- . Manolo Martínez le brindó un toro a mi hijo Abraham y así le correspondo.

Ya en San Juan de Letrán -Prendes estaba en 16 de septiembre, frente al Cine Olimpia- , el Licenciado soltó: "Lei el Teleguía de hoy. Vi la columna de tu amigo Luis Spota. Te elogia mucho. Dice que eres muy bueno...Yo creo que trabajas bien.

"Gracias, Licenciado -alcancé a decir.

"Tu amigo Spota no me cae muy bien que digamos. Trabajamos juntos en la XEQ. Hacemos un noticiario personal. A veces él , entra primero. Yo , en otras. Me cae mal cuando dice que escribe una cuartilla cada día. Así, el 31 de Diciembre suma 365. Un libro en un año.

Iba a replicar. Recordé un consejo de mi maestro Luis Spota:

"No hay que sudar calenturas ajenas...

Llegamos al magnifico Prendes..Rostros de Gary Cooper, Walt Disney, Esperanza Iris. Oleos muy valiosos que años después alguien robó. Amador Prendes recibió con zalameras caravanas al Licenciado Zabludovsky . Senadores, Diputados, lideres. le remitían sonrisas y distantes brindis.

Pedimos bebidas.

Al rato llegó el matador Manolo Martínez -en auge- . Y poco más tarde Jorge y Abraham Zabludosky. Plática de faenas. Jacobo recordó a Lorenzo Garza -paisano de Manolo- habló sobre Eloy Cavazos. Jacobo amaba la fiesta. Disfrutaba la compañía de toreros, rejoneadores. Se reunía con Silverio Pérez y su esposa y con su amigo Miguel Alemán Velasco y el extraño individuo llamado Aurelio Pérez que usaba el remoquete de "Villamelón" en sus crónicas taurinas integraba la "peña taurina" "Los de Armillita, Garza y Silverio.

No era mi día. El siempre educado y amistoso Abraham estuvo altanero, hiriente, ofensivo. Se ensañó conmigo. Su hermano aconsejó:

"No le hagas caso. Está chiflis...

Fue muy lejos. Y me alcé de la mesa. Era indigno aguantar la agresiva conducta del hijo del jefe. Imposible pelear o reñir con Abraham.

"Con permiso- dije y me dirigí a la salida. Llovía aquella tarde. El agua obligaba a encorvarse. Choqué contra un hombre que hundía manos en los bolsillos de una gabardina. Una "trinchera" como la de Humphrey Bogart.

Alzamos la cabeza.

Julio -exclamé al reconocer a mi antiguo condiscipulo. ¡Qué gustazo!

"Ya te vi. Estás con Jacobo en su noticiario. Seguro que le pediste trabajo y le mostraste tu foto con Fídel Castro. Así fue ¿no?"- soltó mi antiguo amigo.

"Pues no, Julio. No fue así. Porque mi foto Con Fidel la tienen tú.

"Recuerdo -respondió Julio Fuentes Hinojosa que eran dos fotografías. Sí, yo tengo una. La conservo. Está en mi casa. Vivo en Satélite.Me casé con Haydecita. Te invito a comer a mi casa. Ven con tu familia el domingo. Yo trabajo aquí en la esquina, en el Banco de Londres y México. ¿Quedamos?"

C O N T I N U A R Ä C O N T I N U R ¨ Á