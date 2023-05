De la pluma de Miguel Ryes Razo

Por Miguel Ryes Razo

Don Rafael Moreno Valle poseía una espléndida mansión en Carmen 60, en Chimalistac, en San Ángel, Miles de metros cuadrados de jardines, paraíso de una docena de pavorreales cuyos graznidos y alborotados vuelos anticipaban su vanidoso esplendor. Plumaje tornasolado desplegado como rico abanico. "Se la compré a los banqueros Cortina-Portilla, los accionistas del Banco de Londres y México. Excelente adquisición.. Esta casa tiene muchas habitaciones. Recámaras con baño y vestidor. Varias salas e instrumentos musicales. Colecciono obras de arte. Junto a mi recámara el oratorio para mi devota esposa. Mi Patria, mi familia, mi profesión, mis amistades. Así me eduqué. En esos valores. Los transmito a los míos.

Entonces trabajaba sin descanso: Operaba a mis pacientes muy temprano. Iba a mi consultorio. Comía en mi casa. Con mis hijos y mi esposa. Formé una familia muy numerosa. Visitaba a mis pacientes y volvía aquí ya pasada la media noche. No sentía fatiga- Mi formación de Médico Militar me ayudo mucho. A buenas horas resulté ser el General más joven del Ejército Mexicano. Viví con pasión y amor la charrería. Un buen día me convertí en médico del Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Lo curé, gané su cofianza. Él me metió a la politica...

"Mi muy amigo Don Francisco Martínez de la Vega. Periodista muy fino, de modales muy pulidos y cercanísimo a Don Adolfo López Mateos, cuyo trato se inició en la juventud y se prolongó en el periodismo y en la política es mi paciente desde hace muchos años. Cuido su salud. No lo descuidé cuando se fue a gobernar San Luis Potosí, su tierrra. Don Adolfo se lo pidió. Cuando Gonzalo N. Santos era el cacique y desde Tamuin, y su rancho "El Gargaleote" quitaba y ponía gobernadores. Designaba Senadores y Diputados. Imponía terror ese hombre al que llamaban "Alazán Tostado". Miles de hectáreas para su ganado. Intocable. Cada seis años se le presentaba al nuevo Presidente de la Repíblica. Cargaba dos costales y los ponía en el escritorio. "Vengo a ponerme a sus órdenes -le decía- y para preguntarle si tengo su permiso para trabajar, como yo sé, la tierra. Mire -y vaciaba uno de los dos costales. Salían unas mazorcas muy raquíticas; fescoloridas. "No prende la agriculrura. En cambio, mire lo que si da, Presidente. Y Santos vaciaba el segundo costal que contenía finos, jugosos filetes. Y esto se logra con extensiones sin fin. Que el ganado de calidad se logre. Necesito su permiso Señor Presidente. Para que no me acusen de latifundista y amenacen con quitarme mi rancho."

"Tenía modo. Le caía bien a los jefes el Alazán que se las daba de ser fundador del PNR. Cargaba son su credencial. Era de las primeras. Le abría todas las puertas. Aunque no tuviera cargo o posición de Diputado tenía lugar privilegiado en Donceles el DÍa del Informe Presidencial. Bien vestido, hasta elegante. El mero mero en la exclusiva "Lonja Potosina". Centro de reunión de la élite lugareña. Punto de encuentro de los "Curros". Feudo de Don Gonzalo. "Él, se decía, le cambió el gusto a los "apretados" que lo rodeaban. De coñaquera, la mudó a gïuisquera".

Mi amigo -narraba el Doctor Moreno Valle- Don Francisco Martínez de la Vega es un periodista profundo, serio, patriota, crítico de gobernantes frivolos, distraidos y alejados del pueblo. Admirador y amigo del General Lázaro Cardenas del Río lo acompañó en sus trabajos por los campesinos de Michoacán, Jalisco, Guerrero. En Jiquilpan, transformó su casa en taller escuela de mujeres y hombres. Imponía a los mayores la obligación de revelar su oficio a los muchachos. Se propuso recuperar la imprenta en la que trabajo en sus primeros años, cuando murió su padre y él, Lázaro, hijo mayor asumió la responsabilidad de ayudar a su madre.

"Martínez de la Vega, Don Paco es hombre de profundas convicciones e ideales. En su elevado cargo en la revista "¡Siempre, desde la página editorial analizó el día a día del Presidente Luis Echeverría que demostraba le calaban hondo sus juicios. En visperas de una extensa gira al extranjero, Don Luis telefoneó a Don Paco:

"Me agradaría mucho me acompañara a estas naciones, Don Paco. Agradecería sus opiniones y puntos de vista. ¿Acepta?

"Le agradezco su gesto, Señor Presidente. Me agradaría mucho viajar con usted. Pero no puedo aceptarlo. Gracias -le respondió Don Paco.

"¿Por que no puede, amigo, Martínez De la Vega? ¿Qué se lo impide? - le devolvió Echeverria .

"Yo soy muy crítico de su gobierno...Y prefiero serlo, Presidente. Muchas gracias -explicó Martínez de la Vega.

"¡No faltaba más, amigo mío. Usted tendrá toda libertad de criticarme! ¡Ande, no se haga del rogar. Acompañeme! -decidió el Presidente. Critiqueme...

"Imposible, Señor Presidente. Entonces sería yo un desagradecido. Prefiero seguir en lo mío...

Y no fue. Don Paco tenía en mucho su libertad. La defiende encarnizadamente. .

Don Rafael Moreno Valle, traumatólogo de fama internacional a quien el Profesor Carlos Hank González rebautizó: "¡San Rafael!" Detuvo su relato. Me franqueó el paso, me llevó al vestíbulo de la residencia. Ahí

"Mi amigo Paco me pidió que lo recibiera, señor Reyes Razo. Me dijo que es un periodista al que respeta. Me dijo que..

"Sé que es usted médico de Don Gustavo Díaz Ordaz. Se dice que el Expresidente está muy grave. Quizás...

"Don Gustavo es mi paísanp. Soy de Atlixco. Somos poblanos.

"Es muy grave el mal del Licenciado Díaz OrdazP- le pregunté.

"Sí, mucho. Ya se va a morir. Hoy es sábado. A lo mejor no pasa el fin de semana. Séntese. Le contaré...

C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á. C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á