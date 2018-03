De las aerolineas a las escuelas…

La llamada del programa de Victor Trujillo “Brozzo” era para comentar los últimos acontecimientos de la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

Trujillo me preguntaba al aire: ¿hasta cuándo van a seguirse las masacres en las escuelas? ¿Qué podría detenerlas?

Aunque la respuesta parece sencilla es la menos probable: Que los políticos se pongan a hacer bien su trabajo y entonces harán leyes que eviten las masacres, al mismo tiempo hay que hacerles saber que entonces los ciudadanos cobraremos su falta de interés el día que quieran reelegirse y nuestro voto cuente. Si esto sucediera, las cosas serían diferentes.

Pero la pregunta de “Brozzo” provocaba más reflexión: ¿Quién o de qué manera podría darnos un ejemplo para terminar con los pistoleros asesinos de las escuelas?

En ese momento no tuve la respuesta, sino hasta semanas después dándole vueltas a la pregunta.

De pronto me di cuenta que la respuesta era sencilla y que el método se había probado: habría que seguir todos los procedimientos de la Agencia de Seguridad en el Transporte, la TSA y lo sucedido justo e inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a los aviones.

Desde el primer vuelo que surcó los aires de los Estados Unidos en aquellos aterradores días, hubo medidas que nos coartaron la libertad a los pasajeros en aras de la seguridad.

En principio ninguna alerta fue descartada, ninguna.

Entrabamos a los aviones viendo con recelo al vecino, y si alguien se hacía sujeto sospechoso, de inmediato lo reportaba a las asistentes de vuelo que no daban tiempo de más e investigaban.

¿Por qué no hacer lo mismo en las escuelas? ¿Por qué no haber escuchado a tiempo las alertas que Nicholas Cruz había dado repetidamente? ¿Por qué las autoridades lo obviaron? ¿Acaso no era tan asesino como los del 11 de septiembre?

Si alguien hubiera hecho bien su trabajo seguramente que hubiera evitado las diecisiete muertes y el asesino estaría seguro en una institución mental. Pero nada de eso sucedió.

¿Qué armen a los profesores voluntarios en una escuela? Decisión de cada cual, pero las aerolíneas-para hacer una comparación- decidieron que si la parte más vulnerable de un avión secuestrado es la cabina de pilotos, de inmediato y sin pedir permiso a nadie blindaron con acero impenetrable esas puertas de manera que nadie, a excepción de los pilotos y desde adentro, pueda abrirlas.

Quizá maestros armados serian el equivalente de la medida que ha desalentado a los terroristas.

Pero hay más.

¿Qué los policías que estén destinados a protegerlas no se acobarden para enfrentar a un asesino armado con alto calibre? Esos son “otros veinte pesos” aunque el ejemplo de las aerolíneas sigue vigente.

Hasta el día de hoy, quienes viajamos constantemente por razones de trabajo tenemos un ejercicio constante: descubrir en los vuelos que son apetitosos a los delincuentes para cometer un acto de locura, porque cubren largas distancias por tanto van cargados con más combustible,quien es el oficial de los Marshalls que va en ese avión armado. Algunas veces he dado en el clavo, en otras me di cuenta porque viajaba justo al lado de uno de ellos. La realidad es que los pasajeros nos sentimos protegidos totalmente. Entonces, ¿Por qué no hallar una medida equivalente que cuide a los nuestros?

Aunque en realidad los problemas siguen siendo los políticos. Me hierve la sangre de escucharlos querer robar cámara anunciado con bombo y platillo: “haremos todo de nuestra parte para evitar otra tragedia más en las escuelas”

Y mi pregunta debiera ser también la de sus electores: ¿Y qué va a hacer? ¿Dar más discursos? si en realidad no pasan de eso y no se enfrentan a los grandes intereses que producen las armas y que financian abiertamente las campañas políticas que los ponen en los puestos públicos. No hacerlo no solo no aporta solución, sino que sigue siendo la más burda politiquería. Y nosotros los seguimos eligiendo.