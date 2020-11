De los errores, ¿aprendemos?

El escritor británico Charles Dickens decía que “cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”. Hoy en día, podemos demostrar que no necesariamente nos gusta aprender de nuestros errores, y mucho menos de los errores ajenos. Esta analogía es aplicable a muchos ámbitos, y el medio ambiente, no es una excepción.

A finales de 2019 Australia se volvió el centro de atención debido a la crisis de incendios que se vivió en el país. Con temperaturas récord, deforestación masiva y pérdida de especies, lograron atraer la atención de todos los medios de comunicación y líderes del mundo. Y, aunque su primer ministro australiano Scott Morrison y la ministra de medio ambiente, Sussan Ley pudieron mostrarse como víctimas de la situación, lo cierto es que la intensidad de los incendios se debió en gran parte al mal manejo medioambiental a su cargo.

Además de la negligencia por parte de los mandatarios – quienes aseguraban que el cambio climático no era un problema para Australia –, fueron los recortes presupuestales y la desviación de recursos los que perpetuaron la situación forestal y ocasionaron la pérdida de aproximadamente 5.9 millones de hectáreas, elevando los costos de recuperación a casi 2 mil millones de dólares. No obstante, a pesar de que todos fuimos testigos de la devastadora situación, parece que no hemos aprendido de ella.

Tan solo en lo que va del 2020, en México se han hecho recortes presupuestales a los organismos que se encargan de preservar el medio ambiente, como la Conagua, la Profepa y la ASEA. Estos recortes suponen la falta de atención a los incendios forestales que cada vez son más comunes a lo largo del país. Según la Conafor, del 01 de enero al 23 de julio del presente, se han registrado más de 5 mil incendios – principalmente en el Estado de México, Michoacán y Jalisco – con casi 400 mil hectáreas afectadas.

Al igual que en Australia, en México se han registrado de manera constante temperaturas cada vez más altas, las cuales amenazan a las especies micro endémicas del país (como las cactáceas en México y los eucaliptos en Australia) y, por lo tanto, a la biodiversidad nacional. No solo ambos forman parte de los 16 países megadiversos del mundo, sino que también cuentan con condiciones climáticas similares que los hacen más vulnerables a catástrofes como los incendios.

Lo que sucedió en Australia no solo fue una llamada de atención, sino una oportunidad para ponerse en sus zapatos y ver qué podemos rescatar para prevenir. Experimentar altas temperaturas, disminución de humedad y vientos fuertes, son solo algunas condiciones que propician los incendios forestales y no son ajenos a nuestro país. Esto lo saben los valientes combatientes de la Conafor quienes no solo enfrentan incendios forestales en México sino también, recientemente, en California.

Por ello, no solo es importante sino urgente activar acciones de prevención de incendios forestales que integren implementación en campo, como las brechas corta fuego, pero también, educación ambiental para concientizar sobre el valor ecosistémico de los bosques para cuidarlos y regenerarlos en un contexto de emergencia climática. Estamos a tiempo.

Por: Mariana Gómez Valdez* y Mariana González Araujo**

*Estudiante de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México

**Profesora de Medio Ambiente, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México