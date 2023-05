¿De quién es el mundo?

Uno de los más importantes cineastas de la izquierda del siglo XX fue el búlgaro Zlatan Theodor Dudow (1903-1963), hoy prácticamente olvidado. Formado inicialmente en la cátedra teatral de Max Herrmann, más tarde participó en el coro de Erwin Piscator y poco después trabajó como asistente de dirección de Fritz Lang en su película “Metrópolis”. Sin embargo, es en 1929 cuando por consejo de su maestro Herrmann viaja a Moscú y allí conoce a Vladimir Mayakovski y a Sergei Eisenstein, cuyas influencias habrán de marcarlo en diversos aspectos. No sólo se agudizará su interés por las deplorables condiciones en las que se encontraban los obreros. Por Eisenstein conoce a Bertolt Brecht y con él comienza a materializar diversos proyectos artístico-filosófico-políticos pues un compromiso común los une: denunciar y crear conciencia en el público sobre las injusticias sociales de su tiempo. Producto señero de su colaboración será la obra cinematográfica “Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?”. Título traducible como “Estómago vacío ¿A quién pertenece el mundo?”, al significar “wampe” estómago en dialecto berlinés.

La película se desarrolla en el Berlín de principios de los años 30 que se enfrenta al impacto de la depresión económica en medio de profundas contradicciones estructurales, entre otras la sobreabundancia de trabajadores y desbordante desempleo, además de falta de vivienda. Ernest Ottwalt fue el autor del guión y Brecht del texto, además de haber sido director de la última parte de la cinta y de haber financiado en gran parte la obra, cuya producción corrió a cargo de la firma germano-soviética Prometheus Film. La crítica social y política que a través de ella se expuso fue contundente y esto hizo que “Kuhle Wampe” se convirtiera -a pesar de la censura nazi- en una de las principales películas obreras de la historia cinematográfica. En 1933, tras unas cuantas reproducciones en 1932, es prohibida y Dudow tuvo que exiliarse en París. Con lo que no contó el Tercer Reich es que habría algo que escaparía a su censura y que florecería en la clandestinidad: el impactante canto de protesta que entona el coro de trabajadores al final de la película: “Solidaritátslied”, la “Canción de Solidaridad”, con texto de Brecht y música de Hanns Eisler.

Canción que no sólo se hizo himno militante emblemático de las protestas en las calles y de las reuniones públicas de Europa, sino que se convirtió también en el germen que le dio sentido a la concepción eisleriana de la “Música para la lucha”: “Kampfmusik”. Su autor no sólo era un destacado alumno de composición musical de Arnold Schoenberg y miembro de la Segunda Escuela de Viena, era ante todo un hombre de profundas convicciones políticas, como lo atestiguaba su afiliación al Partido Comunista Alemán. De ahí que aún y cuando hubiera sido el primero de los discípulos de Schoenberg en componer música dodecafónica, su mayor interés radicaba en darle una función social a su obra a partir de vincularla con el contenido subyacente en el arte poético que le inspiraba. Su meta era encontrar en el “ser musical” la esencia y concreción en medio de una sencillez impregnada de simbolismos. De nada servirían sus profundos conocimientos en el campo de la composición si su música no contribuía al impulso social. Prueba fehaciente de su concepción serán sus “Kampfmusik” de 1925.

El nazismo censuró a Eisler y éste emigró a los Estados Unidos de América, donde escribió música para Hollywood (“None but the lonely heart” de 1944 es un ejemplo). No obstante, la inteligencia americana le acusó de ser espía ruso y aunque Chaplin, Stravinski, Copland y Bernstein lo defendieron debió regresar a Alemania, donde en 1949 habrá de componer, con letra del poeta comunista J. R. Becher, “Auferstanden aus Ruinen” (“Resucitados de las ruinas”) el que sería himno de la República Democrática Alemana hasta su reunificación.

No por algo Eisler, inspirado por Heine, Mörike, Hölderlin, Goethe y Silone, había sido un crítico severo del “arte por el arte” desde los tiempos del periódico “Die rote Fahne” (“La bandera roja”) y promotor de la poesía militante y de la música de lucha al servicio de las masas, tal y como sucede con “Solidaritátslied”, cuyo ritmo marcial no fluye de modo tradicional sino con una evidente influencia jazzística a partir de un esquema fundamentado en el cambio de compás, desbordante de energía y decisión combativas, acorde con el poderoso texto brechtiano: “¡Adelante!, y ¡no olvidar / cuál es nuestra fuerza! / Al tener hambre y al comer, ¡Adelante!, y ¡no olvidar / la solidaridad! / ¡Adelante!, y ¡no olvidar / Y la pregunta concreta es: / Al tener hambre y al comer / La mañana, ¿de quien es la mañana? / El mundo ¿de quien es el mundo?”.

La respuesta la encontramos en el último parlamento brechtiano de “Kuhle Wampe” antes de que los trabajadores entonen “Solidaritátslied”: “¿Quiénes son exactamente los que deberían cambiar el mundo?”, “¡Aquellos a los que no les gusta!” y sin duda todos estos intelectuales -Eisler comprendido- fueron de esos hombres que al no gustarles el mundo, lucharon por cambiarlo.





