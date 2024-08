De todo... como en botica

Son los acontecimientos que en los últimos días vienen ocupando nuestra atención y restándosela a los nombramientos de los colaboradores que la presidenta electa nos viene revelando a cuentagotas. Aun cuando no son las únicas noticias de impacto para la sociedad mexicana y su mención obedece a una apreciación personal, por orden de aparición cito a la furiosa reacción que provocó el reporte sobre el caso Ayotzinapa, presentado por el ejecutivo federal, entre los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos y defensores de los derechos humanos que se dijeron engañados y traicionados, sin la esperanza de obtener la justicia prometida desde 2018 y ver como no se toca al ejército ni con el pétalo de una rosa. No parece sensato esperar que en el tiempo que le queda a esta administración les puedan dar a los padres ofendidos una respuesta satisfactoria, que les genere confianza de que, en un futuro breve, con la doctora Sheinbaum, las cosas sean realmente diferentes. Opinión que parece confirmarse después de las reuniones que los padres tuvieron por separado con el presidente y la presidenta electa, o sea, todo igual, sin resultados.

Por otra parte, una noticia de interés internacional e inesperada hasta para las autoridades mexicanas fue la detención en el Paso, Texas, de Ismael “Mayo” Zambada, para muchos el líder del cartel de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzman, hecho impactante pues se trata del narco más buscado del planeta en muchos años y que nunca había sido detenido, principalmente gracias a su capacidad para corromper servidores públicos de todos los niveles, según especialistas en seguridad. En el momento en que les escribo son un misterio las razones por las que el capo y su ahijado viajaron al país del norte, si los detuvieron o se entregaron o si como se especula, el hijo del “Chapo” pudo haber engañado al “Mayo” a cambio de prebendas del sistema de justicia norteamericano. En ese sentido, con la sorpresa del gobierno mexicano que fue evidente y confesada su nula participación en la captura, hecho que alimenta el morbo sobre lo que pueda hablar allá el patrón del cartel sinaloense al que, por cierto, se le vio enfermo y cansado.

Como en la política todo sirve, la aprensión de los narcos mexicanos se da en buen momento para la causa demócrata en la campaña por la presidencia de los Estados Unidos, después de que la vicepresidenta Kamala Harris ha tomado la batuta y se apresta a competir con el boquiflojo de Trump, parece ser que así las cosas estarán más parejas que con el viejito Biden que como nos dimos cuenta, estaba resultando un flan para el republicano racista y abusivo, quien también le está dando buen uso al atentado que sufrió, disfrazándose de héroe.

No hay duda, por el lado que se le vea, que la celebración de las olimpiadas en Francia es un evento globalmente importante que en nuestro país es seguido con gran emoción a pesar de la ausencia de Rusia, sancionada por su agresión a Ucrania y la inexplicable admisión de Israel, después del genocidio que comete contra el pueblo palestino, circunstancia que mancha el espíritu olímpico por su parcialidad política.

Incluido el escándalo que vive Venezuela una vez celebradas sus elecciones, por encima de los asuntos mencionados, que llenan los espacios informativos del país, está la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal,





¡Ver para creer! … no aprendemos

